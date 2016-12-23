



Александр Горбаруков ИА REGNUM Кадры решают: «Всё!»

Бальзаминов: Если бы я был царем, то издал бы царский указ: Бедный женится на богатой, а богатая — на бедном! А тому, кто ослушается, — смертная казнь!

Пьеса А.Н.Островского «Женитьба Бальзаминова»

Прошедший год ознаменовался ростом числа публичных заявлений правительственных чиновников, звучавших подобно рефрену «все хорошо, прекрасная маркиза…» из известной песенки. Это должно было, видимо, демонстрировать денную и нощную заботу наших отцов-благодетелей о народе и делах государственных, и, само собой, внушать мысль об успехах на этом поприще. Например, глава правительства Дмитрий Медведев по поводу разовых выплат пенсионерам по 5000 рублей вместо требуемой по закону индексации пенсий заявил:

«Это абсолютно сопоставимо с индексацией для большей части пенсионеров. Для тех пенсионеров, которые не получают больших пенсий, которые живут весьма скромно, а их значительное количество в нашей стране, для них это в полной мере сопоставимо с той индексацией, которую бы они получили, а для некоторых категорий даже выше этой индексации».

Логики никакой: если разовая выплата абсолютно сопоставима с индексацией пенсий, то почему их не проиндексировали? На самом же деле, правительство для покрытия своих грехов вновь залезло в карманы пенсионеров, и, как показали простейшие арифметические подсчеты, пенсионеры в 2016 году потеряли в среднем за год по 10 676 рублей. Недоплата уменьшила размеры пенсий, и соответствующие суммы выпадут из их индексации в последующие годы. Такой обман явился циничной уловкой по «экономии» средств за счет самых обездоленных в стране людей.

А вот что в ноябре прошлого года на конференции по инвестициям утверждал первый заместитель главы правительства Игорь Шувалов, отвечающий за экономику страны:

«У нас по макроэкономике никаких проблем нет. Я вам серьезно скажу, что у нас реально с макроэкономикой нет проблем. У нас есть единственный параметр, по которому, если мы отработаем, то будем считать, что наша макроэкономическая ситуация практически идеальная — это контролируемая инфляция».

При существенном снижении таких макроэкономических показателей как ВВП, доходы населения и платежеспособный покупательский спрос достоверность утверждения об отсутствии у нас макроэкономических проблем каждый сможет оценить сам.

Однако сколько не говори «халва, халва», во рту в ее отсутствие слаще не станет. Денег в бюджете не хватает. Но вместо принятия принципиальных мер по реанимации отечественной экономики и, не желая потревожить самых богатых людей в стране введением прогрессивной шкалы налогообложения их несусветных доходов, правительственные чиновники с депутатами состязаются в измышлениях о новых поборах с населения, имитируя тем самым бурную деятельность. Одно из таких предложений прозвучало в самый канун 2017 года.

Ежегодно в России, без учета дорожно-транспортных происшествий, происходит около 1000 чрезвычайных ситуаций, не считая бытовых пожаров, разрушений пустующих зданий и прочих неурядиц, которые не влекут человеческих жертв и не наносят крупного материального ущерба. Повышенного внимания и тщательного анализа причин требуют аварии и катастрофы на промышленных предприятиях. Это обусловлено тем, что наравне со стихийными бедствиями, взрывами бытового газа и обрушениями из-за этого жилых домов они тоже приводят к гибели множества людей и причиняют крупный материальный ущерб. Ежегодно только от пожаров сгорает имущество на многие миллиарды рублей. По данным МЧС, в 2015 году в России произошло свыше 170 техногенных катастроф неприродного характера, в результате которых погибло около 630 человек. В этом громадная вина Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору — Ростехнадзора.

Предупреждение пожаров и взрывов в домах от утечек бытового газа не входит в функции Ростехнадзора. Тем не менее глава этого ведомства Алексей Алешин, надо полагать, как добросовестный чиновник и истинный гражданин, решил проявить инициативу по ликвидации этих утечек и взрывов. Согласно сообщениям информагентств, опубликованным 30 декабря прошедшего года, он написал письмо депутату Госдумы Валерию Рашкину, в котором в частности говорилось:

«Для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, предлагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах, как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых (для приготовления пищи и горячего водоснабжения). … Важно отметить, что потребление газа в Российской Федерации на приготовление пищи в многоквартирных жилых домах составляет около 1% от общего количества потребления газа. … В качестве альтернативы газу следует рассматривать укомплектование многоквартирных жилых домов электробытовыми приборами».

