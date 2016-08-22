В советские времена существовала государственная цензура, начинавшаяся в издательствах — газетных, журнальных и книжных. Цензоры тогда блокировали публикации, противоречившие идеологии партии. Но не только. Они не пропускали и безграмотные творения графоманов. Нынче государственную цензуру заменила свобода слова, которая, казалось бы, должна была бы контролироваться самими авторами, редакторами и издателями СМИ. Однако свободой слова сегодня нередко прикрывается вседозволенность публичных высказываний и публикаций, часто безграмотных и противоправных. Безграмотные и безответственные публичные заявления ряда правительственных чиновников породили своеобразную эпидемию всяческих «экспертиз» на кофейной гуще, декларативных программ развития чего угодно и эфемерных предложений, высказываемых расплодившимися в стране «экспертами» и «общественными деятелями». Все эти домыслы охотно тиражируются СМИ, чем вводят в заблуждение население, провоцируют панику и социальное недовольство. Вот один из таких свежих примеров.

Черви кровососущие

Недавно Агентство городских новостей «Москва», и со ссылкой на него ряд других изданий, опубликовали весьма странное сообщение. Привожу его со своими комментариями, так как растиражированные противоправные предложения человека, имеющего научную степень доктора юридических наук, могут вызвать волнение десятков миллионов пенсионеров. И не только…

В публикации говорится, что гражданам, достигшим 65 или 70 лет, предлагается запретить продажу и дарение принадлежащего им жилья без согласия на то государственных органов социальной защиты. Декларируемая при этом цель — защитить имущество пожилых людей от мошеннических захватов. Об этом Агентству заявила член общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме Людмила Айвар:

«В данной ситуации можно какими-то запретительными или ограничительными мерами лишать хулиганов возможности отбирать у пенсионеров имущество, применяя к пожилым людям эти самые меры. Например, человеку исполнилось 70 лет или 65 лет, и ему нельзя будет продать свою квартиру или подарить ее, имуществом распорядиться нельзя будет без специальных органов опеки и попечительства. Сейчас есть ограничение только в случае, если человек страдает каким-то психическим заболеванием, либо ограничен в дееспособности или признан недееспособным. Что проще? Взять и ограничить право реализации имущества пенсионерам, и ни один мошенник не сможет продать эту квартиру и завладеть ею, потому что государство будет контролировать эти вопросы».

Мошеннические захваты квартир людей, и не только пожилых, действительно происходят, а сами они нередко оказываются на улице, либо в каком-нибудь заброшенном деревенском сарае. При этом их перепроданное жилье оказывается в руках уже так называемых добросовестных приобретателей, а обманутые и обворованные не могут через суд добиться справедливости, так как законодательством защита их прав в подобных случаях не предусмотрена. Но можно ли решить проблему способом, предлагаемым Людмилой Айвар?

Согласно информации на интернет-сайте адвокатской конторы «Трунов, Айвар и партнёры» Людмила Константиновна Айвар является доктором юридических наук, профессором, Почетным адвокатом России, академиком РАЕН, и еще занимает много разных должностей. Она заместитель председателя Президиума коллегии адвокатов Москвы, директор НИИ правовой политики, член Ассоциации юристов России, первый заместитель председателя Международного научно-образовательного, консультативно-аналитического Центра адвокатов Международного Союза юристов и член общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме. Людмила Константиновна — автор и соавтор около сотни книг по вопросам права. При этом она находит время озаботиться еще интересами пенсионеров. И вот юрист, обремененный многочисленными регалиями и должностями, предлагает меня, которому исполнился 81 год, и десятки миллионов других пожилых, но вполне дееспособных и психически здоровых российских граждан уравнять в правах с людьми с нездоровой психикой, лишив нас конституционного права самостоятельно распоряжаться своей собственностью.

