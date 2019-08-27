Экспорт страны — это один из главных показателей ее экономики, который частично определяет ее специализацию в мировом разделении труда и показывает ее важность как для партнеров, так и для конкурентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ископаемые Казахстана

Республика Казахстан является страной, где экспорт преобладает над импортом, при этом в мировом разделении труда она является значимым игроком на рынке урана, а также имеет хорошие позиции по поставкам нефти и отдельных металлов. Поэтому изучение динамики экспорта и его состава крайне важно для понимания экономических процессов в стране.

Статистика экспорта Казахстана имеет различное происхождение и публикуется в различных источниках:

Таможенная статистика Комитета государственных доходов

Статистика по внешней и взаимной (внутри ЕАЭС) торговле Комитета по статистике

Статистика по внешней торговле товарами и услугами Национального банка

Статистика внешней торговли товарами, передаваемая во Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию.

При этом надо отметить, что достаточно часто статистика за прошедший год затем корректируется на несколько процентов из-за уточнения данных, поэтому данные могут не совпадать. Нельзя забывать еще и о контрабанде, и о контрафакте, которые также искажают данные. Но это можно изучить через зеркальное сравнение данных.

Torekhan Sarmanov Национальный банк Казахстана

Связь экспорта и других экономических показателей

Если просто даже начать анализировать показатели экспорта с другими экономическими показателями, то можно увидеть следующие связи:

Экспорт и ВВП Казахстана в долларах США за период с 1993 по 2018 год включительно — коэффициент корреляции 0,96;

Экспорт и среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в долларах США за период с 1993 по 2018 год включительно — коэффициент корреляции 0,98.

Это очень высокая степень корреляции и надо отметить, что тут связь реальная — экспорт является важной составляющей ВВП, а также влияет на заработную плату всех занятых на предприятиях-экспортерах и их подрядчиках. При этом если на этих предприятиях все зависит от выручки предприятия, то зарплаты всех казахстанцев зависят от экспорта через курс тенге. Если экспорт снижается, то государство поддерживает экспортеров через девальвацию тенге, снижая доходы казахстанцев.

Общая динамика экспорта товаров

Если посмотреть на динамику экспорта с 1991 по 2018 год, то можно увидеть там примерно 3 периода:

с 1991 по 1999 год, когда экспорт только налаживался и страна начала выходить из кризиса, вызванного развалом СССР;

с 2000 по 2005 год, когда начался и бурный рост добычи, и бурный рост цены на нефть;

с 2006 по нынешнее время, когда экспорт приобрел современные черты и уже более-менее устоялся.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Максимальный объем экспорта был в 2012 году и составил 86,4 миллиарда долларов. Вообще, по диаграмме видно, что «старые добрые времена» у Казахстана были в 2011—2014 годах и они уже были.

Надо еще обратить внимание, что колебания экспорта могут достигать практически более 40%, а это делает крайне трудным планирование в экономике для всех — и для государства, и для бизнесменов, и для граждан.

Общая динамика экспорта товаров и услуг в целом

Отметим, что при анализе экспорта достаточно часто упускается такой параметр, как экспорт услуг. Статистика по нему публикуется Национальным банком с 2005 года, но в целом этот показатель пока подробно не исследуется и не берется в расчет.

Тем не менее он достаточно важен — дело в том, что если в 2005 году сумма его составляла всего 2,2 миллиарда долларов, то в 2018 году он уже составил 7,2 миллиарда долларов. То есть если в общем объеме экспорта товаров и услуг раньше услуги занимали 5−7%, то сейчас этот показатель составляет 10−14%.

Чем важен экспорт услуг — тем, что он довольно трудоемкий, технологичный и наукоемкий. Кроме того, стоимость услуг не так быстро колеблется, как стоимость различных сырьевых товаров, что важно для стабильности бизнеса. Так что его рост показывает, что казахстанские компании становятся сильнее и делают сильнее экономику в целом. Вот вместо того, чтобы поддерживать банки, государству надо поддерживать экспорт услуг — это намного более перспективно.

По данным Национального Банка РК

По данным Национального Банка РК

Экспорт отдельных товаров

Если брать несколько основных товаров, как это делает Национальный банк РК, то выявится зависимость экспорта Казахстана от нескольких рынков:

нефти;

феррохрома, ферросилиция, стального проката, марганца;

цветных металлов (медь, алюминий, свинец, цинк, титан и др.);

зерна.

Как видно, эти товары в экспорте занимают от 72,8 до 79,8%, причем нефть и газовый конденсат занимают 52,7−68,5%. Казахстан критически зависит от цен на нефть, а также от путей поставок нефти. Металлы несколько более стабильны, а вот зерно меняется в объемах сильно — но это зависит от урожая и от цен.

