Вскоре после появления публикации «Массовое банкротство банков — результат сговора или некомпетентности руководителей Центробанка России?», Константин Монахов, один из вкладчиков, лишившийся своих денег в результате банкротства «Внешпромбанка», прислал в редакцию письмо, полученное им от банковского регулятора. Написано оно было в ответ на его запрос в Совет Федерации с просьбой разобраться, почему Центробанк не выполнял предписанных ему функций надзора за деятельностью кредитных организаций и сохранения тем самым средств их клиентов. Ведь согласно п.1 ст.35 Конституции РФ «право частной собственности охраняется законом», и согласно п.3 этой же статьи 35 «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда». Надзор Центробанка над деятельностью коммерческих банков, вмененный ему в обязанность ст.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», как раз и должен обеспечивать сохранность средств их кредиторов, защищая тем самым конституционные права собственников от кражи их имущества. Массовое банкротство банков — около 250 за последние 2,5 года с хищением в них активов на сумму около 1,5 трлн рублей — наглядное свидетельство невыполнения банковским регулятором своих обязанностей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Dura lex sed lex

Как обычно водится, госорганы, получившие чью-то жалобу, разбираться в ней перепоручают тому лицу, на кого жалуются, «доверяя» ему самокритично пояснить причины своего самоуправства и своих противоправных действий. Так случилось и с обращением Константина Монахова. Когда-то Петр Первый своим указом запретил боярам по писанному речи держать, дабы дурь каждого видна была. То был некий конструктив в борьбе с многовековой бедой России, так и не побежденной по сей день. Но в наш просвещенный век господства бюрократии без бумаг обойтись никак невозможно. Оно и к лучшему, так как по написанному дурь писавшего приобретает характер документального доказательства.

Чтобы читатель сам во всем убедился, привожу текст упомянутого письма с комментариями. Датировано оно 6 июня этого года и написал или только подписал его некто А.И. Терентьев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России — далее замначглавупр. Вот образец его эпистолярного сочинительства, полученный Константином Монаховым, без всяких редакторских правок:

В Центральном банке Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение, поступившее из Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации относительно кредитной организации ООО «Внешпромбанк». По результатам сообщаем следующее.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведена проверка исполнения законодательства при осуществлении Центральным банком банковского надзора в отношении ООО «Внешпромбанк». По результатам проведенной проверки Банком России приняты необходимые меры — соответствующая информация доведена до Генеральной прокуратуры.

Полагаем целесообразным отметить, что руководством «Внешпромбанка» была выстроена система фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов. Возможность подтверждения факта фальсификации руководством ООО «Внешпромбанк» формируемой отчетности и представляемых сведений возникла только после назначения приказом Банка России от 18.12.2015 № ОД-3658 временной администрации по управлению кредитной организацией и отстранения от управления банком действующего руководства.

Комментарий

Если обнаружить фальсификацию финансовой отчетности и другой документации «Внешпромбанка» оказалось возможным только после назначения там временной администрации, то уже только одно это обстоятельство говорит о недееспособности, либо халатности чиновников банковского регулятора. Но что же в таком случае могла проверять Генеральная прокуратура — фальсифицированные отчеты? Поэтому лукавством отдает утверждение Терентьева, автора письма, что «Генеральной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при осуществлении Центральным банком банковского надзора в отношении ООО «Внешпромбанк». По результатам проведенной проверки Банком России приняты необходимые меры — соответствующая информация доведена до Генеральной прокуратуры». О каких мерах идет речь? Ведь если бы Центробанк выполнял свои, определенные законом функции по надзору за деятельностью «Внешпромбанка», то его не пришлось бы банкротить.

Утверждение автора письма, что контролировать «Внешпромбанк» было якобы невозможно вплоть до назначения там временной администрации — ложь, свидетельствующая о нежелании или неспособности чиновников Центробанка выполнять в полном объеме свои функции по надзору за деятельностью этого банка, в результате чего тот обанкротился. Подобное происходило не только во «Внешпромбанке». Как отмечалось, за 2,5 года пребывания Эльвиры Набиуллиной председателем ЦБ лицензий лишилось около 250 банков, составлявших четверть всей банковской системы страны. При этом сотни тысяч клиентов банков лишились своих средств, доверенных этим кредитным организациям, а казна государства — доходов. Похищенные активы составили примерно 1,5 трлн. рублей, и еще около триллиона рублей требуется на ликвидацию или санацию банков.

