Надо полагать, руководители Крыма прекрасно понимают, что в ближайшие годы их регион из дотационного необходимо срочно превратить хотя бы в самоокупаемый. Дело в нынешних условиях весьма непростое, в частности, из-за трудностей привлечения инвестиций и западных санкций. Ведь даже руководители Сбербанка России, завладевшие лакомыми участками крымских виноградников, боясь санкций и потерь своей спекулятивной прибыли, не желают финансировать проекты на полуострове, но в то же время кредитуют украинских граждан и предпринимателей через свои тамошние «дочки». Причем кредитные ставки у украинских «дочек» Сбербанка намного ниже, чем в России.

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Если в ближайшие год-два в Крыму не наметятся серьезные тенденции к росту самофинансирования, то, учитывая непростое экономическое положение страны, очевидно, понадобится менять не только администрацию региона, но и ее федеральных кураторов. Следует заметить, что Минфин РФ недавно предложил правительству «заморозить» на ближайшую трехлетку расходы федерального бюджета на уровне 15,78 трлн рублей в год. В документе, на который ссылаются «Ведомости», указано, что финансирование социально-экономического развития Крыма предлагается при этом сократить более чем вдвое: с 149,3 млрд рублей в нынешнем году до 65,98 млрд — в 2019-м.

Полуостров всегда славился не только как привлекательное место для отдыха и путешествий, но и своими прекрасными фруктами, овощами и элитными винами. До 1985 года от реализации продукции местного виноделия, виноградарства и садоводства в крымский бюджет поступало до 43% всех налоговых сборов на полуострове. Немалая доля собираемых налогов приходилась на «Массандру». На Украине этот комплекс, как и в СССР, был государственной собственностью, он находился в ведении украинского правительства и именовался Государственный концерн «Национальное производственно-агарное объединение «Массандра» — НПАО «Массандра». Концерн был самостоятельным хозяйствующим субъектом, но при том представлял собой объединение восьми других юридических лиц, тоже госпредприятий, которые занимались виноградарством и виноделием.

Такая, не характерная для гражданского законодательства, как Украины, так и России, структура, когда юридическое лицо является объединением независимых хозяйствующих предприятий, и все они имеют право самостоятельного хозяйствования, была закреплена специальным украинским законом и объясняется спецификой организации непрерывного производства высококачественных массандровских вин — от виноградников до бутылок. При этом входившие в концерн хозяйства могли также самостоятельно производить готовую продукцию, как под общими торговыми марками «Массандры», так и под собственными торговыми брендами («Золото Сугдеи», «Мускатель Ливадии», «Каберне Екатерины» и т.д.), и они этим правом успешно пользовались.

Этот системный принцип непрерывного производства вин на основе купажа виноматериалов, полученных с разных участков, внедренный князем Голицыным, являлся базовым для «Массандры» во все времена. Он сохранялся благодаря преемственности поколений специалистов и появлению их династий. Ежегодно в концерне разливали в среднем 16 млн бутылок вина, из них 12 млн разливало головное предприятие «Массандра», в том числе — до 200 тысяч сувенирных бутылок и до 70 тысяч бутылок коллекционных вин. Казалось бы, после возврата Крыма в Россию и национализации «Массандры» необходимо было сохранить это уникальное, экономически эффективное хозяйство, основу которого составляли хранители и продолжатели голицынской технологии купажа.

Но, похоже, что интересы определенных лиц в Крыму и Москве ориентированы на ликвидацию крымского промышленного виноделия, чтобы, разрушив традиционное, более чем вековое производство, высвободить для коммерции громадные земельные площади на южном берегу полуострова, используемые под виноградники предприятиями «Массандры». О начале разрушения уникального виноградарского и винодельческого комплекса подробно рассказано в статье «Как чиновники изгоняли гендиректора крымской «Массандры», невзирая на его профессионализм и заслуги», опубликованной в октябрьском номере газеты «Промышленные ведомости» за 2015 год.