Предложение, основанное на заведомой невменяемости значительной части населения, не может не оскорбить. И так как в мире многое относительно, то для суждения об упомянутой новации, думается, имело бы смысл подвергнуть сравнительной психиатрической экспертизе, допустим, меня и уважаемую Людмилу Константиновну, чтобы оценить, кого следовало бы признать недееспособным. Причем не только в части качества «соображаловки». Упомянутые, высказанные публично, предложения доктора юридических наук, профессора Людмилы Айвар вызывают у меня серьезные сомнения в ее профессиональной компетентности.

Начну с того, что согласно Гражданскому кодексу РФ правом признавать человека недееспособным наделен суд, и только суд. Для установления психического состояния лица, о дееспособности которого решается вопрос, суд назначает судебно-психиатрическую экспертизу. Экспертное заключение подлежит оценке судом. Напомню: недееспособность — юридическое понятие, означающее утрату лицом возможности самостоятельно осуществлять свои гражданские права и обязанности вследствие глубоких нарушений психики, вызванных психическим заболеванием или слабоумием. Согласно ст. 29 Гражданского кодекса РФ, гражданин, который вследствие психического расстройства не осознает смысла своих действий, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном ст. 31 Гражданского процессуального кодекса. При этом над ним устанавливается опека, и сделки от его имени совершает назначенный опекун.

Однако решать, пожилой человек психически здоров или недееспособен, Людмила Айвар вопреки законодательству и здравому смыслу предлагает теперь поручить чиновникам неких несуществующих специальных органов опеки и попечительства. Таким образом, психиатрической экспертизой должны будут заниматься люди, вряд ли имеющие соответствующее медицинское образование. Причем их же, вряд ли имеющих также юридическое образование и статус федеральных судей, предлагается еще и уполномочить выносить вердикты о недееспособности пожилых граждан. И так как им решать «быть или не быть» пенсионеру вменяемым и вследствие этого — разрешать, или не разрешать ему продажу (дарение) своей квартиры, то получается, что Людмила Айвар предлагает «смешать в одном флаконе» три функции, в том числе опекунские, выполняемые сегодня различными лицами. Слияние этих функций и передача их одному лицу — специальным органам опеки и попечительства чревато дальнейшим увеличением коррупции и тем самым — числа мошеннических захватов квартир. Таких специальных органов не существует и создание их по всей стране потребует немалых бюджетных затрат.

Но главное — не в этих «мелочах». Предложения Людмилы Айвар, которые по ее словам должны быть внесены в действующие законы, грубо нарушают права человека, зафиксированные в Конституции России и соответствующих международных документах. Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации этот законодательный акт имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории страны. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции. А общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

В ст. 17 Конституции сказано, что у нас в стране признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с самой Конституцией. А ее статья 35 имеет непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу. В ней говорится:

«Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».

Таким образом, предложение Людмилы Айвар противоречит ряду положений Конституции РФ и направлено на закрепощение людей, что будет лишь дополнительно способствовать захвату их имущества. Нужно также учесть, что согласно ст. 55 Конституции в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Трудно сказать, что породило это предложение — правовой нигилизм, правовая безграмотность или противоречащее здравому смыслу подозрение Людмилы Айвар о недееспособности десятков миллионов пенсионеров.

Кроме того, говорится в публикации Агентства «Москва», Людмила Айвар предлагает запретить пожилым людям переводить крупные суммы денег со своих банковских депозитов и карт без разъяснения цели перевода. Вот что она сказала:

«Банкам нужно ограничить перевод крупных денежных средств со счетов пенсионеров без подтверждения согласия или без выяснения, куда пенсионер переводит эти денежные средства. Вы знаете, я с банковской карты перевожу online. Больше 50 тысяч рублей мне в сутки переводить система не позволяет. Но вот нужно сделать такое ограничение для пенсионеров. Если выдали им банковскую карту, тогда и позаботьтесь о том, чтобы деньги не уходили с этих банковских карточек. Если пенсионеру на что-то серьезно нужны деньги, то он или сам позвонит или придет в банк, объяснит, что ему надо, зачем ему надо. Банковский работник с ним может провести беседу «а вы точно уверены, что вам нужен этот аппарат, который вас через три дня омолодит и вам будет не 70, а 50?».

