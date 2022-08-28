В Азербайджане вновь подорожал хлеб: цена буханки, которая стоила 50 гяпиков, выросла до 55 гяпиков. Хлеб стоимостью 65 гяпиков вырос в цене до 70 гяпиков. Кроме того, на комбинате Abşeron Un мешок муки весом 50 килограммов подорожал с 36,6 до 41,3 маната. В последний раз стоимость хлеба и муки в Азербайджане повышалась в январе текущего года. И подорожал автомобильный бензин тоже. Марки «Premium Euro-95» (АИ-95), розничная цена этой марки бензина выросла с 1,6 маната ($0,94) до 2 манатов ($1,18) за литр. Бензин марок АИ-95 и АИ-98 импортируется в Азербайджан из Румынии. В республике производятся только бензин АИ-92 и дизельное топливо, цены на них не изменились. Стоимость литра бензина АИ-92 составляет 1 манат ($0,59), а дизельного топлива — 0,8 маната ($0,47) за литр. Индекс потребительских цен в Азербайджане вырос за год. Годовая инфляция в Азербайджане составила 12,6%

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Вот как комментируют эту новость азербайджанские пользователи сети.

Мнения подписчиков телеграм-каналов «Большой брат», «Карабах Сегодня» и «Maira Baku»:

Peppasuper: «Зло берет уже».

Natali Natali: «Мы сами могли бы выращивать пшено, благо земли хватает».

Rafail1970: «Берегите нервы, чтоб не было морщин, а так партия и правительство бережно заботятся о внешнем облике народа, а то от мучного только толстота, полнота, букет болезней, целиакия, глютеновая непереносимость, нужда в клозетах в шаговой доступности! Да убережёт Всевышний наши народы с заслуживающим его руководством от всех невзгод! Аминь!»

Tayler: «А что случилось с новыми посевными на освобожденных территориях? Разве не трубили во все возможные каналы, что теперь будет столько урожая, что и на экспорт будет вдоволь?»

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с воронами

Также данная тема подняла бурные обсуждения на просторах YouTube:

Вот некоторые комментарии с YouTube-каналов «Молния TV» и «CBC TV Azerbaijan»:

Руслан Раджабов: «Хлеб опять подорожал, который стоил 50 копеек сейчас 75, первый раз на 15 подняли и буквально после этого практически сразу ещё на 10 копеек, ужас».

Atas Atas: «Это показатель нашего высочайшего темпа «развития». Клянусь Алиевыми!»

Samir Xabibulin: «Мешок муки подорожал на 3,5$. Хлеб на 3 цента. Вы считаете это большим подъемом? Кто-то в Губе пустил слух, что мировая война может быть, потому эти люди на всякий случай решили затариться на год мукой. Рекламный ход продавцов муки».

Fuad Bagirov: «А я даже не в курсе. Пойду подерусь за хлеб».

Fatya Qurbanova: «Мы как надо зарабатываем, так что подобное нас не смущает, вы за нас не переживайте)».

Elxan Ismayilov: «Ну и что? Сейчас во всем мире инфляция и продовольственный кризис. Когда весь мир враждует и воюет друг с другом, так и бывает».

arif agaev: »Как говорится в пословице. Цыплят считают по осени. Во всем мире проблемы с мукой и некоторыми товарами. У Азербайджана есть возможность закупать, деньги есть и границы открыты».

Cavid Rehimov: «Никакой паники нету. Мука во всём мире подорожала».

Firdovsi Memmedov: «Только что с магазина, всё в порядке как было, так и есть!»

Комментирует новость подписчик YouTube-канала «Новость дня»:

Tejmur karajev: »К сожалению, это если правда, то вынужденная краткосрочная мера. Известно, что до [СВО на территории бывш. УССР] Азербайджан подписал договор с [киевским режимом] об аренде на 49 лет пахотных земель именно для обеспечения продовольственной безопасности Азербайджана. Так как после 44-дневной победоносной освободительной войны многие сельскохозяйственной пахотной земли нашпигованы минами. Пока все разминируют, пройдёт не один год. Но [СВО на территории бывш. УССР] подорвала замыслы нашей страны. Поэтому страны, которые продавали зерно, сократили или прекратили экспорт зерна: пример Индия и так далее. Россия продаёт зерно за рубли и мало того? Кто будет покупать у неё зерно, автоматически становится в ряд стран, поддерживающих страну «агрессора». Так что наш президент не допустит спекуляции на эту тему».

Гусейн Мусаев: «Да ладно вам! Надо свое выращивать в должных объемах, чтоб не быть зависимым от кого-то. Вот главная проблема, а то мы привыкли все сваливать на других. Надо самим развиваться, а не от кого-то зависеть, слава Богу, все условия для этого есть. Так почему такое безобразие происходит? Что мешает развитию в этой сфере? Краткосрочная мера? Вы сами верите в это? Не будьте так наивны».