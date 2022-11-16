Североатлантический альянс не будет закрывать небо над территорией бывш. УССР после произошедшего в Польше, так как это приведет к риску «непосредственного конфликта между НАТО и РФ». Соответствующее заявление сделал представитель пресс-службы правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер по итогам консультации с членами военного блока.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория б. УССР

По словам немецкого чиновника, все страны — члены НАТО «разделяют мнение, что хотят не допустить дальнейшей эскалации» военных действий на территории бывш. УССР.

Заявление Бюхнера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что НАТО боится вступить в конфликт с Россией, военный блок привык воевать чужими руками. Другие предположили, что у Североатлантического альянса, вероятно, нет возможности закрыть небо над территорией б. УССР.

«Так вроде пройденный этап же? Просили ещё зимой или весной, не помню», — отреагировал Сергей.

«[ВСУ] только можно использовать и не более», — добавил Ivan M.

«А каким образом НАТО может закрыть воздушное пространство чужой страны, не входящей в блок?» — задался вопросом Денис.

«Интересно, даже если закроют. А как они остановят «Кинжал»? Есть эксперты в области физики, ну или фантастики хотя бы?» — поинтересовался в свою очередь «МВТ».

«Они же не дураки. Плевать им на эту [территорию б. УССР], они деньги делают», — написал S Ben.

Nato. int НАТО

«Они себе-то не закрывают, какая там [территория б. УССР]», — отреагировал Ilya K.

«Судя по мощному польскому ПВО, они и не могут», — с сарказмом предположил один из участников обсуждения.

«Никогда у НАТО и США не хватит духу с нами воевать, запомните. Чужими руками будут, а своими — никогда!» — написал Александр Г.

«Одно дело чубатых в бой отправлять, а другое дело самим в гробы ложиться, — неохота, страшно», — прокомментировала Алена Ф.

«Ага, страшно стало? Испугались натовцы!» — добавила Ирина.

«Потому что третья мировая не нужна никому», — пишет Dasion E.

«А они там не все дураки», — отметил еще один участник обсуждения.

«Трусят, однако…» — подытожил Александр.