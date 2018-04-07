



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Почему Подмосковье превращают в отхожее место

Не секрет, что наши города и веси окружены катастрофически растущими свалками мусора — бытового и строительного, не считая множества гор техногенных отходов и захоронений токсичных веществ, а также вредных выбросов промпредприятий и автомобилей. Всё это напоминает «удобства во дворе» общего пользования в виде выгребных ям. Наиболее катастрофическое положение создалось в Московской области, на свалки которой свозят все отходы из столицы.

При этом руководство российского правительства никак не препятствуют проведению антигосударственной политики главами администраций Москвы и Московской области, привлекающих в московский регион людей со всей страны путем массового жилищного строительства и распродажи нового жилья. Делается это в интересах владельцев крупного строительного и финансового капитала, которые совпадают с интересами ряда московских чиновников, но в ущерб условиям проживания коренных жителей региона. В настоящее время в московском регионе уже проживает примерно 23 млн. человек или около 20% населения страны, что угрожает не только военной и экономической безопасности России, но и экологической, так как количество бытовых и строительных отходов в Москве и области в последние годы значительно возросло. По утверждению губернатора Московской области, в регионе сосредоточена четверть объема мусора страны, и его количество будет интенсивно возрастать в связи с расширением жилищного и дорожного строительства в Москве согласно «реновации», решение о которой было принято в отсутствие обоснованного плана очередной «реконструкции» столицы. Ее расширение потребовало строительства новых подземных линий метрополитена, что уже угрожает надежности природного фундамента Москвы.

Mil.ru Новостройка. Москва

Вместо ликвидации захоронений бытовых и строительных отходов путем их комплексной переработки мусорные свалки пытаются засыпать землей и как-то «герметизировать», что вызывает бурное гниение органики и опасный рост загазованности жилых территорий в ущерб здоровью людей. Совершенно очевидно, что токсичные и прочие опасные вещества будут постепенно вымываться из захоронений атмосферными осадками и проникать вглубь почвы, загрязняя подземные воды, которые уходят в подмосковные реки и озера. Таким образом, проблема фактически не решена.

Указание Владимира Путина по жалобе, случайно прорвавшейся к нему в июле прошлого года, закрыть в подмосковной Балашихе громадную мусорную свалку — явилось одним из свидетельств недееспособности властной вертикали управления государством. Но ведь президент в стране один, а мусорных свалок превеликое множество, и он обо всех вряд ли осведомлен. Да и не его это дело. К тому же прорваться к нему с жалобой на бездействие каких-либо чиновников практически невозможно — жалобы всегда перенаправляются им же. Да и не только одних мусорных проблем превеликое множество.

Сваливать новый мусор в Балашихе прекратили, но увеличили его завоз на другие подмосковные свалки. Как сообщил глава Серпуховского района Александр Шестунинтернет-газете pasmi.ru, с закрытием приема мусора на свалке в Балашихе полигону «Лесная» под Серпуховым увеличили объёмы принимаемых отходов вдвое, с 300 до 600 тысяч тонн в год. И это было сделано без проведения экспертизы, без согласования проекта и внесения изменений в лицензию, не была даже расширена санитарно-охранная зона. В связи с тем, что расширили загрузку полигона, по закону и санитарную зону обязаны были расширить, а значит, и публичные слушания на эту тему должны были быть проведены. Ничего, однако, из этого сделано не было. Незаконно увеличив нагрузку на полигон, сейчас засыпали его до уровня 9-го этажа. А по проекту собираются нарастить гору мусора до высоты в 45 метров (примерно 17 этажей). Порядка 10 тысяч жителей района теперь ежедневно наблюдают эту гигантскую свалку из своих окон.

Помимо этих нарушений, на полигоне «Лесная» не проводится полноценная пересыпка мусора. И это несмотря на то, что в 2015 году Андрей Воробьёв сам писал Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить закрытие полигонов в Московской области, так как они исчерпали свою мощность и находятся вблизи жилых построек. В этом списке был и полигон «Лесная». Путин наложил резолюцию, и как видим — указание президента не выполняются. Из 37 существовавших в Подмосковье полигонов 24 ликвидировали, но при этом ни одного нового команда губернатора Воробьёва не открыла.

