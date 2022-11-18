Мирослава Романенко
Автор
Я вам ничего не скажу обо всем мире, но об Украине что-нибудь постараюсь.
Последние публикации
«Хотят свою долю». Республиканцы требуют проверки средств, выделяемых Киеву
Республиканцы в палате представителей Конгресса США предложили провести проверку денег, которые американские власти выделили киевскому режиму. Об этом заявила 17 ноября член нижней палаты законодательного органа Штатов Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия). Конгрессмены попросили...
18 ноября 2022
Сеть: «Жить-то хотят!» — в США рады, что упавшие в Польше ракеты не из РФ
В Белом доме с облегчением восприняли известие о том, что ракеты на польскую территорию запустила не российская сторона. Об этом сообщает со ссылкой на источники в руководстве Соединённых Штатов телеканал CNN. Высокопоставленных чиновников США заботили подробности произошедшего 15 ноября инцидента...
18 ноября 2022
Сеть: «Байдену перечит?» — Россия ответственна за взрыв в Польше — Блинкен
Ответственность за взрыв ракеты на польской территории якобы несет российская сторона, считает государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, о чём он заявил в ходе выступления перед журналистами на Азиатско-Тихоокеанском саммите в Бангкоке. По словам политика, он обсудил...
18 ноября 2022
«А можно и по трубе ударить?» — Сеть о взрывах на объектах газодобычи Киева
На объектах газодобывающей инфраструктуры на подконтрольной киевскому режиму территории прогремели взрывы, несколько объектов разрушены, сообщает 17 ноября пресс-служба компании «Нафтогаз». «Сегодня утром [военные РФ] совершили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО «Укргаздобыча»...
17 ноября 2022
Сеть: «Клоуну нужно шоу!» — Зеленский хочет публичных переговоров с Россией
Владимир Зеленский якобы получил «сигнал» от союзников о готовности российской стороны к «ведению переговоров», о чем он заявил в ходе единого новостного телемарафона. Глава киевского режима указал на то, что сигналы якобы были получены им «от лидеров государств, которые говорят: нам кажется...
17 ноября 2022
Сеть: «Трусят!» — НАТО не будет закрывать небо над территорией б. УССР
Североатлантический альянс не будет закрывать небо над территорией бывш. УССР после произошедшего в Польше, так как это приведет к риску «непосредственного конфликта между НАТО и РФ». Соответствующее заявление сделал представитель пресс-службы правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер по итогам...
16 ноября 2022
«А как дышал!» — ракету, упавшую в Польше, вероятно, выпустил Киев — Дуда
Ракета, упавшая на польской территории, могла быть выпущена системой ПВО Киева. Об этом 16 ноября заявил президент Польши Анджей Дуда. Читайте также: Дуда: падение ракеты на востоке Польши не является преднамеренной атакой По словам польского президента, «многое указывает на то, есть высокая...
16 ноября 2022
Сеть: «Успокоили». Ядерный взрыв в Европе не станет угрозой для жителей США
На здоровье жителей Соединенных Штатов Америки не скажется возможный ядерный взрыв на территории Европы. Об этом 15 ноября заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Политик также добавил, что низкими для Штатов остаются «традиционные радиационные и ядерные угрозы». По его...
16 ноября 2022
Сеть: «Молчали бы в тряпочку!» — США осуждают удары по территории б. УССР
Соединенные Штаты Америки осуждают новые ракетные удары России по территории б. УССР, США пообещали, что вместе с союзниками продолжат поставлять киевскому режиму средства ПВО. Об этом 15 ноября говорится в заявлении помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана...
16 ноября 2022
«Ему какое дело?» — Шольц хочет от Вьетнама четкой позиции насчет б. УССР
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что властям Вьетнама нужно занять четкую позицию относительно ситуации на территории бывшей УССР. Об этом, как сообщает агентство DPA, Шольц заявил во время визита в Ханой. Политик указал на то, что немецкая сторона хотела бы ясности в указанном вопросе от...
