На здоровье жителей Соединенных Штатов Америки не скажется возможный ядерный взрыв на территории Европы. Об этом 15 ноября заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Политик также добавил, что низкими для Штатов остаются «традиционные радиационные и ядерные угрозы». По его мнению, также крайне низка вероятность крупномасштабной радиационной атаки на территории Штатов.

Заявление американского министра обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения призвали жителей Европы обратить внимание на слова американского политика. Иные задались вопросом, неужели Штаты думают, что в случае чего им «не прилетит».

«А они прям так и ждут этого», — отреагировала Irina P.

«А на здоровье европейцев ядерный [удар, взрыв] в Америке, стало быть, тоже не отразится? Ну-ну…» — пишет «Ленивый кот».

«Как всегда будут сидеть за океаном, жрать попкорн и смотреть, как страдают люди. Хоть бы уже на своей шкуре ощутили всё, что они творят», — не выдержала Maria.

«Начинай по новой! Опять пошли вбросы про ядерный взрыв. Сейчас снова начнут выть про обстрелы по [Запорожской] АЭС… и всё по старым методичкам. Потом пойдут звонки Макрона и Шольца с нытьем про обстрелы и новые поставки оружия от Байдена. Было же уже», — добавил Adamantiumchair.

«А как насчёт цунами в Тихом и Атлантическом океанах у побережья США?» — с сарказмом спросил Егор Т.

«Надеюсь, наши «Посейдоны» в курсе рассуждений министра внутренней безопасности США?» — отреагировала Лариса У.

«Очень хочу почитать реакцию европейцев на это заявление!» — написала Оксана С.

«Им лужа не поможет, доплывет «Посейдон», а что им не смоет, до того долетит «Сармат», — пишет Наталия.

Министерство обороны России Подводный аппарат «Посейдон»

«Они, идиоты, почему-то считают, что если вдруг мы нанесём ядерный удар, то только по Европе. Дебилы! Уж если и бить, то по США! Нет Америки — нет проблем», — комментирует Светлана.

«Конечно, не нанесут [удар по США]… Америку просто утопят сразу в двух океанах… немного расширим морскую площадь земного шара… ровно на один континент… Они реально думают, что им не прилетит?» — не без сарказма комментирует Аристарх.

«Поджечь и отсидеться за лужей, снимая сливки…» — охарактеризовала поведение американского руководства Irina.

«Европа может спать спокойно», — иронизирует Sammi.

«Дружба дружбой, а табачок врозь. Вот оно, американское лицемерие…» — комментирует Надежда С.

«Успокоили по-братски», — смеется «Акация».

«Гегемон собрался наносить ядерный удар по Европе и успокаивает население», — заметила Галина.

«Успокаивает население США при этом», — ответила Галине Марина М.

World Travel & Tourism Council Алехандро Майоркас

«Всё, что нужно знать про Америку и её интересы», — написал один из участников обсуждения.

«А если взрыв будет в США, то это не отразится на Европе. Думайте сами, решайте сами…» — не без сарказма подытожила Черткова.