Казалось бы, заполучив экономически эффективное предприятие, администрация Крыма могла извлекать из него немалые налоги в региональный бюджет и, способствуя развитию производства, увеличивать доходы местной казны. Однако произошло нечто странное. Распоряжением Совета министров республики национализированное имущество нормально действовавшего предприятия НПАО «Массандра» в июле 2014 года почему-то передали в аренду Управлению делами Президента Российской Федерации. Передали на срок до 10 декабря 2016 года с годовой оплатой… в 1 рубль. Для использования имущества «Массандры» приказом управляющего делами Президента РФ была создана и 1 августа 2014 года зарегистрирована коммерческая организация «Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственно-аграрное объединение «Массандра» Управления делами Президента Российской Федерации — ФГУП «ПАО «Массандра». Из-за некомпетентности Олега Подолько, руководителя Крымского территориального Управления управделами Президента РФ, оформление передачи имущества проходило с многочисленными ошибками, вследствие чего работа винодельческого комплекса, в котором трудилось около 3000 человек, в январе 2015 года была парализована. Все это подробно описано в упомянутой выше публикации. В этой связи у меня возникло несколько вопросов:

1. Кто и с какой целью инициировал передачу имущества «Массандры» в ведение Управления делами Президента РФ?

2. На каких основаниях Крым при столь тяжелом социально-экономическом положении региона лишили доходов от использования упомянутого имущества, искусственно превратив его в спонсора Управления делами Президента РФ?

3. Для чего Управлению делами понадобился громадный винодельческий комплекс с потенциальной годовой производительностью до 16 млн бутылок вина, которым нужно компетентно управлять?

4. Для чего понадобилось нарушать Положение об Управлении делами Президента РФ, в котором не значатся такие виды деятельности, как виноградарство и виноделие, и отсутствуют соответствующие специалисты? Ведь при необходимости вино для официальных приемов можно закупать у той же «Массандры», причем для этого наверняка не требуется ежегодно 16 млн бутылок и поэтому не нужно было брать в аренду это хозяйство;

5. Как этим винодельческим комплексом компетентно управлять, чтобы показатели его хозяйственной деятельности соответствовали высокому статусу пользователя, и, вместе с тем, чтобы не подставить государственное имущество, находящееся за рубежом, под возможные международные санкции из-за того, что управляешь имуществом, которое другая страна считает у нее украденным?

6. С какой целью незаконно уволили генерального директора «Массандры» Николая Бойко? Этот авторитетный на полуострове человек и всемирно известный специалист в области виноградарства и виноделия, проработавший в отрасли свыше 40 лет, руководил объединением 28 лет.

Виноделие — не только наука и особая культура производства, но и большое искусство, которым овладевают немногие. Чтобы поддерживать высочайшее качество производства из собственных виноматериалов классического российского крепленого вина в «Массандре» потребовалось сформировать коллектив классных специалистов, радеющих за свое дело, на что понадобилось немало лет. Это их усилиями были восстановлены крымские виноградники, вырубленные после появления горбачевского «антиалкогольного» указа. Эти люди во главе с Николаем Бойко сохранили затем на Украине целостность государственного винодельческого хозяйства, препятствуя изъятию из «Массандры» привлекательных южнокрымских земель, занятых под виноградники. Именно поэтому, видимо, чтобы не мешали, новые власти Крыма и представители Управления делами Президента РФ вскоре добились изгнания из объединения и ряда входящих в него хозяйств их руководителей.

Вместо Николая Бойко руководить «Массандрой» назначили некую Янину Павленко. Эта дама обладает дипломом административного управляющего, по-нынешнему — «всеядного» менеджера, но имеет весьма туманные представления об уникальном производстве, которым ее назначили управлять. Надо заметить, что официальная российская версия трудового жизнеописания Янины Петровны существенно отличается от ею же написанной прежней украинской, что почему-то не насторожило кадровую службу и главу крымского представительства Управления делами Президента РФ. Не насторожили также главу представительства Подолько публичные выступления Янины Петровны в качестве депутата прежнего крымского парламента против возвращения Крыма в Россию. Тем не менее он почему-то весьма настойчиво рекомендовал Москве назначить Павленко, не имевшую ни агрономического, ни технологического образования, а также соответствующего опыта работы, руководить уникальным винодельческим хозяйством мирового уровня с более чем вековой историей. Как и следовало ожидать, после этого производство вин в комплексе и их качество за короткий период значительно снизилось, и создается впечатление, что им руководит засланный «казачок».

Свою некомпетентность и неосведомленность в делах «руководимого» ею хозяйства Янина Петровна публично продемонстрировала 11 сентября 2015 года при посещении головного завода «Массандры» президентом страны Владимиром Путиным и бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони. О ее вранье именитым гостям и неделикатном, мягко говоря, поведении в тот день подробно рассказано в публикации «Как гендиректор «Массандры» Янина Павленко вешала «лапшу на уши» Президенту России» («Промышленные ведомости» № 4, 2015 г.).