Предлагаемые контроль и ограничения, но уже всем, независимо от возраста, пенсионерам свободно распоряжаться своими деньгами, которые они хранят в банках, являются повторением нарушений законодательства, упомянутых выше при рассмотрении запрета гражданам свободно распоряжаться своей недвижимостью. Но вместо несуществующих специальных органов опеки и попечительства психиатрическую экспертизу пенсионеров — вкладчиков и обладателей банковских платежных карт, а также вынесение судебных вердиктов об их дееспособности или недееспособности, и опекунство над признанными недееспособными должно быть в этом случае поручено сотрудникам коммерческих банков.

Меня поразили не только противоправность этого предложения, но и абсурдность высказанных при этом Людмилой Айвар суждений. Начну с того, что вопреки ее директиве контроль над операциями с денежными средствами и иным имуществом законодательно возложен не на банки, а на Росфинмониторинг. Виды контролируемых операций перечислены в ст. 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Операция подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей, либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей или превышает ее. Если при этом не нарушается законодательство, то никаких карательных мер в отношении лица, осуществившего эту операцию, не предпринимается. Ограничения в выдаче денег с вкладов и по переводам законом регламентированы только для лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, каковыми пенсионеры, надо полагать, не являются.

Таким образом, предложение Людмилы Айвар ограничить получение пенсионерами денег со своих депозитов и платежных карт 50 тысячами рублей, и контролировать, на что они хотят потратить деньги, противоречит не только ст. 35 Конституции. Напомню, в ней говорится:

»Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».

Это предложение противоречит и закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Получается, что пенсионеров без каких-либо на то оснований предлагается уравнять в правах также и с подозреваемыми в причастности к террористической деятельности.

Представляется абсурдным и предложение Людмилы Айвар заставить приезжать пенсионеров в тот или иной банк для собеседования с банковскими работниками о целях своих затрат, то есть для психиатрического освидетельствования и получения в банке по платежной карте денег. Карты банками выдаются не только для удобства получения денег в банкоматах, но и для удобства расчетов за покупки в любом месте. Поэтому глупо требовать, чтобы пенсионер, владелец карты, приезжал за деньгами в банк, выдавший ему карту, а он, допустим, гостит в другой стране, и ему требуется оплатить там дорогую покупку. Замечу, что вообще ограничение банками денежных сумм, получаемых по платежным картам, в том числе и ограничение уважаемой Людмиле Айвар, противоречит упомянутым законодательным нормам, что почему-то не вызвало вопросов и возмущения у титулованного юриста.

Людмила Айвар сказала, что предлагаемые ею меры будут обсуждаться в совете политических партий при Мосгордуме с целью внесения соответствующих поправок в законодательство:

«Это очень важно и об этом стоит позаботиться и Мосгордуме, и правительству Москвы, чтобы пенсионеров меньше обманывали. Надо будет проработать этот вопрос и поставить его на обсуждение. Это и закон о полиции, и закон о местных органах власти. Как раз об этом можно будет поговорить в рамках защиты прав пенсионеров».

Но в своих благих намерениях она почему-то упустила, что ее новации касаются не только пенсионеров Москвы. И для их реализации потребуется вносить поправки в Конституцию РФ, Гражданский кодекс, закон «О банках и банковской деятельности», закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Уголовный кодекс и еще в ряд законов. Все это прерогатива палат Федерального собрания, а не Мосгордумы. Надо полагать, что предложения Людмилы Айвар ввиду их противоправности и надуманности члены совета политических партий при Мосгордуме отвергнут.

Замечу, что она не поведала, каким образом чиновники смогут проверять характер сделок — продажи и купли квартир, мошеннические они или нет, и какие меры потребуются, если так называемые «черные риэлторы» окажутся хитрее чиновников. Но квартиры у их владельцев отнимают не только при продажах, а также при дарении и заключении договоров ренты. Поэтому, чтобы защитить граждан, причем не только пенсионеров, от посягательств на их квартиры мошенников и для восстановления в этих случаях прав собственности обманутых мне представляется необходимым принять ряд мер и регламентировать их законодательно.

