Москва, 15 ноября, 2022, 19:55 — ИА Регнум. Не менее чем шести журналистам Киев аннулировал разрешения на работу из-за их репортажей в Херсоне, среди них — журналисты телеканалов CNN и Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Помимо указанных СМИ, после вхождения в Херсон боевиков ВСУ в городе работали съемочные группы подконтрольных киевскому режиму средств массовой информации.

Данное решение было принято так называемым генеральным штабом ВСУ в связи с освещением этими средствами массовой информации ситуации в Херсоне невзирая на запрет.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, за какой же репортаж журналистов лишили аккредитации, добавив, что, видимо, было снято то, что не понравилось киевскому режиму.

«Значит, правду сказали… Не по сценарию…» — отреагировала Irina.

«Сначала заходят [бандеровцы], чинят беспредел, а только через пару дней журналисты… Но что-то пошло не так», — добавила Александра А.

«Дебилы. От правды не убежишь и не скроешься», — не выдержал L. S.

«Ну в случае с [киевским режимом] пусть эти журналюги скажут спасибо, что их лишили аккредитации, а не убили», — прокомментировала Анастасия.

«Да всё равно никто ничего на Западе не увидит. Уже столько показано — и?» — отреагировал Серега.

«Это ж что они такое там сняли?» — поинтересовался Валерий.

«Смешно. Хозяйское СМИ лишили чего-то там…» — с сарказмом добавил «А», видимо, подразумевая CNN.

«Свобода слова, говорите?» — написала Татьяна Д.

Норман Роквелл. Свобода слова. 1943

«Вот это правильно, надо же когда-то начинать Запад мордой тыкать в [киевскую] демократию», — иронизирует Галина В.

«Зрада зрадная! Не согласовали с продюсером», — не без сарказма отметила Ирина Л.

«Главное, пусть эти неправильные репортажи покажут», — призвал С. З.

«Надо обязательно указать, что отзыв происходит демократично! И толерантно!» — шутит Геннадий Г.

«Готовят провокацию?» — задалась вопросом Елена С.

«В репортаже CNN сняли, как [бандеровец], встречающий ВСУ, зигует», — отметил K-ART.

«Так сняли то, что было, своего же ничего не добавили. Какие претензии? Где логика? Зиговавшему же даже пальчиком не погрозили», — ответила ему (K-ART) Elena.

«Конечно, они могут прозреть и начать видеть то, чего нельзя видеть. Вдруг им волной шоры снимутся и диапазон увеличится. Представляете, у них вдруг периферийное зрение появится, что тогда случится? Если это всё начнут транслировать не через соцсети… а с экранов больших телевизоров», — подытожила Анна.