В тот же день Янина Петровна от щедрот своих душевных, но, само собой, за государственный счет, откупорила одну из пяти коллекционных бутылок вина «Херес-де-ла-Фронтера» урожая 1775 года, которые граф Воронцов когда-то привез из Испании, и угостила им гостей. Сегодня бутылка такого вина может стоить примерно 100 тысяч долларов. Подобное «гостеприимство» квалифицируется ч. 1 ст. 165 УК РФ как причинение значительного имущественного ущерба предприятию и государству путем злоупотребления доверием.

Создавалось впечатление, что Янина Петровна, самовольно откупорив гостям просуществовавшую 240 лет бутылку вина стоимостью примерно 6 млн рублей, либо вела лукавую игру, которая могла как-то подставить президента, либо у нее «соображаловка» плохо работает. Она фактически навязала Владимиру Путину и Сильвио Берлускони весьма дорогой подарок, принадлежавший государству, а президент в присутствии итальянского гостя, видимо, посчитал неудобным предотвратить лицемерное проявление «верноподданнических» чувств гендиректора «Массандры», которая еще недавно выступала против возврата Крыма в Россию. Как оказалось, вела она лукавую игру, что подробно описано в публикации «Гендиректор «Массандры» Янина Павленко пытается обманом списать на Президента России 31 бутылку кем-то выпитого коллекционного вина» («Промышленные ведомости» № 5−6, декабрь 2015 г.).

Однако главная беда крылась не в принудительном дарении госсобственности, а в возможной ее опасности для человека. Коллекционные вина стареют, поэтому время от времени их качество проверяется путем биохимического анализа, в том числе на безопасность. Что же касается вина, которое должны пить гости, то подобным образом заблаговременно обязательно должно проверяться содержимое той бутылки, которым их намечено угостить. Однако Владимиру Путину и Сильвио Берлускони дали выпить вино 240-летней давности без его предварительной проверки, чем подвергли потенциальной опасности их здоровье.

Создается впечатление, что Янину Павленко держат, исходя из соображений, что чем хуже будет становиться экономическое положение «Массандры», тем лучше. Ведь в таком случае можно будет «доказать» неэффективность существования виноградарского-винодельческого «монстра» и растащить его по кускам. Как отмечалось, годовая производительность «Массандры» в СССР и на Украине составляла в среднем 16 млн бутылок вина. В 2014 году, несмотря на искусственно созданные организационные препоны, разлили 12 млн бутылок. В следующем, 2015 году с назначением Павленко разлили лишь 8,8 млн бутылок, причем из виноматериалов урожаев предыдущих лет. А в первом полугодии этого года производство уменьшилось до 2,2 млн бутылок, или оценочно до 4,4 млн в пересчете на год. При этом значительно упал сбыт массандровской продукции из-за ухудшения ее качества, что привело предприятие к финансовому коллапсу и необходимости крупных денежных заимствований.

Следует заметить, бухгалтерские отчеты «Массандры» недоступны для публичного ознакомления, что позволяет Янине Павленко беззастенчиво врать о своих мнимых успехах и абсурдных намерениях. Выступая 8 июля этого года на торжествах, посвященных 80-летию создания в СССР объединенной «Массандры», она заявила:

«Массандра» сегодня — это высокотехнологичное предприятие, которое стремится к тому, чтобы использовать на полную мощность свое производство и выпускать в самом скором времени не 10, а 40 миллионов бутылок уникальных крымских вин, сделанных из собственного винограда».

Интересно, из каких источников Янина Павленко собирается наливать вином ежегодно 40 млн бутылок, если в 2015 году в «Массандре» собрали 15 777 тонн винограда, из которых 3626 тонн — столового. Но из 12 тысяч тонн технических сортов винограда можно изготовить вина примерно на 11 млн бутылок. Для 40 млн бутылок вина необходимо изготовить примерно 30 млн литров виноматериалов, а для их получения необходимо вырастить и собрать 37,5 тысячи тонн технических сортов винограда. Следует учесть, что не весь собранный виноград используется для производства вина, примерно 10−15% отбирается для изготовления коньячных и шампанских виноматериалов, поэтому число бутылок вина оказывается на столько же меньше.

