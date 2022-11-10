Москва, 10 ноября, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Владимир Зеленский 8 ноября внес в законодательный орган киевского режима законопроекты о продлении срока действия мобилизации и военного положения на территории, подконтрольной киевскому режиму.

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Отметим, срок действия мобилизации и военного положения на территории бывш. УССР истекают 21 ноября.

Новость обсудили в социальных сетях. Многие участники обсуждения задались вопросом, разве есть еще кого мобилизовывать на территории бывш. УССР. Другие добавили, что вполне может наступить то время, когда из Европы будут депортировать мужчин, ранее покинувших территорию бывш. УССР, обратно на подконтрольную киевскому режиму территорию, чтоб отправить их на фронт.

«Теперь будут мобилизировать Мыкол (Мыкола в переводе с мовы Николай — М. Р.) от 65 до 90 лет», — с сарказмом отреагировала Angelina.

«Всё мало крови ему…» — возмутился один из участников обсуждения.

«Я уверен, что когда мобилизационный резерв совсем иссякнет, их (мужчин, беженцев с территории б. УССР — М. Р.) начнут выдворять из Польши, Германии и т.д. обратно в незалежную», — пишет еще один участник обсуждения.

«Не исключено. Ведь эта свора оторванных уже предлагала ЕС возвращать мужчин призывного возраста обратно [на территорию б. УССР]», — ответил ему Эдуард.

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«Это было вполне ожидаемо…» — добавил Evgraf E.

«Кошек и собак когда начнут мобилизовывать?» — иронизирует Евгений.

«Не всех истребил еще?..» — задалась вопросом Maria.

«Вон они куда собрались эвакуировать Киев (3 млн человек) — всех на фронт. В Европу не пускают, дома света нет, вот, чтобы не скучали…» — с сарказмом предположила Алина.

«А что ему? Война — мать родна, воевать так до последнего [жителя бывш. УССР]», — отметила Валентина Л.

«Зелёный клоун всё никак крови человеческой не напьётся», — не выдержала Марина Л.

«Последняя могилизация…» — с сарказмом прокомментировала Natalya S.

Цитата из к/ф: «Ржевский против Наполеона». рМарюс Вайсберг. 2012. Россия. Украина Зеленский в роли Наполеона

«А что, есть кого ещё призывать? Ещё не всех угробил этот злобный клоун?» — в недоумении Валерий Ф.

«Бабушек, дедушек, детей еще не мобилизовали…» — с сарказмом подытожила Лариса К.

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