Под альтернативой, надо полагать, чиновник подразумевает электрические плиты. К ним не следует относить более дорогие высокочастотные индукционные плиты, имеющие ряд принципиальных недостатков, в том числе излучающие электромагнитные помехи и влияющие своим излучением на человека, что делает, с моей точки зрения, их неудобными для приготовления пищи.

Насколько грамотно декларативное предложение главы Ростехнадзора, которое технически и экономически никак не обосновывалось, а его реализация обернулась бы новыми поборами с населения страны?

Согласно данным Росстата, на начало 2015 года в России было газифицировано 67% площадей жилищного фонда, а электроплитами оснащено 22%. Общая площадь жилфонда равнялась 3,473 млрд кв. метров, общее число квартир в стране составляло 64 314 814, средняя площадь квартиры — 54 кв метра. Таким образом, число квартир, в которых были установлены газовые плиты, превышало 43,09 миллиона, а электроплиты — около 14,15 миллиона. По информации ТАСС, в 2016 году произошло 12 взрывов бытового газа, что составило 0,000027% от числа газифицированных квартир, и погибло при этом 33 человека. Уже одна эта статистика говорит о мизерной случайности подобных событий, происшедших по вине проживавших в квартирах, что свидетельствует о надуманности предложения главы Ростехнадзора.

Электрические плиты с четырьмя конфорками и духовкой потребляют мощность от 7 до 10 кВт. Если ими заменить в стране все газовые плиты, как предлагает глава Ростехнадзора, то потребление мощности новыми электроплитами может превысить 430 млн кВт. Это тот максимум, которого можно ожидать при их одновременном включении. На самом же деле, с учетом разницы во времени часовых поясов количество одновременно включенных электрических плит будет несколько меньшим, так как их будут включать с распределением по времени суток. Следовательно, в каждый отрезок времени потребляемая ими мощность также будет меньше максимальной.

На начало 2016 года установленная мощность всех электростанций в стране составила 235 млн кВт. Правда, часть мощностей из-за спада промышленного производства законсервирована, но, надо полагать, указание президента страны о развитии экономики правительство вскоре выполнит, и тогда эти мощности востребуются вновь. Поэтому для замены газовых плит электрическими потребуется дополнительно к существующим построить новые электростанции. С учетом разницы во времени часовых поясов, а также возможности передачи электроэнергии из «спящих» регионов в уже «проснувшиеся» и обратно по мере смены в них дня и ночи, включение плит, как отмечалось, будет распределено во времени и потребуется несколько меньшая мощность новых электростанций. Однако оценка дополнительной мощности может быть дана только на основе анализа потребностей в ней каждого из регионов.

Дело в том, что до реформы по Чубайсу Единой энергетической системы страны одни и те же электростанции последовательно во времени обслуживали соседние регионы. Перетоки электроэнергии оптимизировали по критериям, обеспечивавшим минимизацию ее стоимости для потребителей. Сейчас перетоки во многих местах нарушены, и оптимизируются они теперь с целью получения максимальной прибыли поставщиками электроэнергии за счет поборов с потребителей. Если бы приняли обсуждаемое предложение главы Ростехнадзора, то общая дополнительная мощность одновременно работающих электрических плит составила бы, конечно же, не 430 млн кВт. Но все равно из-за нарушений прежних принципов работы Единой энергосистемы дополнительная мощность должна была бы быть значительно больше ныне существующей, так как в тех или иных регионах потребовались бы индивидуальные источники дополнительной электроэнергии.

Замечу, удельная стоимость «строительства» одного киловатта электрической мощности тепловой станции составляет примерно 1500 долларов. Поэтому обеспечение новых электроплит электроэнергией потребует громадных капитальных затрат.