В украинской «Массандре» собирали за год максимум 25 тысяч тонн винограда, из которых четверть составляли столовые сорта. Но у нынешней «Массандры» изъяли 36,4 га земель на берегу моря между Гурзуфом и Ай-Данилем и 14 га в Ливадии, виноградники которых давали виноматериалы, важные для стабильности вкусовых характеристик массандровских вин. Причем изъятие массандровских земель якобы ввиду их избыточности, как утверждают заинтересованные лица, может продолжиться. По некоторым сведениям, в «Массандре» списано еще около 300 прибрежных га элитных виноградников. Как же Янина Павленко намеревается ежегодно выпускать 40 млн бутылок вина, посадками новых виноградников, продукции которых придется ждать много лет? Да и куда девать все эти бутылки, если в крымских магазинах нераспроданы вина прошлогоднего розлива из-за их низкого качества и дороговизны, а склады головного предприятия затоварены — в них накопилось около 680 тысяч бутылок, которые были разлиты уже при Янине Павленко, но все из-за того же низкого качества их содержимого не востребованы торговыми предприятиями?

Чтобы заполучить какие-то средства, распродается коллекционное вино многолетней выдержки. За первое полугодие 2016 года реализовало 7,5 тысячи бутылок коллекционного вина на общую сумму 42,7 млн рублей. Согласно сообщению агентства «Крыминформ», Янина Павленко заявила:

«Ранее реализовывалось очень большое количество коллекционного вина — за 11 лет продано более 550 тысяч бутылок. И мы понимаем, что таким темпом за 20 лет уникальная коллекция полностью была бы распродана и заполнена молодым вином, которое не имеет такую ценность».

Сказанное — очередная ложь Павленко. Во-первых, в коллекцию закладывают вино после его выдержки от 2,5 до 5 лет в больших деревянных емкостях — бутах и последующего розлива в бутылки. Причем закладывается вино после его анализа дегустаторами и по их рекомендациям. Во-вторых, согласно отчетам украинской «Массандры», с 2003 по 2014 год в коллекцию было заложено 587 892 бутылки разных марок вина. За это время продали 548 611 бутылок, и в результате коллекция за 10 лет пополнилась на 39 281 бутылку.

Массандровская винная коллекция, принадлежащая Республике Крым, насчитывает около миллиона бутылок вина порядка 120 наименований. Она была передана на хранение ФГУП «ПАО «Массандра» в рамках договора аренды имущества. Его по поручению правительства республики подписало республиканское Министерство имущественных и земельных отношений. Согласно договору, собственником арендованного имущества, включая коллекцию вин, остается Республика Крым, а музейная часть коллекционных вин в количестве 10 938 бутылок передана арендатору на хранение. Согласно договору, арендатор имеет право самостоятельно отчуждать оборотные активы имущества, к которым относятся и коллекционные вина, за исключением их музейной части, при условии, что средства, вырученные от продажи оборотных активов, будут использованы для их восстановления и уставных целей.

В прошлом году, уже при Янине Павленко, продали 13,5 тысячи бутылок коллекционного вина, а заложили в коллекцию меньше бутылок, причем лишь одной марки — хереса. Сколько заложили, неизвестно. Согласно сообщению «Крыминформ», в этом году коллекция «Массандры» пополнилась 800 бутылками сухого вина, хотя продали коллекционных бутылок почти на порядок больше. Прежде ежегодно в коллекцию закладывали больше, чем продавали, в среднем по 50 тысяч бутылок вина различных, наиболее достойных по результатам дегустации марок. Павленко жалуется, мол, денег на производство почти нет, хотя «Массандра» всегда была прибыльной, так как ее продукция пользовалась громадным спросом. И в том, что уникальное винодельческое хозяйство сейчас разваливается, виноваты его нынешние некомпетентные кураторы, разогнавшие прежнее руководство «Массандры», преследуя свои интересы. Так что, похоже, задача по развалу «Массандры» выполняется успешно. Это следует из недавнего выступления министра сельского хозяйства России Александра Ткачева на совещании в Симферополе. По сообщению ИТАР-ТАСС он, в частности, заявил:

«Виноделию Крыма, если сравнивать его состояние с европейским, нужна «серьезная революция». «Если сравнивать с Европой, то мы все находимся в зачаточном состоянии, и нам придется сделать серьезную революцию», отметив, что по сравнению с виноделием Кубани в Крыму «налицо серьезные отставания, которые нужно наверстывать, — и по технологиям, и по объемам закладки винограда. Если мы сделаем экономику винограда рентабельной, интересной, будет очередь из инвесторов. В Крым придут и кубанские, и московские инвесторы, люди, которые захотят посвятить свою жизнь этому делу. Мы в начале пути, виноградники должны стать украшением Крыма, как это является украшением любой европейской страны».