Как показано в упомянутой публикации «Промышленных ведомостей», помимо большого штата сотрудников центрального аппарата ЦБ и его главных управлений в федеральных округах, которые непосредственно заняты организацией банковских и межбанковских операций и надзором за их проведением, в большинстве коммерческих банков постоянно присутствуют также уполномоченные представители ЦБ. Их назначают в соответствии со ст.76 ФЗ «О Банке России». С участием уполномоченных представителей проводятся плановые проверки коммерческих банков. Согласно Инструкции Банка России «О порядке проведения проверок кредитных организаций уполномоченными представителями Центрального банка РФ» они имеют практически неограниченные полномочия.

Постоянно присутствовали уполномоченные представители ЦБ и во «Внешпромбанке». Поэтому автор письма, замначглавупра по безопасности ЦБ Терентьев, явно лукавит, утверждая, что до назначения временной администрации якобы невозможно было контролировать отчетность «Внешпромбанка». Спрашивается, для чего же тогда создавали банковский регулятор? Странные попытки А.И. Терентьева оправдать бездействие руководителей Центробанка, которые в нарушение федеральных законов не пресекали расхищения банковских активов, могут свидетельствовать об их халатности или несоответствии занимаемым должностям. Впрочем, как и о несоответствии самого замначглавупра Терентьева, отвечающего за безопасность в Центробанке.

Таким образом, в действиях должностных лиц Банка России, которые обязаны были контролировать «Внешпромбанк» и формально проводившие проверки его деятельности, возможно, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст.293 Уголовного кодекса РФ Халатность: Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Вопреки утверждениями Терентьева еще в июле-сентябре 2015 года, то есть задолго до назначения во «Внешпромбанке» временной администрации, Главным управлением ЦБ по Центральному федеральному округу проводились его выборочные проверки. Тогда были выявлены многочисленные нарушения в выдаче кредитов юридическим лицам. Многие заемщики значились только на бумаге, и их ссудная задолженность не обеспечивалась соответствующими залогами и поручительствами. Поэтому выданные им кредиты не соответствовали той стоимости и надежности, которые указывались в отчетности банка. Однако первое предписание о ликвидации нарушений последовало лишь 18 ноября 2015 года. «Внешпромбанк» заставили тогда компенсировать потери ликвидности активов увеличением своих долговых обязательств за счет увеличения резервов, предназначенных для компенсации потерь по ссудам. Резервы по ссудной задолженности увеличили в счет будущей прибыли банка, которой не суждено было появиться. Согласно записям в бухгалтерской книге «Внешпромбанка», на 8 декабря 2015 года кредиты компаниям составляли 173 млрд рублей, из которых 107,3 млрд были выданы аффилированным лицам без какого-либо обеспечения, то есть под честное слово. И только на 25 млрд рублей банк выдал кредиты под залог депозитов заемщиков.

В соответствии с предписанием того же Главного управления ЦБ от 15 декабря 2015 года «Внешпромбанк» обязали дополнить резервы по ссудной задолженности в отношении еще 58 заемщиков — юридических лиц. А распоряжением руководителя временной администрации «Внешпромбанка» от 19 января 2016 года, то есть за два дня до отзыва лицензии, банку предписали дополнить резервы по ссудной задолженности в отношении уже 259 заемщиков — юридических лиц и 43 заемщиков — физических лиц. Тем самым должностные лица Банка России искусственно дополнительно увеличили долговые обязательства банка, к которым причислены также резервы, учитывающие возможные потери активов. Сделано это было, за исключением небольшого числа избранных, в ущерб всем кредиторам банка, в том числе вкладчикам — физическим лицам, которым после введения моратория запретили изымать с депозитов свои деньги.

Выявленные нарушения от кредиторов «Внешпромбанка» почему-то скрыли — упомянутые предписания имели гриф «Для служебного пользования». Складывается впечатление, что руководители Центробанка умышленно скрывали истинное состояние дел «Внешпромбанка», способствуя расхищению его активов.

Далее в письме говорилось:

Международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s и Moody's на 03.11.2015 «Внешпромбанку» были присвоены текущие долгосрочные рейтинги на уровне B+ и B2 соответственно. Аудитором ООО «Росэкспертиза» было выдано безоговорочное положительное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности Банка за 2014 год. Аналогичное заключение по годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2014 год вынесено аудитором Бейкер Тилли Русаудит.

Комментарий

Эта информация не имеет никакого отношения к затронутой проблеме — причинам невыполнения Центробанком своих надзорных функций над деятельностью «Внешпромбанка». Standard & Poor’s наряду с Moody's и Fitch Ratings входит в «большую» тройку международных рейтинговых агентств, и замначглавупра Терентьев, видимо для демонстрации своей осведомленности и большей доказательности решил прикрыться вывесками агентств. Однако, не вдаваясь в реальное положение дел «Внешпромбанка» и не осознавая противоречивости приписанных банку рейтингов, замначглавупра ЦБ по безопасности пренебрег собственной безопасностью и потому оказался в положении известной унтер-офицерской вдовы.