С закрытием приема мусора на свалке в Балашихе увеличили засыпку и громадного мусорного захоронения вблизи подмосковного Волоколамска. Сейчас множество детей и взрослых травятся там токсичными газами, исходящими из этой свалки. А в Московской области растет протестное движение против масштабного складирования в регионе бытовых и строительных отходов. Люди блокируют доступ к свалкам машин с мусором, что приводит к заторам на дорогах. Власти же соседних областей отказываются складировать у себя московские отходы. По разным оценкам, на вывозе мусора из столицы и области в год можно заработать десятки миллиардов рублей. По всей видимости, большая часть денег — теневая прибыль тех, кто контролирует процесс.

Казалось бы, если у нас есть федеральные Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство промышленности и торговли и Министерство ЖКХ, то чиновники этих органов государственной власти под управлением главы правительства и его многочисленных заместителей уже давно должны были бы разработать федеральную программу создания комплексной системы сбора и утилизации бытовых и строительных отходов, а региональные власти должны были бы ее реализовать. Но этого не произошло.

Отсутствие в стране грамотной, экономически эффективной экологической политики во многом объясняется некомпетентностью чиновников, которым поручено решать проблемы защиты окружающей среды. Возьмем Министерство природных ресурсов и экологии. Казалось бы, вершину министерской пирамиды должны были бы составлять геологи разных профилей, лесники, гидрологи и, конечно же, специалисты-универсалы по защите окружающей среды. Увы! Таковых там что-то не видать, и таковым не является даже сам министр Сергей Донской. В 1992 году он окончил Государственную академию нефти и газа имени И. М. Губкина, факультет автоматики и телемеханики, но по специальности проработал лишь год. Затем, как и многие жертвы времен «перестройки» и развала СССР, был брокером, занимался финансами в нескольких компаниях и министерствах, а в 2011 году непонятно за какие заслуги вдруг оказался «геологом» — распоряжением председателя правительства Российской Федерации его назначили генеральным директором государственного холдинга — ОАО «Росгеология». Не прошло года, и Сергея Донского, никак еще не проявившего себя открытиями новых месторождений и защитой окружающей среды, направили уже заведовать — другого глагола не подберу — Министерством природных ресурсов и экологии России.

Одним из заместителей министра Донского является Мурад Керимов. Юрист по образованию, что нынче весьма модно во властных кругах, он отвечает за надзор в сфере природопользования и государственную политику в деле охраны окружающей среды, в частности, опекает заповедники и национальные парки. Мурад Керимов прославился, в частности, тем, что на должность директора Сочинского национального парка вместо прежнего специалиста по каким-то соображениям назначил журналиста Дарью Филиппову, которая случайно оказалась племянницей вице-премьера Дмитрия Рогозина. Правда, тут что-то пошло не так, и Филиппову спешно пришлось уволить. В ноябре прошлого года Генпрокуратура объявила, что Год экологии в России полностью провален. Речь шла о нецелевом расходовании бюджетных средств, недостаточном финансировании заповедников и о нарушениях законодательства. Всё это курировал Мурад Керимов.

В числе заместителей министра значится также инженер-технолог в области моторостроения, окончивший авиационный технологический институт, он курирует водные ресурсы страны. С ними тоже далеко не все благополучно. Еще один заместитель министра, также юрист по образованию, ведает российским лесным хозяйством. Как известно, китайцы беззастенчиво вырубают дальневосточные леса, и многие лесные площади, особенно в московском регионе, передают под застройку. Четвертый заместитель — бухгалтер по образованию, курирует в министерстве вопросы природоохранного и природоресурсного нормотворчества, о громадных «дырах» в котором недавно сообщала Счетная палата. Оно и понятно, почему. Еще один заместитель министра, на сей раз бывший инженер-артиллерист, получивший диплом инженера-эколога лишь в 2014 году, но, тем не менее, с 2010-го по 2015 г. пребывавший министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, нынче курирует федеральные службы надзора за окружающей средой. Но среди заместителей министра имеется всего лишь один геолог, он же возглавляет Федеральное агентство по недропользованию — Роснедра.

Странной выглядит при этом отрешенность от мусорных дел Министерства ЖКХ, ведающего проблемами сбора бытовых и строительных отходов. Свою недееспособность проявили также руководители министерств экономического развития, промышленности и энергетики, которые не озаботились организацией проектирования и производства типового ряда мусоросжигающих заводов разной производительности с мини-ТЭЦ или нагревательными котлами, и экологически чистых заводов по переработке вторсырья.

Дмитрий Cкляренко Полигон ТБО

Сторонними наблюдателями в этих вопросах выглядят и соответствующие органы надзора, включая прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Ну и, наконец, спрашивается, а где же здесь направляющая и руководящая роль главы федерального правительства и возглавляемой им «партии власти»?