При продаже квартиры и оформлении сделки у нотариуса ее владелец (продавец) должен представить документ, гарантирующий ему постоянную прописку (регистрацию) в другой квартире при наличии там санитарной нормы площади. Этот документ должен быть выдан владельцем или основным квартиросъемщиком этой другой квартиры, нотариально заверен, и нотариально заверенная копия должна быть приложена к договору сделки. При нарушении гарантии постоянной прописки, человек, продавший свою квартиру, решением суда признается владельцем части выделенной ему по гарантии площади, либо, в случае муниципального жилья, признается ее квартиросъемщиком. Если гарантирующий документ оказался фиктивным, то выдавший его понесет уголовное наказание, а сделка должна быть признана судом ничтожной и аннулирована. Если продавец квартиры выезжает на постоянное жительство в другую страну, он должен приложить к договору сделки копии документов, свидетельствующих о его эмиграции.

«Черные риэлторы» после жульнической покупки квартиры стремятся как можно быстрее ее продать. Чтобы ограничить возможности продажи фактически краденого имущества, а тем самым возможности самого жульничества, предлагается установить, как минимум, двухгодичный срок возможности признания судом такой сделки фиктивной, то есть ничтожной. Ничтожность сделки при наличии на то оснований должна признаваться независимо от того, кто владеет квартирой. Поэтому ее покупатель должен будет ознакомиться с документами о приобретении квартиры продавцом, месте его проживания и регистрации (прописки), которые также необходимо прилагать к договору купли-продажи.

Но все эти нормы должны действовать только при оформлении сделки через нотариуса, и двухгодичный «испытательный» срок необходимо указывать в договоре сделки. Если квартира продается спустя небольшое время после ее приобретения, это должно насторожить покупателя, и он должен тщательно изучить сведения о предыдущем ее владельце — жив ли он, где проживает и прописан ли там постоянно. Конечно же, нотариусу при оформлении сделки купли-продажи жилья должна быть вменена в обязанность тщательная проверка достоверности прилагаемых к договору документов. При подозрении в намечающемся мошенничестве он должен не оформлять сделку и сообщить о своих подозрениях в полицию и следственные органы.

Чтобы избежать каких-либо манипуляций участников сделки при оплате покупки квартиры, покупатель после принятия всех необходимых документов нотариусом переводит на его расчетный счет в банке требуемую по договору сделки сумму. А после подписания сторонами и получения ими нотариально заверенного договора сделки, нотариус переводит полученную им сумму на расчетный банковский счет продавца квартиры. Если в период оформления договора одна из сторон откажется от его подписания, нотариус возвращает деньги на расчетный счет несостоявшегося покупателя. Порядок оплаты услуг нотариуса известен.

При заключении в соответствии с Гражданским кодексом РФ договоров дарения или ренты в них помимо условий дарения или получения ренты обязательно должны указываться также гарантированное место проживания и регистрации дарителя или получателя ренты, соответственно. Нарушение этих условий повлечет за собой расторжение договора, при необходимости — через суд.

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Для защиты населения от мошеннических захватов их недвижимости потребуется законодательно регламентировать ряд мер, не нарушая конституционных прав граждан. Спрашивается, с какой целью Агентство городских новостей «Москва» растиражировало абсурдное предложение человека, грубо попирающее эти права: чтобы привлечь к себе внимание или чтобы спровоцировать социальное недовольство перед выборами? Недавно член президентского Совета по взаимодействию с религиозными объединениями и глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа, удостоенный нескольких государственных наград, муфтий Исмаил Бердиев в интервью «Интерфаксу» призвал делать обрезание всем женщинам России. В смысле попрания конституционных прав граждан предложение Людмилы Айвар мне чем-то напоминает мракобесие муфтия. Но, надо полагать, он «освободил» от насилия прекрасную половину «элитных» семей. А вот запрет на свободное использование имущества Людмила Айвар, похоже, распространила также на великовозрастных чиновников, депутатов и «олигархов», соблюдая принцип равенства всех перед законом.