Кредитный рейтинг — показатель кредитоспособности, он рассчитывается на основе финансовой деятельности банка с учетом размеров его капитала и долговых обязательств. Основное предназначение подобной оценки — дать кредиторам представление о вероятности своевременного выполнения банком долговых обязательств.

Рейтинг B+ означает самостоятельную финансовую устойчивость банка. Обычно такой рейтинг получают организации, которые действуют в предсказуемой и стабильной операционной среде, имеют прочные рыночные позиции и хорошие финансовые показатели. Совершенно очевидно, что в ноябре 2015 года «Внешпромбанк» явно не соответствовал этому рейтингу, и агентство Standard & Poor’s в отличие от более добросовестного Moody's выдало явную «липу».

Рейтинг «Внешпромбанка», оцененный Moody's как B2, означал высокий кредитный риск. Это говорило о том, что в стране высока спекулятивность продаж валют и велики кредитные риски, чреватые большой вероятностью несоблюдения должниками условий возврата кредитов. Об этом свидетельствовали, в частности, и кредиты на сумму свыше 107 млрд рублей, выданные «Внешпромбанком» на 8 декабря 2015 г. своим людям без всякого обеспечения — под честное слово. Однако замначглавупра Терентьев даже не обратил внимания на противоречивость упомянутых рейтингов. Возможно, в силу некомпетентности. Спрашивается, с какой целью он привел противоречивые рейтинги «Внешпромбанка» и почему Центробанк никак не отреагировал на явную фальсификацию одного из этих показателей? Ведь внесение в официальные документы заведомо ложных сведений статьей 292 УК РФ квалифицируется как служебный подлог.

Вызывает большие сомнения и достоверность бухгалтерских отчетов за 2014 год. В письме Терентьева почему-то не сказано, совпали ли результаты проверок бухгалтерской и финансовой отчетности «Внешпромбанка» за 2014 год, которые независимо друг от друга проводили Центробанк и внешние аудиторы. Напомню, что согласно последнему опубликованному бухгалтерскому балансу «Внешпромбанка» — от 1 октября 2015 года его долговые обязательства и активы были в полном порядке. Однако спустя всего 1,5 месяца после того, как банк не исполнил кредитного обязательства по РЕПО — выкупа своих ценных бумаг на межбанковском рынке на сумму около 17 млрд рублей, 16 декабря 2015 года банк отключили от системы банковских электронных срочных платежей. А спустя два дня ЦБ назначил там временную администрацию.

Завершалось письмо описанием сюрреалистических тайн Центробанка, сочетающих в себе реальные и выдуманные события и бесконтрольно воспроизведенных в замутненном подсознании замначглавупра:

«Методы банковского регулирования и банковского надзора и имеющийся в распоряжении Банка России инструментарий ориентированы на добросовестное поведение участников рынка банковских услуг, указанные методы и инструменты способны ограничить негативные последствия ошибочных (непрофессиональных) действий руководства и сотрудников кредитных организаций, но не умышленные противоправные действия.

Вопросы умышленных действий недобросовестных руководителей и собственников кредитных организаций, направленных на хищение денежных средств кредиторов, вывод активов, сокрытие от регулирующих органов, иных пользователей отчетности кредитной организации и ее клиентов информации о реальном финансовом состоянии кредитной организации находятся в компетенции правоохранительных органов»

Комментарий

Напомню, что сюрреализм (сверхреализм) — это направление в художественном творчестве, провозгласившее источником творчества сферу подсознания — инстинкты, сновидения, галлюцинации, а его методом — разрыв реальных логических связей и замену их свободными ассоциациями, зачастую теми же галлюцинациями. Главной чертой сюрреализма является парадоксальная алогичность сочетания реальных и выдуманных предметов и явлений, которому придается абсурдная достоверность. Как следует из завершающей части обсуждаемого письма, замначглавупра Терентьев предпринял новаторскую попытку придать сюрреалистическую направленность регулированию банковской деятельности. Поэтому, прочитав его опус, у меня возникли серьезные сомнения в способности трудиться на банковском поприще не только замначглавупра Терентьева, но и тех его начальников, которые поручили ему подготовить столь безграмотную отписку.