Следует напомнить, что в каждом федеральном округе находится еще и полпред президента страны с немалым штатом сотрудников, а в каждом регионе — представители этих полпредов также с немалым штатом своих сотрудников. Наконец, в той же Московской области есть губернатор, а в Москве — мэр, и тоже с громадными штатами чиновников в региональных органах госвласти, включая областное министерство и департамент природных ресурсов и экологии мэрии Москвы. Чем же вся эта чиновничья армада до вмешательства Владимира Путина была занята, если многие годы отмахивалась от жгучей проблемы жителей той же Балашихи, которые давно жаловались на загрязнение окружающей среды громадной мусорной свалкой? Причем эта проблема касается не только Москвы и Подмосковья, но и всей страны.

Недавно странную инициативу проявили чиновники кремлевской администрации, которые намереваются поручить решение проблем мусорных свалок Академии наук. Они, видимо, не ведают, что проблемы раздельного сбора составляющих бытовых и строительных отходов и их использования в качестве вторсырья для производства, главным образом, строительных материалов на Западе давно и успешно решены.

Бытовой мусор сортируется там гражданами или уборщиками, и его составляющие раздельно утилизируются. Отдельно утилизируются пластиковые бутылки, токсически опасные батарейки питания, металлолом и т. д., которые являются ценным вторичным сырьем. При этом сжигаются только те отходы, которые не создают при сжигании в печах опасных концентраций вредных газов и выбросов, а получаемое при этом тепло используется для выработки пара и производства электроэнергии. При этом биоотходы, в основном в сельской местности, используют для получения биогаза, который тоже сжигают на малых тепловых станциях.

Всю эту кооперацию по обработке вторсырья, начиная с сортировки отходов, необходимо осуществлять в каждом регионе созданием там комплексного предприятия типа холдинга, предоставив ему на период становления беспроцентный госкредит. Такая единая в каждом регионе структура позволит также избежать налогообложения на промежуточных этапах переработки, что позволит снизить тарифы на сбор и утилизацию отходов. Причем поручать сортировку мусора населению бесполезно, да и негде его в домах хранить раздельно. Этим должны заниматься сборщики мусора в домовых камерах его накопления, которые станут работниками упомянутых холдинговых предприятий. Намерения же чиновников поручить РАН решать уже решенные в мире проблемы, видимо, обусловлено намерениями найти крайнего вместо Министерства природных ресурсов и экологии, которое должно было давно разработать соответствующие госпрограммы, а также самого правительства, самоустранившегося от этих дел.

Сейчас в стране, в частности в Москве, для создания видимости возводят немногочисленные мусоросжигающие заводы, в печи которых сваливают почти всё, что выбрасывается на свалки. В результате такой «комплексной утилизации» в атмосферу выбрасываются токсичные твердые и газообразные вещества, наносящие вред здоровью людей и окружающей среде. Поэтому население в тех местах, где ведется такое строительство, протестует.

Но ликвидация мусорных свалок не может быть сведена только к утилизации их содержимого. Необходимо проводить экономическую политику и осуществлять нормативное регулирование, которые способствовали бы принципиальному уменьшению количества бытовых и строительных отходов. В частности, необходимо будет возвратиться к нормированию показателей качества продукции, от которых отказались с принятием закона «О техническом регулировании», что увеличит срок службы различных промышленных и потребительских изделий, и тем самым снизится количество отходов. Очевидно, нужно будет прекратить фасовку продуктов питания в пластиковой таре, при утилизации которой выделяются токсичные вещества, и заменить ее картоном и плотной бумагой, что давно делают на Западе. Понадобится восстановить залоговые цены на стеклянные бутылки, чтобы стимулировать людей сдавать использованную стеклянную тару, а не выбрасывать ее. Необходимо будет нормировать концентрацию населения в населенных пунктах с учетом условий окружающей среды, чтобы ограничить накопление на этих территориях мусора. Существует еще много путей и способов решения этой проблемы.

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Менять нужно систему управления экономикой

Опасные для жизни населения мусорные свалки и горящие объекты в разных местах страны — это не происки внешних врагов или инопланетян. Это результаты преступного бездействия наших управленцев. На примере утилизации отходов и ликвидации мусорных свалок видно, что общефедеральные проблемы требуют комплексных решений — научных, технических, организационных и правовых, при координации действий множества предприятий и органов власти для их внедрения. Однако наша система управления непригодна для этого. Между тем утилизация мусора — далеко не единственная общефедеральная проблема, которая не решается десятилетиями. На протяжении многих лет правительство не выполняет директив президента страны о восстановлении и модернизации экономики, частью которой должна быть здоровая окружающая среда. И на то есть принципиальные причины.

