Владимир Зеленский в ходе саммита G20 сообщил о десяти пунктах своей формулы для установления мира, одним из которых является обмен военнопленными по формуле «всех на всех».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Помимо обмена пленными, Зеленский хочет радиационной, ядерной а также продовольственной и энергетической безопасности, восстановления территориальной целостности б. УССР, «вывода российских войск» и прекращения военных действий, «возвращения справедливости», противодействия экоциду, недопущения эскалации, фиксации окончания военных действий.

Предложение Зеленского обменять военнопленных по формуле «всех на всех» в качестве одного из пунктов так называемой «формулы мира», обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения возмутило предложение Зеленского об обмене «всех на всех», так как Киев знает, что в России пленных боевиков ВСУ содержится гораздо больше, чем солдат российской армии, находящихся в плену у киевского режима. Иные считают, что главное — жизни наших солдат, — нужно менять. Другие добавили, что Зеленский такой смелый, потому что за его спиной стоят Штаты. Встречались и те, кто отметил, что Зеленскому нужно пополнить численность боевиков ВСУ за счет этих пленных.

«Решил дураком прикинуться? Фонд пленных [боевиков ВСУ] в России в 4 раза больше!» — отреагировала Natalia.

«Всех на Зеленского», — с сарказмом добавил пользователь с ником «Европе Конец».

«Размечтался!» — пишет Zheka B.

«Ему ВСУ пополнять надо. Знает же, сколько в плену его вояк», — с сарказмом написала Татьяна.

«Ну да, ему вояки нужны», — согласилась также Lana.

«Ему не вояки нужны! Ему картинка нужна и очередная перемога (победа. — М. Р.), которую он героически выставит в СМИ», — отметила Sofi.

«Оно ещё чего-то требует», — возмутился Дед Митя.

«Он бы не вёл себя так нагло, если бы за его спиной не стоял дядя Сэм», — прокомментировала требования Зеленского Ирина.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время визита в США

«Пусть гуляет по холодку, клоун Вася. Количество пленных разное. На пустоту менять?» — не понимает пользователь с ником «Когда нас ждут, мы возвращаемся даже с того света!».

«Потом этих всех планируют привязывать у себя к столбам?» — не без сарказма поинтересовался Serzhi.

«Такой вариант имел бы место быть, если бы разница была пусть даже в 1000 человек, но когда разница в тысячи или даже десятки тысяч, то должны быть еще какие-то дополнительные условия. Мы отдадим несколько тысяч откормленных, здоровых [боевиков ВСУ], которых тут же вернут на фронт, и они продолжат убивать, а мы получим измученных ребят. Понятно, что нужно всех наших вернуть, но надо продумать дополнительные условия обмена, слишком он неравноценен по количеству», — добавил Вячеслав.

«Вариант «всех на всех» нам невыгоден никак, мы вернем, например, 1000 человек, а отдадим 10 000, которые откормленные и здоровые тут же окажутся на фронте и продолжат убивать наших ребят. Как вариант, обменять всех наших на такое же количество или в 1,5 раза больше [количества боевиков ВСУ], а остальных направить в трудовые лагеря на пару лет, пусть хоть какая-то польза от них будет, а не затратное их содержание», — написал Вячеслав.

«У них дефицит кадров, вот пытаются хоть откуда-нибудь взять. А у нас в плену [боевиков ВСУ] уже целая армия», — пишет Светлана.

«А вы считаете, что наши парни не стоят всех этих… укровояк? Как вы их оцениваете 1 к 5? 1 к 10? Вы [ненормальные]? Если есть возможность забрать всех наших парней, какие… подсчеты?..» — подытожил Andrey T.

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