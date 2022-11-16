Сеть: «Молчали бы в тряпочку!» — США осуждают удары по территории б. УССР
Соединенные Штаты Америки осуждают новые ракетные удары России по территории б. УССР, США пообещали, что вместе с союзниками продолжат поставлять киевскому режиму средства ПВО. Об этом 15 ноября говорится в заявлении помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
Американский чиновник считает, что в ситуации, когда проходит саммит G20, эти удары только «углубят обеспокоенность среди участников G20 относительно дестабилизирующего воздействия» российской специальной военной операции на территории б. УССР.
Штаты, союзники и партнеры «продолжат поставлять [Киеву] то, что… необходимо для защиты», включая системы противовоздушной обороны, отметил он, добавив, что Вашингтон будет поддерживать киевский режим сколько понадобится.
Заявление Салливана обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что не Америке осуждать действия России. Другие указали, что обстрелов российских территорий Штаты и Европа почему-то не замечают.
«Забыли свои деяния что ли?» — отреагировала Яна.
«Ракеты не такие, не демократичные», — с сарказмом добавил Сергей.
«Что там по Югославии? Не осуждает?» — задался вопросом Стас S.
«Это проверка американских и европейских ПВО, которые стоят на [территории б. УССР]», — с сарказмом добавил ВасяN83.
«Твари, кто бы их за Белград и другие города наказал», — не выдержал Александр В.
«Всего лишь помогаем [киевскому режиму] освобождаться от всего, что имеет отношение к советской и российской истории, а то они только памятники успевают убирать», — отметила Марина.
«Лицемерные американцы! Сами это всё развязали, сейчас деньги огромные зарабатывают и всё ещё пытаются «лицо сохранить», — возмутилась Нина.
«Мы решительно плевать хотели на ваши решительные осуждения… У себя за лужей порядок наводите, а к нам свой нос не суйте!» — написала Ксения.
«Конечно осуждают, не по мирным же жителям, а по инфраструктуре, — не по западному шаблону», — с сарказмом пишет v0r0n666.
«Себя осудите, твари! Сколько человек загубили по миру!» — не выдержала одна из участниц обсуждения.
«Про Ирак, Ливию, Югославию пусть сначала вспомнят! Прежде чем кого-то осуждать!» — призвала ELena G.
«Если на Западе заверещали, значит мы всё делаем правильно. А вот если нас хвалят, то впору объявлять тревогу по всей стране», — отреагировал Koresh.
«Серьезно? Что-то не осуждал, когда Донецк обстреливали», — пишет Taniaaa.
«Что-то не вижу, чтобы они осуждали удары по Белгородской области…» — отметила Татьяна.
«А бомбардировку Хиросимы и Нагасаки они тоже осуждают?» — спросила Наталья.
«А по Донецку каждый день бомбят, а вокруг тишина (со стороны Америки и иже с ней)», — прокомментировала Никанора Р.
«Это произносит представитель государства, которое вмешивалось в дела чужих государств и разжигало военные конфликты в этих государствах. Им бы молчать в тряпочку», — подытожила Ольга Р.