Как отмечалось, согласно закону банковскому регулятору вменена обязанность оперативного надзора за деятельностью всех кредитных организаций, что должно обеспечивать профилактику нарушений в проведении денежных операций. По утверждению же Терентьева методы банковского регулирования и банковского надзора и имеющийся в распоряжении Банка России инструментарий ориентированы только на тех участников рынка банковских услуг, которыесовершают неумышленные противоправные действия, невзирая на их ошибки и непрофессионализм . Причем, отношения между такими, «добросовестно» заблуждающимися, банкирами и Центробанком построены, оказывается, на полном взаимном доверии, как когда-то строились деловые отношения между нижегородскими купцами. Подразумевается, что при таком обоюдном доверии банки в надзоре над собой не нуждаются.

А вот надзирать за недобросовестными руководителями и собственниками кредитных организаций, которые умышленно занимаются хищением денежных средств кредиторов, выводом активов и сокрытием информации о реальном финансовом состоянии своих организацийЦентробанк, согласно сюрреалистическим воззрениям Терентьева, не обязан — это якобы компетенция только правоохранительных органов.

Второй обнародованный им секрет состоит в том, что методы и инструменты ЦБ способны ограничивать негативные последствия ошибочных (непрофессиональных) действий только добропорядочного руководства и добросовестных сотрудников кредитных организаций, но не умышленных противоправных действий.Из сказанного логически следуют удивительные выводы:

— Центробанк выдавал лицензии банкам, которые создавались… непрофессионалами, но их ошибки были обусловлены исключительно добропорядочностью и добросовестным отношением к делу. При этом «ошибочные действия» и «непрофессиональные действия» в представлении Терентьева являются почему-то синонимами;

— Центробанк не предотвращает негативные последствия ошибочных (непрофессиональных) действий руководства и сотрудников кредитных организаций, совершаемых умышленно и противоправно, что позволяет им беспрепятственно «уводить» активы и фальсифицировать банковские документы — читай приведенную выше выдержку из письма Терентьева. Для этого программно-технические средства, предназначенные для блокирования негативных последствий, очевидно, отключаются и перестают работать по сигналам, идентифицирующим неэтичный образ мышления этих «нехороших» людей.

Для формирования таких блокирующих сигналов в Центробанке, видимо, разработали новый способ восприятия и обработки волновых колебаний головного мозга человека, передающего на расстояние его мысли и чувства. Способ позволяет в реальном времени отличать «чистых», то есть профессиональных жуликов, от «нечистых», то есть не обучившихся еще сполна совершать умышленные противоправные действия. Речь идет о ноу-хау в волновом распознавании этики и образа мышления банковских работников — совершают они противоправные действия умышленно, из любви к деньгам, или токмо по причине скудости ума своего и добросовестного непрофессионализма, но тоже из-за любви к «золотому тельцу».

Можно предположить, что в основу дистанционного виртуального распознавания хороших и нехороших людских мыслей и их неэтичной направленности положены методы телепатии. Напомню, телепатия — это способность головного мозга передавать мысли и чувства на расстояние без применения каких-либо вспомогательных средств. Парапсихология разделяет телепатию на сознательную и бессознательную. В ходе многочисленных опытов ученые пришли к выводу, что телепатия может проявляться даже при отсутствии на сознательном уровне предпосылок к общению между людьми. Это стало предметом ожесточенных споров между апологетами спиритуализма, верующими в возможность общения с духами умерших посредством медиумов, и поборниками существования паранормальных (аномальных) явлений. Это как-то объясняет наличие на банковском рынке групп людей морально нечистоплотных в силу их скрытой или симулируемой невменяемости, обусловленной болезненной жаждой наживы.

Как следует из обсуждаемого письма, сознательная телепатия характерна для умышленных противоправных действий недобросовестных руководителей и собственников кредитных организаций.По мнению замначглавупра Терентьева сознательные банкиры-телепаты являются исключительно клиентами правоохранительных органов, что противоречит банковскому законодательству. А не вполне нормальные банкиры-телепаты, то есть «добросовестные» непрофессионалы, для которых часто характерны аномальные способы хищения денежных средств кредиторов, должны быть поднадзорными объектами Центробанка. Это многое объясняет, почему Центробанк пренебрегает своими функциями надзора над банковской деятельностью. Многое, но не все.

Более точному дистанционному распознаванию мыслей и чувств человека способствует чувственная телепатия — телепатия, при которой в нервной системе индивидума, генерирующего телепатические излучения, воссоздаются чувства человека, воспринимающего эти излучения. Видимо, в Центробанке созданы уникальные биоэлектронные сенсоры, воспринимающие чувственные телепатические сигналы работников банков во время проведения ими межбанковских операций. Как известно, межбанковские операции осуществляются расчетными центрами ЦБ через открытые там корреспондентские счета коммерческих банков с использованием единой компьютерной системы. Биоэлектронные сенсоры, надо полагать, подключены на рабочих местах к операционным процессорам системы, и чувственные телепатические сигналы банковского работника обрабатываются совместно с операционными данными. Поэтому сразу видно, активы уводятся умышленно и противоправно или токмо по причине малосознательности и непрофессионализма банковского оператора.