Товарная структура экспорта, млн долларов США

Год

Нефть и газовый конденсат

Черные металлы

Цветные металлы

Зерно

Экспорт, всего

2005

17 395,20

2 244,5

2474

2006

23 612,00

2 333,6

4429,3

2007

28 125,90

3 745,20

4 989,60

1 295,90

38 156,6

2008

43 507,90

6 271,90

5 141,10

1 633,80

56 554,7

2009

26 206,90

2 970,10

3 330,70

676,3

33 184,0

2010

36 955,50

4 259,60

4 808,90

1007,7

47 031,7

2011

55 174,40

6 121,70

6 887,90

759,90

68 943,9

2012

56 442,40

5 893,40

7 798,00

1 694,90

71 828,7

2013

57 249,50

3 252,50

5 385,80

1 338,10

67 225,9

2014

53 630,00

3 077,90

3 904,60

1 135,00

61 747,5

2015

26 773,00

2500,8

4062,6

832,5

34 168,9

2016

19 378,00

2750,9

3819,4

817

26 765,3

2017

26 584,20

4 193,70

4 900,10

827,8

36 505,8

2018

37 796,20

4 160,40

4 314,80

1 296,20

47 567,6

По данным Национального Банка РК

Товарная структура экспорта, % от общего

Год

Нефть и газовый конденсат

Черные металлы

Цветные металлы

Зерно

2005

8,1

8,9

2006

6,1

11,6

2007

58,9

7,8

10,4

2,7

79,8

2008

61,1

8,8

7,2

2,3

79,4

2009

60,7

6,9

7,7

1,6

76,9

2010

62,1

7,2

8,1

1,7

79,1

2011

63

7

7,9

0,9

78,8

2012

61,2

6,4

8,5

1,8

77,9

2013

67,6

3,8

6,4

1,6

79,4

2014

68,5

3,9

5

1,5

78,9

2015

58,3

5,4

8,8

1,8

74,3

2016

52,7

7,5

10,4

2,2

72,8

2017

54,8

8,6

10,1

1,7

75,2

2018

62,0

6,8

7,1

2,1

78,0

По данным Национального Банка РК

Экспорт товаров по странам

У Казахстана довольно много торговых партнеров, но в основном значение имеют около 20 стран. Я специально проанализировал ключевые для экспорта страны в 2012 и в 2018 годах — они реально ключевые, в первом случае их доля в экспорте составила 92,7%, а во втором 88,7%.

Обратим внимание на то, что не меняется первая пятерка импортеров казахстанских товаров, чья доля составляет в среднем 55%. Это Италия, Китай, Нидерланды, Россия, Франция.

Правда, Нидерланды тут под вопросом — вполне может быть, что они тут присутствуют в основном за счет деятельности трейдера Vitol и различных других трейдеров, как, впрочем, и Швейцария во многом таким импортом обязана трейдеру Glencore. С другой стороны, раз закупают, то, в принципе, пусть и считается, а куда на самом деле эти товары идут потом — это уже задача гораздо более масштабного исследования.

Тем не менее надо видеть, что список меняется — какие-то страны в него добавляются, какие-то пропадают. В любом случае можно оценить тесноту связей и значение для Казахстана.

Топ-20 импортеров казахстанских товаров в динамике

№

2012 год

2018 год

Страна

Объем, тысяч долларов

Доля, %

Страна

Объем, тысяч долларов

Доля, %

1

15 364 042,0

17,8

11 734 254,8

19,2

2

14 227 834,5

16,5

6 307 476,4

10,3

3

7 286 520,7

8,4

6 186 148,2

10,1

4

6 136 935,4

7,1

5 279 873,7

8,6

5

5 634 572,9

6,5

3 839 223,3

6,3

6

4 955 901,0

5,7

2 975 893,4

4,9

7

4 916 774,1

5,7

2 900 438,1

4,7

8

3 074 457,2

3,6

1 862 085,7

3,0

9

3 032 616,4

3,5

1 639 663,7

2,7

10

2 705 699,4

3,1

1 497 811,3

2,5

11

2 382 551,1

2,8

1 502 983,6

2,5

12

1 675 602,1

1,9

1 213 483,2

2,0

13

1 619 724,4

1,9

1 238 587,6

2,0

14

1 535 705,9

1,8

1 060 492,2

1,7

15

1 392 934,8

1,6

953 359,4

1,6

16

1 177 906,1

1,4

955 248,0

1,6

17

1 019 548,6

1,2

891 237,6

1,5

18

662 223,5

0,8

784 908,9

1,3

19

655 691,1

0,8

656 886,5

1,1

20

641 168,9

0,7

660 771,5

1,1

80 098 410,1

92,7

54 140 827,1

88,7

86 448 837,8

100,0

61 111 221,4

100,0

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Основные экспортеры Казахстана

Понятно, что основными экспортерами Казахстана являются 2 вида компаний — трейдеры и непосредственные производители нефти, газового конденсата, черных и цветных металлов, урана, зерна и других товаров.

