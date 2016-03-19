



Подлинный цвет рекламной экологии

Россия 19 марта в восьмой раз будет участвовать в международной акции «Час Земли». Суть ее в том, что вечером во многих городах в зданиях отключат освещение. В Москве в 20:30 на один час отключат внешнюю иллюминацию и подсветку Кремля, телебашни, правительственного Белого дома, МГУ — всего свыше 900 зданий. Призывают погасить свет в квартирах и сознательных горожан. Делается это по предложению министра природных ресурсов Сергея Донского якобы ради экономии топлива и снижения тем самым вредных выбросов тепловых электростанций в атмосферу.

В этом году акция проходит под девизом «Сделай шаг навстречу планете». Министр Донской пояснил, что организаторы планируют обратить внимание на необходимость формирования экологической культуры властей и населения, изменить некоторые повседневные привычки, которые приводят к неэффективному расходованию природных ресурсов и загрязнению окружающей среды. Любопытно, министр понимает что сказал? И как он мыслит проделать всё запланированное организаторами международной шумихи путем гашения света?

Выдаваемая за экологическую, символическая акция «Час Земли», когда одновременно многие потребители будут отключены от системы электроснабжения, помимо бессмысленности, свидетельствует также о профессиональной неграмотности ее инициаторов и исполнителей. Дело в том, что мгновенный сброс значительной части нагрузки в системах электроснабжения крупных городов может привести там к значительным скачкам напряжения, что чревато возможным выходом из строя многих компьютеров и телевизоров. Ведь мгновенно уменьшить скачкообразно возросшую невостребованную мощность электростанций, которые работают параллельно, и тем самым вернуть напряжение к норме, невозможно в принципе — для этого требуется некоторое время и автоматике, и персоналу. А в момент окончания «экологической» акции возможно скачкообразное снижение напряжения.

Всё это происходит в полном соответствии с электротехническим законом Ома, который изучают в школах по физике. Поэтому рекомендую за пять минут до начала и перед окончанием «Часа Земли» на некоторое время — тоже минут по пять — выключить компьютеры и телевизоры во избежание возможного выхода их из строя.

«Час Земли» — ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы, самая массовая в истории. В прошлом году в ней приняли участие более 2 млрд человек из 172 стран, в том числе свыше 20 млн граждан России, которые гасили свет в своих квартирах. Думается, налицо примитивная реклама самого фонда, так как простым отключением освещения экологическую культуру населения не сформировать.