Действующие в стране электростанции строились на протяжении почти 100 лет. А сколько времени потребуется для строительства новых, с не меньшей суммарной мощностью, учитывая, что часть старых мощностей подлежит замене? И где взять и как оплатить столько турбин и генераторов, если затягивается даже строительство двух тепловых электростанций в Крыму из-за задержки с поставками оборудования? Ведь отечественное энергомашиностроение развалили.

Наряду со строительством новых электростанций, придется также перестраивать всю Единую энергетическую систему, включая строительство множества новых линий электропередачи, а также распределительных и понижающих подстанций на различные напряжения и мощности. Для них тоже потребуется масса дорогостоящего электротехнического оборудования.

Уже только одни эти обстоятельства, над которыми почему-то не задумались ни глава Ростехнадзора, ни его подчиненные из подразделения энергобезопасности ведомства, не позволяли оглашать столь абсурдное предложение. Наверняка не задумались они и о том, где взять свыше 43 млн новых электрических плит, если наша промышленность изготавливает их лишь порядка нескольких сотен тысяч в год. Очевидно, оплатить приобретение и установку новых плит, каждая из которых стоит от 7000 до 25 000 рублей, должны будут владельцы квартир, что даст немалую налоговую прибавку к доходам бюджета. Установка электроплит позволит при этом нажиться поставщикам электроэнергии, которые уже давно заломили цены за присоединение к электросетям, и они заставят население платить за увеличение мощности подстанций. Само собой разумеется, что строительство новых электростанций повлечет за собой очередное повышение тарифов на электроэнергию.

Не ведает также глава Ростехнадзора, что, судя по току срабатывания установленных в газифицированных квартирах автоматических выключателей, допустимая мощность используемых в квартире электроприборов не должна превышать 5−6 кВт. На такую же с определенным запасом нагрузку рассчитаны подведенные к квартирам электрические провода. Неспроста при установке стиральной машины мощностью 2−3 кВт для нее, в большинстве случаев, от щитка с электросчетчиком подводят отдельную пару проводов соответствующего сечения и монтируют отдельный, относительно мощный, автоматический выключатель. Иначе говоря, в большинстве газифицированных жилых домов проложенные в них электрические кабели и провода в квартирах по размерам своего сечения не предназначены для дополнительной нагрузки — электроплит мощностью до 10 кВт. Замена прежних и прокладка внутри домов миллионов километров новых проводов и кабелей большего диаметра также обойдутся в копеечку.

Мотивируя свое предложение, глава Ростехнадзора почему-то утверждал, что потребление газа «для приготовления пищи» составляет лишь около 1% от общего его потребления в стране. На самом же деле, согласно данным «Газпрома», в 2014 году населению поставили «для приготовления пищи» не 1%, а 23%, коммунальному комплексу для выработки тепла — 15%, и электростанциям для выработки электроэнергии — 24% от общего потребления газа в стране. При этом часть газа, используемого для производства электроэнергии, которая потребляется электроплитами, тоже, но опосредовано, используется «для приготовления пищи».

Как отмечалось,

для питания новых электроплит потребуется построить новые электростанции суммарной мощностью, превышающей установленную мощность существующих станций.

На большой группе тепловых электростанций, мощность которых составляет около 60% всей установленной мощности станций в системе электроснабжения страны, электроэнергия вырабатывается путем использования продуктов сгорания газа для вращения газовых турбин или сжигания его в паровых котлах для выработки пара, используемого в паровых турбинах. Так как количество новых электрических плит втрое превысит число ныне эксплуатируемых, то и газа для новых электростанций потребуется примерно во столько же раз больше. В этот объем войдет и тот газ, который сегодня потребляет население. Нужно учесть, что так называемая «зеленая» энергетика — «ветряки» и «солнечные» батареи вряд ли обеспечат выработку больше 10−15% всей потребляемой электроэнергии, что не позволит полностью заместить газ. Поэтому предложение главы Ростехнадзора наверняка встретит сопротивление не только «Газпрома», но и правительства. Ведь в случае его реализации серьезно нарушатся экспортные поставки «голубого» топлива, вследствие чего снизятся валютные доходы и налоги от экспорта газа.

