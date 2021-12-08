Марат Шибутов

Автор

Последняя должность: Ведущий эксперт АО «Центр военно-стратегических исследований» Место рождения: КазССР; г. Алма-Ата. Женат , трое детей Владение казахским, русским и английским языками Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби (2000). Магистр географии Трудовой стаж: - Менеджер проекта по разработке экологических проектов ТОО «Республиканский научно-производственный и информационный центр «Казэкология», Алматы (2001-2004); - Главный менеджер проектов ТОО «Казахское Агентство прикладной экологии» (2004-2012); - Ведущий эксперт АО «Центр военно-стратегических исследований» (с 2012) Прочие должности: - Член Ассоциации приграничного сотрудничества (Россия), Представитель в Казахстане (с 2006); - Член Общественного совета Акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» - Член Общественного совета г.Алматы (с 29.03.2016) - Председатель Попечительского совета "Трансперенси Казахстан" - Член Специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы