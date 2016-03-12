Москва, 4 июля, 2008, 11:59 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на текущий 2008 год и на период до 2010 года, Государственная дума РФ одобрила в ходе заседания 4 июля в третьем чтении. Как передает корреспондент ИА REGNUM, документом увеличена доходная часть бюджета ФОМС за счет дополнительных налоговых доходов в 2008 году - на 2,78 млрд рублей, в 2009 году - на 6,81 млрд рублей, в 2010 году - на 9,53 млрд рублей.

Общий объем доходов ФОМС в 2008 году с учетом изменений составит 130,59 млрд рублей, расходов - 133,02 млрд рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета ФОМС в 2009 году составит 138,24 млрд рублей, в 2010 году - 129,02 млрд рублей.

Расходы ФОМС на 2009-2010 годы не увеличены, прогнозируется профицит бюджета ФОМС в 2009 году - 18,25 млрд рублей, в 2010 году - 24,53 млрд рублей.

Объем межбюджетного трансферта, передаваемого из федерального бюджета на проведение диспансеризации детей-сирот в 2008 году, предлагается увеличить на 23,13 млн рублей.

В связи с имеющимися остатками средств в размере 2,32 млрд рублей по состоянию на 1 января 2008 года в 2008 году предлагается уменьшить объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета на 1,33 млрд рублей.

Расходы в 2008 год на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан составят, с учетом уменьшения межбюджетного трансферта из федерального бюджета, 3,87 млрд рублей.