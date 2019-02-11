Как сообщил Росстат, в 2018 году ВВП в стране возрос на 2,3%, что оказалось больше прогнозов Центробанка и Минэкономразвития. Рост ВВП, утверждают в Росстате, стал рекордным с 2012 года — тогда он увеличился на 3,7%. Основной «прирост», который «произошёл» уже в наступившем году, случился благодаря переоценке стоимости строительных работ, выполненных за два последних года. Объем строительства по итогам прошлого года в сопоставимых с 2017 годом ценах вырос не на 0,5%, как «предположительно думали» в Росстате при прежнем руководителе этого ведомства, а аж на 4,7%, но уже при руководителе новом, пришедшем из Минэкономразвития, и после подчинения статслужбы этому министерству.

Цитата из м/ф «Каникулы Банифаця». реж Фёдор Хитрук. 1965. СССР «Рекорд»

Валовой внутренний продукт включает совокупную в рыночных ценах итоговую стоимость товаров, произведенных на территории страны в некий период времени, обычно за год, стоимость различных услуг без учета используемой при этом продукции, а также косвенные налоги — это таможенные сборы и разовые сборы за госуслуги. Итоговая стоимость товаров состоит из суммы их добавленных стоимостей. Добавленная стоимость представляет собой разницу между ценой реализованной производителем продукции, которую он изготовил, и стоимостью затраченных им «чужих» ресурсов и комплектации для её производства (промежуточное потребление). Добавленная стоимость возникает в производстве продукции, а также при восстановлении её прежнего качества (ресурса), в частности в результате ремонтных работ технологического оборудования и бытовой техники. В неё, помимо заработной платы, включены амортизационные отчисления, кредиты и прибыль, за счет которых предприятиями оплачиваются потребляемые виды продукции и ресурсы, а также выплачиваются налоги.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Налоги

Учёт только добавленной стоимости товаров исключает повторные учёты стоимости «чужих» ресурсов и промежуточных видов продукции, используемых для их производства. То же относится и к услугам. Таким образом, итоговая стоимость ВВП складывается из добавленной стоимости продукции, создаваемой во всех отраслях реального сектора экономики страны, стоимости услуг, а также суммы косвенных налогов (акцизов, импортных пошлин и сборов за разовые услуги государства).

Но действительно ли наша экономика достигла в 2018 году столь рекордного успеха, о котором рапортовал Росстат? Говорят, что при уточнении ВВП в добавленную стоимость крупных построенных объектов, таких как газопроводы, завод сжиженного природного газа с портом Сабетта на Ямале и Крымский мост, включили стоимость использованного в них импортного оборудования. Но этого делать нельзя, так как его добавленная стоимость создана за рубежом, и закупленное оборудование не входит в добавленную стоимость строительных объектов.

ИА REGNUM Крымский мост

Согласно данным Росстата, прошлогодний ВВП России в текущих ценах возрос до 103 626,6 млрд рублей. Произошло это в основном из-за роста цен на всё и вся. Увеличение при этом стоимости ВВП, в отличие от роста потребительских цен, характеризуется другим показателем ценовой инфляции — индекс-дефлятором ВВП. Дефлятор за 2018 год по отношению к ценам 2017 года, согласно данным Росстата, составил 110%. ВВП в 2017 году в текущих ценах составил 92 089,3 млрд рублей. Таким образом, прошлогодний ВВП в ценах 2017 года равнялся 94 206 млрд рублей. Если поделить 94 206 на 92 089,3, то получим индекс физического объема ВВП 2018 года относительно 2017 года, который равняется 102,29% или округленно — официальному значению 102,3%.

Напомню, индекс физического объема ВВП представляет собой отношение ВВП в данном и предшествующем периодах, но выраженных в одних и тех же ценах. Для этого цены данного периода, то есть стоимость соответствующего ВВП, приводят к ценам предшествующего периода, принятого за базовый, путем коррекции ВВП на индекс-дефлятор. Индекс физического объема ВВП России в 2017 году относительно предыдущего года в сопоставимых ценах, то есть в ценах 2016 года, составил 101,5%, в 2016 году относительно 2015 года — 99,8%, ВВП в 2015 году по отношению к ВВП 2014 года в сопоставимых ценах уменьшился до 96,3%, ВВП 2014 году к уровню 2013 года составил 100,7%, ВВП 2013 года по отношению к 2012 году составил 101,3%, а в 2012 году был достигнут рекорд в 103,4%. Непонятно, почему в Росстате умолчали о более весомом рекорде — 2011 года, когда ВВП составил 104,3%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Перемножив относительные значения индексов физических объемов ВВП за последние шесть лет, получим индекс в 2018 году по отношению к 2012 году, равный 1,039 или 103,9%, а перемножив их за последние семь лет, получим 1,048 или 104,8%, индекс в 2018 году по отношению к индексу 2011 года. Получается, что только в «рекордном» прошлом году относительный показатель физического объема ВВП в сопоставимых с 2012 годом ценах достиг в пределах статистической погрешности значения 2012 года. Причем этот показатель оказался меньше значения 2011 года. Иначе говоря, речь идет не о рекорде вовсе, а о стагнации экономики в последние годы.

Сопоставление данных Росстата об объемах строительных работ, «уточнение» которых выявило достижение очередного «рекорда», вызывает большие сомнения в достоверности как стоимости самих работ, так и в достоверности значения «рекордного» прошлогоднего ВВП.

Согласно данным Росстата, доля строительства в ВВП 2018 года в текущих ценах оставила 5564,4 млрд рублей, а в ВВП 2017-го — 5059,9 млрд рублей. Если по указанному выше индекс-дефлятору ВВП за 2018 год привести стоимость строительных работ в прошлом году к ценам 2017 года, то получим 5058,5 млрд рублей. В таком случае, поделив 5058,5 на 5059,9 определим индекс физического объема строительных работ в прошлом году. Он составил 99,97%, а не 104,7%, как указано в докладе Росстата за 2018 год.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство

Согласно данным Росстата, доля строительных работ в ВВП в 2018 году составила 6%, а в 2017-м — 6,1%. В таком случае в ценах 2017 года их объемы (добавленные стоимости) должны были бы составить 5652,36 млрд и 5617,44 млрд рублей, соответственно. При этом индекс физического объема строительных работ в прошлом году был бы равен 99,38%, а не 104,7%. Эти значения тоже значительно отличаются от соответствующих данных Росстата.

Если, как утверждается в докладе Росстата, индекс физического объема строительных работ в прошлом году возрос на 4,7% в сравнении с 2017 годом, то добавленная стоимость строительных работ в прошлом году в сопоставимых ценах должна была бы возрасти до 5881,45 млрд рублей. Это на 822,95 млрд рублей больше стоимости, указанной Росстатом в сопоставимых ценах, или на 905,24 млрд рублей больше в текущих ценах 2018 года.

После таких подсчетов возникают большие сомнения в достоверности оценок как стоимости строительных работ за два года, так и самого прошлогоднего ВВП и его рекордной динамики.