15 ноября 2022
«Готовят провокацию?» — Киев лишил аккредитации журналистов CNN и Sky News
Не менее чем шести журналистам Киев аннулировал разрешения на работу из-за их репортажей в Херсоне, среди них — журналисты телеканалов CNN и Sky News. Помимо указанных СМИ, после вхождения в Херсон боевиков ВСУ в городе работали съемочные группы подконтрольных киевскому режиму средств массовой...
15 ноября 2022
«Турция начала просыпаться?» — Сеть о реакции Анкары на соболезнования США
Турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу в резком тоне отреагировал на соболезнования Соединенных Штатов в связи со взрывом в Стамбуле, сообщает Anadolu. По мнению министра, соболезнование Штатов стоит расценивать «как если бы убийца первым прибыл на место преступления, и реакция на это...
15 ноября 2022
Сеть: «Вояки нужны!» — Зеленский хочет обмена пленными «всех на всех»
Владимир Зеленский в ходе саммита G20 сообщил о десяти пунктах своей формулы для установления мира, одним из которых является обмен военнопленными по формуле «всех на всех». Помимо обмена пленными, Зеленский хочет радиационной, ядерной а также продовольственной и энергетической безопасности...
15 ноября 2022
Сеть: «И похоронят Америку!» — демократы сохранят контроль над Сенатом США
Демократическая партия получит пятьдесят мест в верхней палате Конгресса после победы кандидата от декомратов Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, что позволит им сохранить контроль над верхней палатой Конгресса, прогнозирует телеканал CNN. Добавим, на текущий момент у республиканцев и демократов...
13 ноября 2022
Сеть: «Это уже ниже плинтуса!» — Байден перепутал Камбоджу с Колумбией
Президент США Джо Байден, выступая на саммите АСЕАН в Камбодже, заявил, что он находится в Колумбии. «Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН», — сказал он, обратившись к главе правительства Камбоджи Хун Сену. На очередную оговорку Байдена...
13 ноября 2022
«Комплимент или оскорбление?» — соцсети об уровне ВСУ
По мнению Владимира Зеленского, ВСУ ничем не хуже стран — членов НАТО по уровню подготовки и устойчивости системы обороны. Об этом он рассказал в интервью CNN. Рассуждая о стремлении киевского режима в Североатлантический альянс, Зеленский отметил, что ВСУ «показали» миру, на что они «способны»...
12 ноября 2022
«И кого он удержит?» — Киев строит забор на границе с Белоруссией
Стену на границе с Белоруссией строит киевский режим. Об этом сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, опубликовав соответствующую фотографию. По словам Тимошенко, построено три километра забора, работы продолжаются. «Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей...
12 ноября 2022
«Польский пусть учат!» — в детсадах и школах Киева не будет русского языка
Киевский режим исключил русский язык из учебных программ дошкольного и общего среднего образования города Киева, сообщили в пресс-службе так называемого городского совета Киева. По мнению киевского режима, изучение русского языка и проведение учебного процесса на русском языке «нецелесообразно и...
12 ноября 2022
Сеть: «Сломался печатный станок?» — ЕС не даст Киеву обещанные €3 млрд
Европейский союз не может выделить киевскому режиму ранее обещанные €3 миллиарда. Об этом 8 ноября заявил первый заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Политик сообщил, что вопрос выделения Киеву трех миллиардов евро, «оставшихся от €9 млрд, о которых объявили в мае», обсуждался...
10 ноября 2022
Сеть: «Не всех истребил еще?» — Зеленский хочет продлить мобилизацию
Владимир Зеленский 8 ноября внес в законодательный орган киевского режима законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на территории, подконтрольной киевскому режиму. Отметим, срок действия мобилизации и военного положения на территории бывш. УССР истекают 21 ноября...
10 ноября 2022