Большие сложные системы не возникают и не функционируют сами по себе, их надо строить и управлять ими в соответствии с обоснованными целями. Для этого необходимо принципиально изменить нынешние функции существующих министерств и ведомств, которые сегодня сводятся в основном к написанию всяческих директив, в том числе в виде нормативных документов, и в этой части мало что изменились с советских времён. Однако тогда эти бумаги были наполнены практически значимым содержимым и выполнялись, так как министерства и ведомства в Советском Союзе являлись хозяйствующими субъектами. Они представляли собой, говоря языком рынка, холдинговые компании, которые управляли подчинёнными им предприятиями и действовали в рамках общегосударственного плана. Все холдинги в виде «дочек» входили в громадную госкорпорацию — «материнскую компанию», «правлением» которой являлся Совет министров СССР, а «советом директоров» — Политбюро ЦК КПСС.

Сегодня роль и деятельность министерств и ведомств совершенно иные, чем были в Советском Союзе. Они уже не могут командовать предприятиями и не являются хозяйствующими субъектами товарного производства, к тому же значительная часть капитала в стране перешла в частные руки. Поэтому их функции должны были бы отвечать целям и условиям рыночной экономики, в которой преобладает частный капитал и происходит свободный товарообмен, чего, однако, не произошло по сей день. Поэтому многие чиновники фактически имитируют свою служебную деятельность.

Чиновник

Следует заметить, что партийные комитеты КПСС всех уровней осуществляли тогда контроль на всех предприятиях и во всех организациях за исполнением принимаемых руководством «госкорпорации» решений и образовывали тем самым подсистему звеньев обратной связи в системе управления государством. Помимо парторганов, надзор осуществляли также специальные государственные органы, которые не подчинялись, как сегодня, министерствам. Ликвидация государственных функций КПСС и последующая ликвидация самой партии без создания адекватных многоуровневых и разветвленных обратных государственных связей привели к разрушению управления Советским Союзом и его распаду. Нечто подобное наблюдается и сегодня, особенно в экономике страны, ее базисе.

Без претензий на истину в последней инстанции предлагается принципиально реформировать управление российской экономикой на основе планирования и ее модернизации (подробней см. Как российскую экономику довести не до ручки, а до ума («Промышленные ведомости» № 3, май-июнь 2014 г.).

Модернизация государственной системы управления экономикой потребует принципиального изменения ее структуры и функций многих министерств и ведомств. В соответствии с изложенным должен быть создан общефедеральный орган макроэкономического планирования и разработки макроэкономических балансов ресурсов и производства продукции, основанных на научных прогнозах спроса и предложения. Министерства соответствующих секторов экономики, исходя из макроэкономического плана развития, должны будут заниматься межотраслевым и отраслевым планированием и разработкой соответствующих балансов производства и потребления продукции.

Для реализации макроэкономического, межотраслевых и отраслевых планов потребуется разрабатывать соответствующие планы межрегионального развития и кооперации производства, и соответствующие балансы. Поэтому потребуется также создать федеральное министерство межрегионального макроэкономического планирования, в федеральных округах — министерства окружного планирования и социально-экономического развития, подобные бывшим совнархозам, а в субъектах Федерации — соответствующие региональные органы планирования. Знание перспектив позволит одновременно интенсифицировать развитие малого и среднего бизнеса в сфере товарного производства.

Планами модернизации и развития экономики должны предусматриваться необходимые инновационные разработки и их внедрение в производство. Для начала надо будет провести ревизию уже существующих в стране готовых разработок, созданных за десятки лет. Для координации промышленного внедрения инноваций представляется необходимым создать государственно-частную финансово-промышленную группу с участием специализированного банка. Управляющая часть группы будет включать в себя подразделения, осуществляющие функции, общие для всей группы. Это, в частности, кредитное финансирование. Для контроля расходования средств необходимо финансировать работы по результатам завершения каждого этапа по схеме целевой кредитной линии.