Если верить замначглавупра Терентьеву, то расчетные счета и межбанковские операции, проводимые добропорядочными банкирами-телепатами, непрерывно контролируются программными средствами единой компьютерной системы. Тревожным показателем неблагополучия банка является снижение его платежеспособности. Если бы компьютерной системой ЦБ автоматически контролировалась текущая платежеспособность банков и фиксировалась опасность приближения неплатежеспособности, то предотвращались бы их банкротства, чего на самом деле не происходит. Утверждение Терентьева, что располагаемые Центробанком методы и инструменты способны ограничить негативные последствия ошибочных (непрофессиональных) действий руководства и сотрудников кредитных организаций — сущая правда. Однако методы и инструменты есть, но ими должным образом не пользуются. Почему?

Чувственная телепатия часто лежит в основе шизофрении, психического расстройства, связанного с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. На определённом этапе развития болезни подверженный ей человек начинает «наблюдать» собственное сознание, в ходе чего обнаруживает в нём образы и чувства, обычно чуждые его прежней нормальной жизни, например, возникшую непомерную страсть к деньгам. Он настраивается на такие образы, входит в телепатический контакт с «другим своим» сознанием, и продолжает испытывать различные чувства и ощущения. Примером таких ощущений является, в частности, радость от виртуального подсчета непомерных абстрактных денежных сумм. У больного в результате возникновения необычных радостных ощущений от обладания виртуальными деньгами появляется растущее в болезненном подсознании желание получать их на самом деле «живьем», причем все больше и больше.

Другая, психически более здоровая, сторона телепатической связи также испытывает подобные желания. В конечном счете, их сознания синхронизируются и становятся взаимно внимательны к проявлениям чувств друг друга. При этом внимание к себе иного разума приводит заболевшего человека к выводу о своей «избранности», в результате чего у него развивается мания величия, усиливающая денежную клептоманию. Если чувственная телепатия при этом переходит в мысленную, то человек начинает «слышать» в своём сознании речи другого человека (его «голос»). Так на уровне подсознания возникает непреодолимая тяга к взаимовыгодному деловому сотрудничеству между определенными группами индивидуумов, в нашем случае — владельцами кредитных организаций и чиновниками Центробанка.

Надо полагать, что Зигмунд Фрейд, разработавший основы психоанализа, обо всем этом, конечно же, не догадывался, так как центральные банки в мире появились после возникновения его теории. Но замначглавупра ЦБ по безопасности Терентьев эту тайну подсознательного делового сотрудничества банковских работников в деле хищения средств кредиторов, основанного на телепатических контактах между ними, раскрыл. За это честь ему и хвала. Поэтому не исключено, что коллектив Банка России ожидает в ближайшем будущем присуждение Шнобелевской премии за разработку нового психоаналитического способа сюрреалистической телепатии. Он, в частности, позволяет при надзоре за банковской деятельностью отличать непрофессиональные кражи банковских активов и прочие неблаговидные деяния банковских работников, свершаемые токмо по глупости, и не наказывать за это, от умышленных противоправных.

Таким образом, если верить обсуждаемому письму, сюрреалистическая телепатия, положенная в основу новых принципов надзора за банковской деятельностью и ее регулирования, позволила Центробанку отказаться от контроля над большей частью кредитных организаций, возложив его исключительно на правоохранительные органы. В заключительной части письма признается, что никаких мер по предотвращению хищений во «Внешпромбанке» не предпринималось: «Банк России… по результатам анализа операций, осуществленных ООО «Внешпромбанк» в период до назначения временной администрации по управлению данной кредитной организацией, направил в адрес правоохранительных органов материалы, содержащие необходимую информацию для установления лиц, ответственных за осуществление противоправных действий в ООО «Внешпромбанк». Полагаем, что правоохранительными органами будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, виновным в совершении уголовно наказуемых деяний».

На берестяной грамоте, недавно обнаруженной при раскопках городища в Новгороде, ученые прочли и расшифровали ранее неизвестное древнерусское слово «посак». Означает оно вор или мошенник. Об этом сообщается на Интернет-сайте Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Надо полагать, что посаками в нашем случае являются не только те, кто непосредственно крадет деньги кредиторов банков, но и те, кто нагло прикрывает их мошенничество, не выполняя своих законодательных надзорно-профилактических функций по предупреждению уголовных преступлений.