Но может быть сжигать газ на тепловых электростанциях для производства электроэнергии и использовать ее в электроплитах намного выгодней, чем жечь газ непосредственно в квартирах в газовых плитах? По данным производителей, КПД обычной электроплиты составляет 30%, электроплиты с поверхностью из стеклокерамики — 50%, а газовой плиты — 60%. КПД паротурбинной электростанции с паровым котлом и паровой турбиной составляет 30−40%. Более эффективны парогазовые электростанции, содержащие газотурбинную и паросиловую установки. В них продукты сгорания газа, пройдя через газовую турбину, используются затем в паросиловой установке. Такая комбинированная выработка электроэнергии позволяет увеличить КПД парогазовой электростанции до 50−60%. Можно сказать, что в среднем КПД тепловых станций, использующих в качестве топлива газ, составляет 35%. Таким образом, при сжигании газа для производства электроэнергии КПД системы «электростанция — электрическая плита» не превышает, в лучшем случае, округленно 20%. Если же сжигать газ в газовой плите, то КПД составит 60%. Поэтому, учитывая нынешние тарифы на газ и электроэнергию, получение одного и того же количества тепловой энергии обходится владельцам электрических плит дороже, чем газовых, оценочно, на 20−40%.

Предположим, что руководитель Ростехнадзора искренно верит в глобальную опасность антропогенного глобального потепления и руководствовался задачей экологической безопасности. Однако приведенные значения КПД опровергают и это предположение. Новые тепловые электростанции, на которых в качестве топлива использовался бы газ, выбрасывали бы тогда в окружающую среду гораздо больше так называемых парниковых газов, чем газовые плиты.

Итак, предложение о замене газовых плит электрическими представляется надуманным и потому абсурдным ввиду его бессмысленности — экономической и технической, а также мизерности числа случаев взрывов газа в квартирах. Оно по сути своей направлено на дальнейшее увеличение поборов с потребителей электроэнергии в интересах ее поставщиков путем принудительного навязывания «газифицированному» населению электрических плит и присоединения их к электросетям. Можно сказать, что предлагается эдакое своеобразное продолжение «реформы» электроснабжения страны по-Чубайсу (см. Как вымогают деньги у потребителей электроэнергии. Оценочно годовые поборы превысили 1,5 трлн рублей — половину ее продажной стоимости — «Промышленные ведомости» № 8, сентябрь 2013 г.).

Вместе с тем, после простейшего анализа этого предложения у меня сложилось впечатление, что руководитель Ростехнадзора, безотносительно к утечкам и взрывам бытового газа, вообще плохо представляет себе, чем должно заниматься его надзорное ведомство, так как не понимает смысла понятия надзор, основанный на контроле, осуществляемом с целью предупреждения аварий и катастроф. Подобное у власти предержащих наблюдалось, к примеру, при появлении первых автомобилей, ездивших как вздумается их водителям, и ростом при этом числа аварий с человеческими жертвами. И тогда раздавались многочисленные голоса запретить, но автотранспорт. Однако на пути к прогрессу механизации передвижения людей и грузов восторжествовал здравый смысл: умные люди написали тогда правила дорожного движения, поручив полиции осуществлять над ним надзор с контролем.

Под надзором понимают непрерывные или периодические наблюдения и проверки объекта с целью обеспечения его субъектами неукоснительного исполнения законов и иных нормативно-правовых документов, в нашем случае регламентирующих экологическую и промышленную безопасность соответствующих объектов. А наблюдение, проверка и учет результатов проверки называется контролем, сущность которого состоит в том, что надзирающий орган, в нашем случае Ростехнадзор, должен контролировать, как на объекте выполняются нормативно-технические требования органов законодательной и исполнительной власти. Контроль, в том числе при помощи технических средств, — одна из важнейших функций управления, без которой невозможно существование как отдельного предприятия, так и государства в целом. Например, дорожное движение контролируется не только полицейскими, но и многочисленными камерами видеонаблюдения.

Глупо отказываться от привычных надежных и эффективных газовых плит для предупреждения утечек бытового газа и случающихся из-за них в квартирах взрывов с пожарами. Виноваты в этом люди, которые не выполняют элементарных правил безопасности. А о технической и экономической бессмысленности замены газовых плит электрическими говорят приведенные выше доводы.