Непосредственно внедрением разработок будут заниматься вошедшие в группу компании, включающие производства комплексов связанных отраслей промышленности. Это материаловедение, ТЭК, электроэнергетика, отрасли машиностроения (станки, двигатели, самолеты, автомобили, сельхозмашиностроение и др.), радиоэлектроника, связь и приборостроение, химия и нефтехимия, бытовая техника, медицинская техника, микробиология и др. Большинство таких комплексных компаний уже создано в виде госкорпораций. Их акции целесообразно передать в управление руководителю группы, которого будет назначать государство. Он может получить статус министра федерального правительства, что явится развитием форм государственно-частного партнерства.

Крупные комплексные научные проекты и внедрение их результатов, как показывает мировой опыт, к примеру, атомные проекты, микроэлектроника и проекты освоения космоса в США и СССР, оказывались успешными, если ими руководили крупные ученые с большим опытом внедрения научных результатов. Поэтому во главе предлагаемой финансово-промышленной группы необходимо поставить авторитетного специалиста, имеющего большой опыт модернизации производств, а не «универсального менеджера» с ментальностью мелкого лавочника.

Большинство инженерных разработок, которые внедряются в промышленное производство, основано на результатах соответствующих фундаментальных и прикладных научных исследований. Значимые научные результаты сегодня чаще всего достигаются на пересечениях различных научных дисциплин. Это требует глубокого проникновения специалистов в комплексы различных знаний, и компетентной на этом же уровне знаний координации междисциплинарных исследований. В Советском Союзе научные исследования и инженерные разработки координировались соответствующими подразделениями министерств и ведомств, а комплексную координацию осуществлял Государственный комитет по науке и технике совместно с Академией наук СССР. Одними из результатов такой координации можно назвать создание в стране «с нуля» микроэлектронной и микробиологической отраслей промышленности.

Сегодня осуществлять подобную координацию нынешние министерства и ведомства не способны по ряду причин, в том числе из-за некомпетентности чиновников. К тому же сейчас ликвидируется координация фундаментальных и прикладных научных исследований, которая худо-бедно осуществлялась Российской академией наук, так как академия как научная организация фактически ликвидируется. За 20 лет так называемых рыночных реформ научные исследования были сведены в стране к мизерному количеству, а их научная значимость существенно снизилась. Произошло это в том числе вследствие развала российской экономики, в результате чего исчезла прежняя востребованность научных и инженерных разработок, поэтому значительно сократилось их финансирование.

Химическая лаборатория

Фрагментарные попытки создать заинтересованность в новых разработках в рамках «Сколково» и «Роснано» провалились по ряду причин, в том числе из-за случайности предложений, некомпетентности руководства проектами и отсутствия системы планирования и координируемого управления всей цепочкой: «фундаментальные научные исследования — прикладные научные исследования — инженерные разработки — маркетинговые исследования — внедрение в производство».

Чтобы реформировать управление научными организациями, необходимо создать единую систему, в которой планировались и координировались бы научные исследования и соответствующие инженерные разработки в комплексе, и руководство системы отвечало за их результативность.

Система управления любым объектом, согласно канонам теории систем, помимо органа регулирования — звена прямой связи, должна содержать независимое звено обратной связи — орган контроля. Посредством звена (совокупности звеньев) обратной связи регулятор получает оперативную информацию о реакции на команды и о текущем поведении объекта, что позволяет динамично отслеживать и корректировать его состояние и дальнейшее поведение, исходя из целей и задач управления. В России, как отмечалось, органы госконтроля раздроблены и полностью подчинены соответствующим министерствам и ведомствам, что во многом способствовало развалу управления страной и ее экономикой. Не работает по этой же причине должным образом и «властная вертикаль».

Чтобы обеспечить требуемую эффективность и устойчивость управления страной и ее экономикой, необходимо все звенья обратной связи — федеральные органы контроля (надзора) вывести из регулирующих звеньев — правительства, министерств и ведомств, и подчинить президенту страны как гаранту соблюдения конституционных прав граждан и интересов государства. Госконтроль должен сочетаться с контролем общественным.

Координировать деятельность федеральных органов государственного контроля (надзора) могло бы Контрольное управление президента РФ, возможно, в рамках вновь созданного Министерства государственного контроля и надзора. Такое переподчинение явилось бы начальным этапом модернизации управления экономикой, что позволило бы контролировать последующее реформирование исполнительной власти и самой экономики. Естественно, всё изложенное должно осуществляться в рамках государственно-частного и социального партнерства, что способствовало бы развитию в стране гражданского общества. Тогда стал бы меняться и менталитет граждан, и оказалось бы, в частности, возможным убедить их в необходимости сортировки своего мусора.