Исходя из этого, понятен рейтинг регионов — к примеру, город Алма-Ата — центр регистрации трейдеров, город Нур-Султан — центр расположения квазигосударственных сырьевых компаний, Атырауская и Мангистауская области — центры нефтяной промышленности, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Павлодарская — центры металлургической промышленности и так далее.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Разница между экспортом Казахстана в страны ЕАЭС и экспортом в другие страны

Отдельно надо отметить экспорт в страны ЕАЭС.

Ниже в таблице показан состав по укрупненным товарным группам экспорта в ЕАЭС и в другие страны. Что можно отметить — в ЕАЭС поставляется как можно гораздо больше несырьевой продукции в относительном измерении, а по некоторым группам и в абсолютном. В частности, это «Машины, оборудование и транспортные средства». А в третьи страны большую долю экспорта занимают минеральные продукты.

Распределение экспорта по укрупненным товарным группам в 2018 году

Наименование товарной группы

Экспорт в ЕАЭС

Экспорт в другие страны

Объем, долларов

Доля, %

Объем, долларов

Доля, %

6 046 775 177

100,0

55 064 446 556

100,0

594 613 830

9,8

2 507 507 492

4,6

2 190 813 710

36,2

43 355 916 961

78,7

891 163 313

14,7

1 658 720 647

3,0

3 673 140

0,1

9 455 455

0,02

19 169 893

0,3

59 003 744

0,1

59 463 475

1,0

132 178 235

0,2

1 844 303 281

30,5

6 513 269 529

11,8

382 691 087

6,3

225 830 764

0,4

60 883 448

1,0

602 563 729

1,1

По данным Евразийской экономической комиссии

Также можно посмотреть по укрупненным товарным группам, какая доля экспорта идет в ЕАЭС, а какая в другие страны.

Как видно, при том, что страны ЕАЭС в общем экспорте занимают обобщенно 11%, но по многим товарам их доля уже намного выше. К примеру, в 2010 году продовольственных товаров было экспортировано на 100 миллионов долларов, а в 2017 году 493 миллиона долларов (часть, правда, может быть реэкспортом).

В общем, чем выше степень переработки, тем большую долю экспорта данных товаров занимает экспорт в страны ЕАЭС.

Доля стран ЕАЭС в экспорте по товарным группам в 2017 году

Наименование товарной группы

Экспорт Казахстана в 2017 году

Всего

В страны ЕАЭС

Доля стран ЕАЭС, %

48 503,3

5 262,5

10,8

2 417,6

493,1

20,4

33 200,8

1 850,9

5,6

30 715,3

761,2

2,5

2 483,2

703,4

28,3

19,2

3,9

20,3

52,4

18,9

36,1

213,0

45,6

21,4

8,7

7,6

87,4

22,3

9,4

42,2

8 777,0

1 819,0

20,7

657,9

278,6

42,3

651,2

32,1

4,9

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Факторы, влияющие на экспорт

В чем проблема сырьевого экспорта Казахстана? Само по себе это ни плохо и ни хорошо, но есть 3 важных фактора:

Цены на сырье колеблются гораздо больше и чаще, чем на готовую продукцию. Даже если цена на нефть падает в два раза, бензин в два раза дешевле не становится.

Спрос на сырье может крайне резко сократиться из-за появлений новых технологий — как, к примеру, на бурый уголь после внедрения газового отопления.

Добыча и первичная обработка сырья — очень высокотехнологичный процесс, но весь вопрос — чьи это технологии? Если той же страны, то тогда хорошо, а вот если чужие, то выручка от спроса существенно снижается, как и развитие местной промышленности.

Оптимально иметь большой внутренний рынок, который будет все потреблять сам, и финансовая система страны будет более-менее замкнутая, а значит, на нее не так сильно будет влиять ситуация в других странах.

Ken and Nyetta Нур-Султан

Но у Казахстана небольшой внутренний рынок (и население мало, и бедное оно), поэтому он вынужден опираться на внешний рынок. До определенного времени была политика, направленная на импортозамещение, но она была неэффективной, потому что маленькое производство не может соревноваться с большим, да еще и которое раньше начало работать. Так что Казахстан переходит к экспортноориентированной стратегии, которая может быть более успешной — только продвигаясь на других рынках, можно захватить собственный. Но так как это осознали лишь недавно, ждать успехов придется еще долго. Экстренно нарастить экспорт мешает еще отсутствие крупных новых месторождений полезных ископаемых, которые были бы разведаны.

Еще проблемой экспорта в Казахстане является ментальная инертность собственников бизнеса — они не хотят расширения бизнеса, так как тогда надо делегировать полномочия и выпускать часть предприятия из-под контроля. Также казахстанские бизнесмены не любят изучать новые рынки — привыкли, что для выхода на новый регион достаточно порешать вопросы с одним человеком и все будет хорошо.

Так что пока экспорт развивается меньше, чем можно, как по объективным, так и по субъективным причинам.

Читайте далее:

Динамика развития экономики Казахстана: итоги 27 лет независимости