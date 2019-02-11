Моисей Гельман
Последние публикации
Цирковая арифметика Росстата
Как сообщил Росстат, в 2018 году ВВП в стране возрос на 2,3%, что оказалось больше прогнозов Центробанка и Минэкономразвития. Рост ВВП, утверждают в Росстате, стал рекордным с 2012 года — тогда он увеличился на 3,7%. Основной «прирост», который «произошёл» уже в наступившем году, случился благодаря...
11 февраля 2019
«Ряженые» геологи на минерально-сырьевой базе России
Растущие в стране мусорные свалки — одно из последствий бездеятельности Минприроды Гражданская война в России, порожденная революциями 1917 года, давно закончилась, а кадры, как известно, всегда решали всё. Однако нынешняя политика назначения высших руководителей для управления экономикой и ее...
12 июня 2018
Президент в России один, а мусорных свалок множество
Почему Подмосковье превращают в отхожее место Не секрет, что наши города и веси окружены катастрофически растущими свалками мусора — бытового и строительного, не считая множества гор техногенных отходов и захоронений токсичных веществ, а также вредных выбросов промпредприятий и автомобилей. Всё это...
9 апреля 2018
Минэнерго РФ продолжает дезинформировать президента России
На пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин 4 октября 2017 года выступил с докладом. Он, в частности, сказал: «Cегодня практически все развитые страны взяли курс на развитие чистой энергетики, в том числе возобновляемых источников. К 2035 году их доля в мировом...
14 октября 2017
Турбины в Крыму: Siemens высек сам себя
О намерениях построить на Таманском полуострове новую тепловую электростанцию с газопаровым циклом мощностью 940 МВт стало известно весной 2014 года, сразу же после возвращения Крыма в Россию. Проект «Тамань» задумывали в рамках плана по энергоснабжению Крыма, чтобы оно не зависело от Украины, а...
18 сентября 2017
Почему министр энергетики солгал президенту о причинах обесточивания Крыма
Лживая по целям и потому порочная и опасная по сути своей реформа электроснабжения страны, которую Анатолий Чубайс навязал по согласию на то плохо разбиравшихся в электроэнергетике властей, напоминала минирование громадной территории. На ней спустя даже 10 лет по сию пору почти ежедневно в...
10 сентября 2017
От персональных ЭВМ к персонифицированным АСУ ТП
Всеобщая доступность персональных ЭВМ и их широкое распространение для автоматизации вычислительных работ стали возможными благодаря автоматизированному производству многофункциональной интегральной цифровой элементной базы, в первую очередь — больших интегральных схем (БИС) программируемых...
10 апреля 2017
Легкость в мыслях необыкновенная
Бальзаминов: Если бы я был царем, то издал бы царский указ: Бедный женится на богатой, а богатая — на бедном! А тому, кто ослушается, — смертная казнь! Пьеса А.Н.Островского «Женитьба Бальзаминова» Прошедший год ознаменовался ростом числа публичных заявлений правительственных чиновников, звучавших...
10 января 2017
Противоправная ликвидация вузов по прихоти бывшего министра Ливанова
Когда-то историк и просветитель Николай Карамзин в одном из своих трактатов указал на наличие у России двух бед. Но классик был не совсем прав. На самом деле, беда одна, а уж прочие напасти, включая плохие при всех российских правителях дороги, являются ее следствиями. Однако еще задолго до...
14 октября 2016
Паразитирующее сообщество: зачем промышленным корпорациям пиар-службы?
Мнимые коммуникации с неопределенной общественностью Если судить по публикациям газет и передачам радио и телевидения, выходит, что у нас в стране живут в основном «звезды» шоу-бизнеса, телеведущие, «говорящие головы», проститутки, банкиры, депутаты, члены правительства и финансовые спекулянты. А...
26 сентября 2016
Маниловские фантазии председателя правительства
Глава правительства Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия» 10 сентября в программе «Вести в субботу» сообщил, что за 15 лет пенсии в стране в номинальном исчислении выросли в 15 раз: «Реальный рост, конечно, не такой большой, хотя он весьма и весьма ощутим, если сравнить с 2000 годом...
20 сентября 2016
Граждан старше 70 лет предлагается признать недееспособными
В советские времена существовала государственная цензура, начинавшаяся в издательствах — газетных, журнальных и книжных. Цензоры тогда блокировали публикации, противоречившие идеологии партии. Но не только. Они не пропускали и безграмотные творения графоманов. Нынче государственную цензуру заменила...
22 августа 2016
Крымское виноделие: От уникальных вин к гаражно-подвальным суррогатам
Надо полагать, руководители Крыма прекрасно понимают, что в ближайшие годы их регион из дотационного необходимо срочно превратить хотя бы в самоокупаемый. Дело в нынешних условиях весьма непростое, в частности, из-за трудностей привлечения инвестиций и западных санкций. Ведь даже руководители...
16 августа 2016
Телепатические контакты кредитных организаций и Центробанка
Вскоре после появления публикации «Массовое банкротство банков — результат сговора или некомпетентности руководителей Центробанка России?», Константин Монахов, один из вкладчиков, лишившийся своих денег в результате банкротства «Внешпромбанка», прислал в редакцию письмо, полученное им от...
1 июля 2016
Массовое банкротство банков — сговор или некомпетентность руководства ЦБ?
Двойные стандарты в надзоре за деятельностью госорганизаций В чем схожесть и различия в деятельности Роскосмоса и Банка России? Этот, казалось бы, абсурдный вопрос возник у меня после недавнего запуска с космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз-2.1а». Как известно, назначенный на 27 апреля...
5 июня 2016
Экологическая шумиха: «Час Земли» может вывести из строя компьютеры и ТВ
Россия 19 марта в восьмой раз будет участвовать в международной акции «Час Земли». Суть ее в том, что вечером во многих городах в зданиях отключат освещение. В Москве в 20:30 на один час отключат внешнюю иллюминацию и подсветку Кремля, телебашни, правительственного Белого дома, МГУ — всего свыше...
19 марта 2016
Безграмотный опус Национальной палаты инженеров — в федеральный закон?
Если заглянуть на главную страницу интернет-портала Национальной палаты инженеров, то бросается в глаза лозунг, напоминающий известный призыв из «Коммунистического манифеста» Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Разница лишь в том, что лозунг Национальной палаты обращен не к пролетариям всех стран...
13 марта 2016
Почему бюджет России ежегодно теряет 12 триллионов рублей
Промышленная продукция большей частью сама по себе никому не нужна, если она не востребуется в производстве потребительских товаров и услуг. В ценах конечной потребительской продукции концентрируются все денежные затраты, которые востребовались в соответствующей кооперационной сети на её...
9 февраля 2016
Коготок увяз...
Длившаяся два месяца скандальная кампания по выдвижению кандидатур на должность директора Института экономики РАН завершилась 10 декабря его избранием. Надолго ли? Вот как в интервью интернет-порталу Накануне.ру оценил результаты выборов научный руководитель Института Руслан Гринберг: «За кандидата...
18 декабря 2015