Министр Ткачев либо умышленно лукавил, либо не понимает сути массандровской технологии производства вина. Князь Голицын совершил революцию в промышленном виноделии. При этом он огласил и подтвердил аксиому виноделия: вино является продуктом данной местности, и не стоит пытаться получать французское вино в Крыму, а крымское — во Франции. Благодаря осознанию этой философии князь Голицын предложил принцип производства одного и того же вина за счет купажа (смешивания) виноматериалов, полученных с разных виноградников, одного сорта. Как отмечалось, купаж позволяет выравнивать их вкусовые отличия и производить в промышленных объемах высококачественные вина со стабильными характеристиками независимо от погодных и иных природных условий при выращивании сырья. Именно стабильностью и своеобразием качества массандровские марочные вина отличаются от вин аналогичных наименований других изготовителей — российских и зарубежных, что позволило им завоевать свою нишу на мировом и российском рынках.

Отказ от купажной технологии, к чему бездумно или умышленно призывает министр, приведет к переходу на европейские принципы производства, при которых изготовление того или иного сорта вина привязано к конкретному виноградному участку, вследствие чего вино одной и той же марки имеет разные вкусовые свойства. Если это произойдет, то будет утрачено уникальное промышленное производство элитных вин со стабильными характеристиками на основе купажа виноматериалов и в объемах, достаточных для сохранения «Массандрой» более чем вековой конкурентоспособности в завоеванной нише на рынке. Министр Ткачев, судя по его заявлению, далек от понимания философии и культуры массандровского виноделия, поэтому иначе как призывом к контрреволюции в крымском виноделии его неграмотные лозунги назвать нельзя. Следует заметить, что такой призыв странным образом противоречит правительственной стратегии повышения качества пищевых продуктов, а также борьбе с алкоголизмом. Видимо, министр Ткачев далек от понимания и этих проблем. Ведь увеличение производства качественных вин будет способствовать росту культуры винопития, которая сегодня весьма низка из-за реализации в больших количествах низкопробных винных напитков, и снижению таким образом в стране числа алкоголиков.

Складывается впечатление, что Ткачев, возможно, лично заинтересован в уничтожении «Массандры» дроблением ее на множество кусков, которые будут проданы частным лицам. Его семья владеет на Кубани большой компанией «Агрокомплекс», которой принадлежат в том числе и виноградники. Недавно филиал «Агрокомплекса» был создан в Крыму, и его хозяева, видимо, тоже хотят заполучить часть крымских виноградников. В бытность Ткачева губернатором Краснодарского края компании «Абрау-Дюрсо» сдавались в аренду и были проданы государственные виноградники на Кубани. Владеет «Абрау-Дюрсо» Борис Титов, уполномоченный президента РФ по защите прав предпринимателей и своих, естественно, тоже. Судя по сообщениям СМИ, именно он, предположительно, является главным «заказчиком» «Массандры» и намеревается разделить ее площади на возможно большее количество участков, построив на них для будущих «виноделов» жилье типа шале. Под это дело создан финансовый пул и на территории массандровского предприятия «Таврида» возводится поселок для приезжих строителей, что вызвало неудовольствие местных жителей.

«Массандру» сначала экономически, а затем физически можно уничтожить, ликвидировав в первую очередь купажную технологию производства конкурентных вин, которая является цементирующей основой комплекса. К ее ликвидации и возврату к европейским принципам виноделия с утерей конкурентоспособности массандровских вин как раз и призывает министр Ткачев. Предложение отказаться от купажной технологии, что нанесет немалый ущерб государству и Крыму, можно объяснить либо лично-семейной заинтересованностью министра Ткачева в упразднении нынешней «Массандры», либо его некомпетентностью в виноделии.

Создается впечатление, что намерения двух упомянутых высокопоставленных государственных мужей нацелены на создание вместо нынешнего комплекса множества мелких единоличных винодельческих хозяйств с изготовлением вина и суррогатных винных напитков в подвалах шале и гаражах. В отличие от промышленного производства, подвально-гаражная деятельность почти не поддается надзору налоговых органов, порождая теневую экономику и коррупцию. Таким образом, получается, что намерения Ткачева и Титова противоречат недавним указаниям президента страны вывести из «теневой» деятельности около 38,7 млн россиян, что составляет около половины экономически активного населения страны.

