Соединенные Штаты Америки осуждают новые ракетные удары России по территории б. УССР, США пообещали, что вместе с союзниками продолжат поставлять киевскому режиму средства ПВО. Об этом 15 ноября говорится в заявлении помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

Американский чиновник считает, что в ситуации, когда проходит саммит G20, эти удары только «углубят обеспокоенность среди участников G20 относительно дестабилизирующего воздействия» российской специальной военной операции на территории б. УССР.

Штаты, союзники и партнеры «продолжат поставлять [Киеву] то, что… необходимо для защиты», включая системы противовоздушной обороны, отметил он, добавив, что Вашингтон будет поддерживать киевский режим сколько понадобится.

Заявление Салливана обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения отметили, что не Америке осуждать действия России. Другие указали, что обстрелов российских территорий Штаты и Европа почему-то не замечают.

«Забыли свои деяния что ли?» — отреагировала Яна.

«Ракеты не такие, не демократичные», — с сарказмом добавил Сергей.

«Что там по Югославии? Не осуждает?» — задался вопросом Стас S.

«Это проверка американских и европейских ПВО, которые стоят на [территории б. УССР]», — с сарказмом добавил ВасяN83.

«Твари, кто бы их за Белград и другие города наказал», — не выдержал Александр В.

«Всего лишь помогаем [киевскому режиму] освобождаться от всего, что имеет отношение к советской и российской истории, а то они только памятники успевают убирать», — отметила Марина.

«Лицемерные американцы! Сами это всё развязали, сейчас деньги огромные зарабатывают и всё ещё пытаются «лицо сохранить», — возмутилась Нина.

Лицемерие. Советский плакат. 1920 (фрагмент)

«Мы решительно плевать хотели на ваши решительные осуждения… У себя за лужей порядок наводите, а к нам свой нос не суйте!» — написала Ксения.

«Конечно осуждают, не по мирным же жителям, а по инфраструктуре, — не по западному шаблону», — с сарказмом пишет v0r0n666.

«Себя осудите, твари! Сколько человек загубили по миру!» — не выдержала одна из участниц обсуждения.

«Про Ирак, Ливию, Югославию пусть сначала вспомнят! Прежде чем кого-то осуждать!» — призвала ELena G.

«Если на Западе заверещали, значит мы всё делаем правильно. А вот если нас хвалят, то впору объявлять тревогу по всей стране», — отреагировал Koresh.

«Серьезно? Что-то не осуждал, когда Донецк обстреливали», — пишет Taniaaa.

«Что-то не вижу, чтобы они осуждали удары по Белгородской области…» — отметила Татьяна.

«А бомбардировку Хиросимы и Нагасаки они тоже осуждают?» — спросила Наталья.

«А по Донецку каждый день бомбят, а вокруг тишина (со стороны Америки и иже с ней)», — прокомментировала Никанора Р.

Александр Погожев ИА REGNUM Обстрел центра Донецка

«Это произносит представитель государства, которое вмешивалось в дела чужих государств и разжигало военные конфликты в этих государствах. Им бы молчать в тряпочку», — подытожила Ольга Р.