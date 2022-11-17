Владимир Зеленский якобы получил «сигнал» от союзников о готовности российской стороны к «ведению переговоров», о чем он заявил в ходе единого новостного телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Глава киевского режима указал на то, что сигналы якобы были получены им «от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, президент России Владимир Путин хочет прямых переговоров». Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев предложит публичную форму переговоров.

По мнению Зеленского, за кулисами переговоры проходить не должны — они должны вестись в публичном формате.

Заявление Зеленского о публичном формате переговоров с российской стороной обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают, что Зеленскому нужно «сделать из переговоров шоу», потому он и предлагает публичный формат. Другие добавили, что глава киевского режима боится переговоров один на один с российским президентом Владимиром Путиным. Были и те, кто не понимает, какие переговоры можно вести с представителями киевского режима. Иные отметили, что переговоры Киеву нужны, чтобы дополнительно вооружиться и получше подготовиться.

«Путин всегда говорил, что готов к переговорам. Какие сигналы? Условия поставлены в начале СВО. Да — да, нет — нет», — отметил Vladimir.

«Вся жизнь — кино», — добавил Евгений Т.

«Как же он надоел своей глупостью и желанием быть в центре внимания», — написала Veronika B.

«Невменяемое», — не выдержала Алина.

«Один боится…» — добавила Жанна.

«Он определиться не может: то хочет переговоров, то не хочет», — не понимает Зеленского Elizaveta Z.

«А указ свой он уже отменил? А то как же он собрался в нарушение своего же указа вести переговоры с Путиным?» — поинтересовалась Марина.

«Что-то не пойму: то он говорит, что Россия с ним не общается и не предлагает переговоров, а теперь оказывается, что он-таки «получал сигналы»…» — пишет Наташа.

«Потому что слабо один на один», — отреагировала Juliett.

«Клоуну нужно шоу нон-стоп», — отметила Галина Анатольевна.

Интернет-представительство Киевского террористического режима Владимир Зеленский

«Сразу видно — клоун. Публику ему подавай», — добавил Igor P.

«Сигналы в виде 100 ракет? Эх, еще бы штук 500 сигналов таких. По мостам, по железке, по тоннелю и подстанциям покрупнее», — с сарказмом написал Владимир С.

«Никаких переговоров с нацистами!» — призвала Юлия.

«Опять одно словоблудие. Завтра скажет, что не готов», — прокомментировала Liudmila.

«О том, как он готов, оно заявляло все месяцы, и, если кто забыл, это было одним из его лозунгов перед выборами. Да о чем говорить, ему давали шанс перед 24 февраля на переговоры — и то! Даже тогда, зная, что будет, оно не пошло, не велели… С мразями с 2015 года не о чем говорить: обманут, и подло. А эти заявления о готовности — для внешнего [мира], мол, посмотрите, мы призываем, призываем, а это они не хотят», — пишет Ирина И.

«Отдохнут, вооружатся, новые силы поступят, переобуются в зимнее, вот для этого он готов на переговоры», — добавила Alena.

«Садиться с шулерами играть в карты нельзя. Сколько можно позволять себя обманывать?» — не понимает Elena.

«Ну так хозяин сказал на место, вот и заговорил о мире. А вообще нельзя с ними мириться, просто дадим подготовиться получше», — подчеркнул один из участников обсуждения.

«Какие переговоры с наркоманом? Разве только о капитуляции!» — подытожила Екатерина.