В подвально-гаражном виноделии почти невозможно контролировать также качество продукции. Согласно данным интернет-портала «Наше вино», в 2015 году в России было произведено 26 млн дал (дал — декалитр, то есть 10 литров) виноматериалов и еще импортировано 20,35 млн, итого 46,35 млн дал. А произвели вина и винных напитков намного больше — 68,2 млн дал, значительную долю которых составлял фальсификат, содержавший воду и красители. Следует отметить, что в этих данных отсутствуют засекреченные показатели «Массандры».

Если руководители Республики Крым намерены восстанавливать и развивать экономику полуострова, то им необходимо, в частности, срочно заняться спасением «Массандры», которая еще недавно была визитной карточкой Крыма. Но для этого потребуется реализовать ряд важных организационных и законодательных мер. Представляется, что для начала необходимо, не дожидаясь 10 декабря текущего года, дня окончания аренды имущества «Массандры» Управлением делами Президента РФ, договориться о прекращении действия договора аренды и заменить учредителя ПАО «Массандра», которым должно стать правительство Республики Крым. Очевидно, в «Массандре» нужно восстановить оправдавшую себя экономически прежнюю организационную хозяйственную структуру — государственный виноградарско-винодельческий концерн. В него войдут не только нынешние предприятия «Массандры», но целесообразно включить также госпредприятия — Симферопольский винодельческий завод и завод шампанских вин «Новый свет». Все они, как в бывшей украинской «Массандре», будут самостоятельными хозяйствующими субъектами. Это позволит расширить применение купажной технологии и увеличить объемы производства уникальных крымских вин. Увеличению их конкурентоспособности будет способствовать само создание крупной национальной компании с разветвленной по стране товаропроводящей сетью.

Для устранения всего того, что успела за 1,5 года натворить в «Массандре» Янина Павленко со своими кураторами, потребуется, по предварительным оценкам специалистов, не менее трех лет. Но без прежнего изгнанного руководства «Массандры» и ее предприятий в этом деле не обойтись. Полагаю, что волевой глава республики Сергей Аксенов в интересах государства сможет переступить через свое самолюбие, публично официально извинится пред этими людьми и попросит их вернуться на свои прежние места. Если они согласятся.

Для восстановления прежнего букета вин придется главе республики озаботиться также возвратом «Массандре» и ее предприятиям изъятых у них земель с виноградниками. В январе 2016 года ООО «Элиас» с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей на аукционе приобрело 36,4 гектара на побережье, принадлежавшие госпредприятию «Гурзуф». Продали участок за 163 млн рублей, то есть по $576 за сотку. Соседнюю сотку в том же Гурзуфе не купить дешевле пяти тысяч долларов. Проданные земли прилегают к крымской даче президента «Лукойла» Вагита Алекперова и по исследованиям ряда СМИ принадлежат ему. Очевидно, сделка может быть признана судом ничтожной по двум причинам: из-за многократно заниженной цены участка и вероятной аффилированности между собой участников аукциона.

Второй участок — в 14 га на побережье Симеиза принадлежал «Ливадии». На нем выращивался элитный сорт винограда «Мускат белый». Распоряжением Совмина Крыма в 2014 году участок передали санаторию «Мрия», принадлежащему Сбербанку России. Говорят, на нем построят гольф-клуб. Однако упомянутое распоряжение крымского правительства также может быть признано судом ничтожным, так как до конца 2014 года в Крыму действовали законы Украины, согласно одному из которых запрещалось изымать какие-либо активы у концерна «Массандра».

Для нормальной работы «Массандры» потребуется решить еще ряд вопросов, в том числе обеспечить льготное кредитование комплекса и включить в закон об обороте алкогольной продукции такой ее вид, как коллекционное вино. Такое понятие в законе отсутствует. Поэтому крымские крепкие и десертные вина, включая коллекционные, которым от 20 до 240 лет, носят неверное название «винный напиток». Это уравнивает их с низкопробными дешевыми винами и многократно уменьшает потребительскую привлекательность и экономическую эффективность от реализации.

Думаю, битва за сохранение и возрождение уникального винодельческого комплекса может оказаться своеобразным выпускным экзаменом для нынешних руководителей Республики Крым на экономическую и политическую зрелость. Выдержат ли они его при наличии множества «vip-персон», стремящихся, подобно бандитам на большой дороге, «раздербанить» и разграбить «Массандру», национальное достояние нашей страны?