Ракета, упавшая на польской территории, могла быть выпущена системой ПВО Киева. Об этом 16 ноября заявил президент Польши Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

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По словам польского президента, «многое указывает на то, есть высокая вероятность», что упавшая на польской территории ракета была применена в качестве противоракетной обороны киевским режимом.

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Заявление польского президента обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что киевскому режиму, вероятнее всего, ничего не будет. Другие отметили, что все, кто обвинял в произошедшем Россию, «по указке Байдена» замолчали.

«[Киеву] всё можно. Интересно, по чему они вмажут в следующий раз?» — с сарказмом поинтересовалась Янина.

«По Зеленскому надо вмазать и его приближенным. Как он вчера с брызгами слюны доказывал, что это российская ракета…» — пишет один из участников обсуждения.

«Зеленский призывал задействовать статью 5 устава НАТО против агрессора, атаковавшего Польшу. Я думаю, что это требование должно быть выполнено», — с сарказмом призвал Андрей К.

«Вместо польских трактористов выбрал [киевских] террористов…» — охарактеризовала слова Дуды Marina.

«Ну что тут сказать? Проглотят поляки и заткнутся! Это же не то!» — отметил HiMaks 10.

«А как дышал, как дышал, когда это случилось. Видимо, по башке получил и риторика сменилась. Вот так случается, когда шакал оскалился раньше команды хозяина», — написала Людмила.

«Самое главное, что за этот инцидент с Зеленского никто не спросит, а вы, поляки, дальше… целуйте в зад [киевский] режим», — прокомментировал Виктор.

«Так что там [представитель Киева Дмитрий] Кулеба сказал? Жесткий ответ за обстрел Польши? Всё еще хотите справедливости?» — с сарказмом поинтересовался Sammi.

President.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Призываю НАТО решительно ответить на неспровоцированный и подлый удар по территории альянса. Военным путём. Агрессор должен быть показательно наказан», — отреагировала Людмила.

«Байден дал отмашку и все заткнулись!» — пишет Лариса.

«Дуде западные хозяева сказали, чтоб сидел и не вякал», — добавила Oksana.

«Если правильно понимаю, то сейчас начнётся требование репараций с [киевского режима] в пользу Польши и теперь польская армия может спокойно заходить во Львов», — иронизирует Svetlana.

«Очередное доказательство, что только на [территории б. УССР] кастрюлеголовые верят в то, что Россия наносит удары с помощью С-300, а в других странах люди поумнее», — добавил Life.

«И ничего [киевскому режиму] не будет, ну может, поляки Львов отберут и всё!» — не без сарказма написала Светлана М.

«Так, ладно. А кто-нибудь ответит за гибель двух человек, Дуда?» — подытожила Марина М.

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