Для защиты квартир от катастрофических утечек газа и их последствий существуют давно апробированные технические решения. В большинстве импортных газовых плит газ не поступает, если гаснет огонь. В общественных, жилых и административных зданиях широко используются газоанализаторы и датчики температуры. Газоанализатор, настроенный на минимально допустимое наличие в воздухе угарного газа, срабатывает уже при ничтожных следах сигаретного дыма. В него же можно встроить датчик, реагирующий на мельчайшее присутствие в квартире природного (бытового) газа. А датчик температуры реагирует на ее повышение задолго до возможного возгорания квартиры.

Вырабатываемые этими устройствами электрические сигналы тревоги позволяют оценить сложившуюся обстановку и принять меры, предупреждающие катастрофу. Их в виде конструктивно целостного прибора можно устанавливать в кухнях квартир. Тревожные сигналы датчиков будут передаваться в диспетчерский пункт на территории микрорайона, где расположен дом, и одновременно в запорный клапан, встроенный в газовую трубу в квартире, чтобы перекрыть приток в нее газа. Получив тревожные сообщения, диспетчер вышлет аварийную бригаду. Для передачи сигналов можно использовать радиомодули вай-фай, интернет или мобильную связь. Технически все эти вопросы давно решены, и соответствующие устройства выпускаются серийно. Такая защита квартир должна быть регламентирована юридически принятием соответствующих нормативно-правовых документов.

Финансирование приобретения и установки сравнительно недорогих упомянутых средств контроля и запорных клапанов возможно за счет владельцев квартир, выдачей им беспроцентного кредита заинтересованным в безопасности газоснабжения поставщиком газа, а также частично за счет компании, страхующей данную квартиру от несчастных случаев. Защищенное от взрыва и пожара жилье создаст значительно меньше риска для страховщика, так что ему тоже будет выгодно из возникшей при этом дополнительной прибыли оплатить защиту квартир от утечек газа.

Нормативно-технические документы, регламентирующие правила безопасной эксплуатации различных промышленных и энергетических установок, написаны на крови множества жертв аварий и катастроф. Их содержимое касается в основном сугубо инженерных и организационно-технических требований. Юридическими они являются только с точки зрения обязательности выполнения. Поэтому для достоверной оценки выполнения правил промышленной безопасности необходимо обладать глубокими и всесторонними инженерными знаниями. В советские времена государственными надзорными службами в горной промышленности, электроэнергетике, атомной отрасли и других потенциально опасных отраслях руководили специалисты, до того много лет проработавшие на соответствующих промпредприятиях и руководившие ими.

Безграмотное, ничем не обоснованное предложение Алексея Алешина о замене газовых плит электрическими вызвало у меня большие сомнения в компетентности и способности нынешнего главы Ростехнадзора, юриста по образованию, руководить надзором за экологической, промышленной, энергетической и атомной безопасностью в стране. Ведь для этого необходимы энциклопедические инженерные знания, большой опыт работы в соответствующих отраслях экономики и, что архиважно для любого руководителя, умение логически и грамотно мыслить. Однако логика и компетентность в отказе от газовых плит и замене их электрическими якобы для того, чтобы избежать взрывов в домах, вместо контроля за утечками газа, отсутствуют начисто. Это подтверждается и весьма малым числом подобных печальных событий. В 2016 году произошло 12 взрывов бытового газа, что составило 0,000027% от числа газифицированных квартир, и погибло 33 человека. Для сравнения, по данным ГИБДД России в 2015 году в результате дорожно-транспортных происшествий, число которых составило 184 000, в стране погибли 23 114, а ранены были 231 197 человек. Однако никому в голову не пришло запрещать пользование автомобилями. Для снижения аварий на дорогах и гибели людей усилили надзор за поведением водителей и пешеходов.

Неужели руководителю стратегически значимого федерального надзорного ведомства действительно неведомы понятия и сущность надзора и контроля безопасности потенциально опасных промышленных объектов? В таком случае следует ожидать повторения масштабных техногенных катастроф с множеством человеческих жертв, подобных происшедшим на угольных шахтах Кузбасса и Саяно-Шушенской ГЭС.