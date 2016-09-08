Глава правительства Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия» 10 сентября в программе «Вести в субботу» сообщил, что за 15 лет пенсии в стране в номинальном исчислении выросли в 15 раз:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Правящий либерализм не пахнет

«Реальный рост, конечно, не такой большой, хотя он весьма и весьма ощутим, если сравнить с 2000 годом. Власть всегда обязана говорить правду — это моя позиция, я её придерживаюсь, — даже если эта правда не всегда доставляет положительные эмоции. В этом году мы столкнулись с очень серьёзными проблемами в финансовой сфере. Мы, тем не менее, провели индексацию по итогам 2015 года на 4%, сказав нашим пенсионерам, что проведём дополнительную индексацию по итогам работы экономики в первом полугодии этого года — работающим и неработающим. Решение это заключается в единовременной выплате 5 тысяч рублей, которую мы собираемся сделать в январе следующего года. Это абсолютно сопоставимо с индексацией для большей части пенсионеров. Для тех пенсионеров, которые не получают больших пенсий, которые живут весьма скромно, а их значительное количество в нашей стране, для них это в полной мере сопоставимо с той индексацией, которую бы они получили, а для некоторых категорий даже выше этой индексации. Поэтому я считаю, что в нынешней ситуации это абсолютно справедливое и единственно возможное решение — доиндексировать на эти 5 тысяч рублей».

Стенограмма беседы размещена на сайте Правительства РФ. Но правду ли сказала власть в лице главы правительства, и ощутим ли весьма и весьма, как утверждает Дмитрий Медведев, реальный рост пенсий?

Средний размер пенсии в номинальном исчислении, то есть без учета инфляции, по данным Росстата в 2000 году составил 823,4 рубля, а в 2015 году — 11 985 рублей, что больше чем в 2000-м году в 14,5 раза. Однако сравнивать между собой доходы в номинальных значениях с интервалом в 16 лет без учета падения покупательной способности рубля, обусловленного ростом за это время ценовой инфляции, то есть ростом цен, мягко говоря, некорректно. Такое сравнение можно, видимо, объяснить либо лукавством и желанием обмануть публику, либо некомпетентностью.

Согласно данным Росстата ценовая инфляция, начиная с 2000-го по 2015 год включительно, возросла на 564,8%, в чем несложно убедиться, перемножив индексы потребительских цен за эти годы. Поэтому реальная пенсия в 2015 году в сопоставлении с потребительскими ценами 2000 года составила в среднем… 2121 рубль. А реальная пенсия в 2000 году составила 686,1 рубля. Таким образом, реальные нищенские и полунищенские пенсии из-за роста цен в 2015 году по сравнению с 2000 годом увеличились в среднем всего в три раза, что в абсолютном исчислении не привело к весьма и весьма ощутимым улучшениям жизни пенсионеров, как это утверждает Дмитрий Медведев.

И по поводу справедливости индексации пенсий сказана им неправда. Прирост инфляции в прошлом году составил 12,9%, поэтому индексация пенсий должна была привести к их увеличению в этом году в среднем на 1546 рублей в месяц, то есть годовая прибавка составила бы 18 552 рубля. Однако в нарушение законодательства проиндексировали пенсии лишь в первом полугодии и всего на 4%, причем, только неработающим пенсионерам. Прибавка за полугодие составила в среднем 2876 рублей. За второе полугодие заплатят еще 5 тысяч. Итого 7876 рублей вместо положенных 18 552 рублей, то есть на 10 676 рублей меньше. Замечу, эта недоплата уменьшила размер пенсий и соответствующая сумма выпадет из их индексации в последующие годы, что является циничной уловкой правительства.

Напомню, Дмитрий Медведев заявил:

«Это абсолютно сопоставимо с индексацией для большей части пенсионеров. Для тех пенсионеров, которые не получают больших пенсий, которые живут весьма скромно, а их значительное количество в нашей стране, для них это в полной мере сопоставимо с той индексацией, которую бы они получили, а для некоторых категорий даже выше этой индексации».

Как видим, в среднем «по больнице» это не так. Но может быть выгоду получат самые бедные пенсионеры?

Минимальный размер пенсии различается в регионах, наименьший — 5973 рубля в 2015 году был в Курской области. Прибавка к такой пенсии за счет индексации в 4% составила в первом полугодии этого года 1433 рубля, а с доплатой в 5 тысяч рублей за год составит 6433 рубля. Однако прибавка за счет индексации по прошлогодней инфляции в 12,9% должна была бы возрасти до 9246 рублей. Как видим, годовая недоплата пенсии в размере 2813 рублей самым нищим пенсионерам также начисто опровергает упомянутые утверждения Дмитрия Медведева.

Следует заметить, что вместо экономии на пенсионерах имеются вполне реальные возможности увеличения доходов бюджета, в частности, изложенные в публикации «Почему бюджет России ежегодно теряет 12 триллионов рублей».

Однако на эти предложения из Минэкономразвития была получена неграмотная отписка.

«Справедливой» индексацией пенсий наши достижения в воображении Дмитрия Медведева не ограничились. «Население нашей страны стало абсолютно автомобильным. В советский период автомобиль был у каждого десятого человека. Сейчас автомобиль есть в каждой семье, все ездят», — заявил глава Правительства РФ. Однако результаты исследований РИА «Рейтинг», опубликованные в августе этого года, свидетельствуют об ином. Только 19,5% российских семей могут позволить себе купить автомобиль стоимостью не дороже 470 тысяч рублей, причем в кредит, 6,6% — по цене не дороже 1,2 млн рублей, и 0,9% — по цене около 5 млн рублей.

Приснилось все это Дмитрию Анатольевичу или помощники его, не доверяя Росстату, нафантазировали, а редакторы и ведущий телепрограммы «Вести в субботу» также оказались некомпетентными и пустили программу в эфир? Во всяком случае, упомянутые высказывания главы правительства выглядят весьма и весьма странно.