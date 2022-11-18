В Белом доме с облегчением восприняли известие о том, что ракеты на польскую территорию запустила не российская сторона. Об этом сообщает со ссылкой на источники в руководстве Соединённых Штатов телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Высокопоставленных чиновников США заботили подробности произошедшего 15 ноября инцидента в Польше, они следили за предварительным расследованием.

Узнав, что ракета была запущена не российской стороной, они «испытали облегчение». Кроме того, источники в руководстве Штатов сознались в том, что боялись возможности того, что это Российская Федерация совершила нападение на Польшу.

Сообщение CNN обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом и юмором прокомментировали испуг американских политиков.

«Мне кажется или можно уже и по Польше под шумок бить?» — иронизирует Дарья.

«Пора американцам принимать поправки в устав НАТО. Они мастера по поправкам. Например, в статью 5 ввести поправку, что если нападают на второсортную страну НАТО, то впрягаться необязательно, можно просто выразить озабоченность. Или обозначить красные линии», — смеется Евгений К.

«Даже если бы мы вдарили, американцы сказали бы, что доказательств нет. Жить-то хотят», — отметил АВС.

«Конечно, это же была «добрая» [киевская], а не «агрессивная» российская [ракета]», — смеется Natalia.

«Отлегло от задницы», — смеется Наталья.

«Штаны аж пришлось менять им», — шутит Vladimir V.

«Ну правильно, с такими странами, как Россия или Иран, американцы воюют через посредников, они же не идиоты», — отреагировала Alesya P.

«Не готовы к полномасштабной войне, вот и выдохнули», — пишет «Гайка».

«Американцы только начинают понимать, кто такие [представители киевского режима] и почему с ними лучше не иметь никаких дел», — написал Artem P.

«С облегчением, НАТО!» — смеётся Есения.

«Европа и США не готовы к войне на своей территории, можно только на [территории б. УССР] громко кричать о своей крутости», — отметил O. L.

«Да, провокация была от [представителей Киева]. Не выдыхайте с облегчением, чиновники, [Киев] ещё устроит подобное, те ещё пакостники», — написал Дмитрий Р.

«А если [киевская ракета] людей убила — это нормально! Пойдёт!» — с сарказмом пишет Varvara.

Цитата из видео «Ракета упала на территорию Польши» Воронка на месте взрыва

«Они реально считают, что если РФ втащит по Польше, то первоначальная цель — это трактор?! Идиоты!» — не понимает Алексей.

«Вообще, странно это. Сначала на каждом углу кричать, что Россия «хочет захватить весь мир», а потом с облегчением вздыхать, нет это всего лишь [киевский режим]», — добавила Ольга.

«Не надо было НАТО двигать к нашим границам. Не пришлось бы так выдыхать», — подытожил один из участников обсуждения.