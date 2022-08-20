События последних месяцев вывели противоречия между Ираном и Азербайджаном на новый уровень. В 2010-е казалось, что Баку и Тегеран после многих лет недоверия по отношению друг к другу наконец нащупали почву для полноценного сотрудничества. Однако последняя война в Карабахе изменила как расклад сил в регионе, так и положение азербайджанской стороны. Первоначальной причиной для нынешнего обострения стали попытки Азербайджана ограничить связи Ирана с Арменией. Однако комплекс проблем не ограничивается только этим вопросом. Тегеран обеспокоен присутствием Израиля в Азербайджане и усилением Турции в регионе. Баку, в свою очередь, чувствует свою изменившуюся роль и не желает обращать внимание на национальные интересы Исламской Республики.

ИА REGNUM Флаг Азербайджана

Социальные сети Азербайджана демонстрируют разные подходы к этому вопросу.

В Тг-канале Caucasian Bureau высказывают похожие мнения:

Polin: «А может это и к лучшему, пусть своими глазами увидят зверство и вандализм своих друзей, армян. Может, после этого, вернувшись в Иран, пересмотрят предательское отношение к Азербайджану. Этот визит — как бы агитационная работа нашего государства для таких вот «братьев».

BMaxBmax: «Иранцы сами приходили и разбирали дома. Цинизм высшей степени. И несмотря на всё это, наши манкурты считают Иран оплотом религии. Для меня он хуже армян».

R. B.: «Армянские фашисты оккупировали, иранские муллы разрушили Агдам».

Представители ВС Ирана посетили освобожденный от армянской оккупации Агдам, — пишет Minval. az в «Телеграме». Под постом с новостью — гневные комментарии подписчиков канала:

Ala Ali: «Зачем этих смердов туда тащат? Они хоть как-то помогли нам, чтобы там расхаживать?»

Free Dom: «По минному полю бы их пустить».

Toqrul 02: »Весь бывший Агдам они разрушили, все дома они разобрали в 93-94-95 годах».

Министерство обороны Азербайджана Представители ВС Ирана в Агдаме

Гостям была предоставлена подробная информация о разрушенных армянской стороной исторических памятниках и жилых массивах, а также о проводимых Азербайджаном восстановительных работах.

Автор Тг-канала Maira Baku задается вопросом:

Admin: «Интересно, после увиденного будет ли их отношение к Армении прежним…?»

Гуля Иманова: «Неважно их отношение. Важна политика государства».

Некоторые пользователи «Телеграма» призывают к более спокойному подходу:

Амір: «Они и так приняли нашу независимость. Главное не обращать внимание на дурацкие высказывания некоторых их чинуш, а если надо ответить, то делать это тактично, но со смыслом. Не давать им позволять себе слишком много, скажем так».

Rufat_Kadimov: «Независимый Азербайджан как кость в горле Ирана. Все 30 лет Иран делал всё, чтобы уничтожить нашу независимость. Само существование независимого Азербайджана недопустимо для Ирана».

Подписчик новостного YouTube канала ANC-Azerbaijan News Channel прокомментировал видеорепортаж:

BU DUNYA BIZIM DEYIL: «У меня плохое предчувствие от того, что эти иранцы посетили Агдам. Они оправдывали наших врагов на войне».

Тг-канал Turan News пишет, что посол Ирана в Азербайджане пригрозил израильскому коллеге убийством.

«Посол Ирана написал в Twitter, что я перешел красную черту и что я буду похоронен иранским народом. Вы можете себе представить мои мысли, когда я услышал, что писатель Салман Рушди получил ножевое ранение в Нью-Йорке», — сообщил израильский посол в Азербайджане Джордж Дик.

Admin: »Азербайджанская сторона должна немедленно отреагировать на комментарий посла Ирана, иначе эти выскочки и дальше будут вытворять такие вещи».

По этой же теме азербайджанские пользователи YouTube комментируют видеорепортаж канала Baku TV | RU:

А К: »Иран во время 44-дневной войны сдавал позиции азербайджанских солдат армянам для их обстрела. Чего же ты тогда промолчал?»

REYHAN: »У этого молодого «парнишки», посла Израиля, нашим бы послам научиться быть резким и затыкать всех тех, кто нагло врёт и суёт свой нос беспардонно в дела нашей страны. Мои благодарности молодому и очень умному послу Израиля! А иранскому послу надо задать вопросы об аятах и сурах из Корана».