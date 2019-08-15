Мы делили апельсин, или Как делятся таможенные пошлины в ЕАЭС
Еще в Таможенном союзе страны-участницы договорились собирать таможенные платежи при импорте из третьих стран в единый фонд и затем распределять их по бюджетам, согласно определенным в договоре пропорциям.
Та же самая ситуация повторилась в Евразийском экономическом союзе, однако после вступления двух новых членов пропорции изменились. Но насколько обосновано данное разделение доходов, кто выигрывает от этого и кто проигрывает?
Таможенный союз
В Таможенном союзе 3 страны находятся начиная с 2011 года. Общий объем импорта из третьих стран до 2014 года колебался в объемах 312−345 миллиардов долларов.
Импорт из третьих стран в Таможенный союз, долларов США
2011
2012
2013
2014
Россия
284 709 260 090
293 489 749 052
295 121 092 869
266 956 455 406
Казахстан
20 980 013 172
28 699 095 850
30 135 468 532
26 713 979 148
Белоруссия
20 144 511 776
18 735 334 289
20 036 328 930
18 225 923 134
Всего
325 833 785 038
340 924 179 191
345 292 890 331
311 896 357 688
По данным ЕЭК
Если пересчитать в долях, то получится следующая картина.
Доля стран Таможенного союза в импорте из третьих стран, %
2011
2012
2013
2014
Россия
87,379
86,087
85,470
85,591
Казахстан
6,439
8,418
8,728
8,565
Белоруссия
6,182
5,495
5,803
5,844
А теперь можно сравнить: в целом доли в импорте соответствовали долям в распределении таможенных пошлин:
- у России все 4 года ниже норматива — она в выигрыше;
- у Казахстана в 2011 году ниже норматива, все остальные годы выше — он в проигрыше;
- у Белоруссии все 4 года выше норматива — она в проигрыше.
Если взять средние взвешенные и медианные значения, то выводы по выгодности или невыгодности распределения также подтверждаются.
Импорт и нормативы распределения пошлин в ТС
Среднее взвешенное доли в импорте
Медиана доли в импорте
Норматив распределения пошлин
Россия
86,13
85,84
87,97
Казахстан
8,04
8,49
7,33
Белоруссия
5,83
5,82
4,70
Евразийский экономический союз
Теперь ситуация в Евразийском союзе. Общий объем импорта составил от 201 до 263 миллиардов долларов в год — сказалось и снижение экономической активности и девальвации местных валют.
Импорт из третьих стран в Евразийский экономический союз, долларов США
2015
2016
2017
2018
168 784 896 812
168 822 086 419
210 249 866 792
221 152 375 418
19 356 173 035
15 513 198 354
17 081 465 806
19 311 043 505
13 088 655 699
12 234 661 099
14 526 039 333
15 660 827 193
2 088 774 846
2 374 504 648
2 631 070 764
3 130 692 025
2 218 927 214
2 163 409 193
2 782 859 123
3 524 989 291
205 537 429 621
201 107 861 729
247 271 303 835
262 779 929 450
По данным ЕЭК
Если их пересчитать в долях получится следующая картина.
Доля стран Евразийского экономического союза в импорте из третьих стран, %
2015
2016
2017
2018
Россия
82,119
83,946
85,028
84,159
Казахстан
9,417
7,714
6,908
7,349
Белоруссия
6,368
6,084
5,875
5,960
Киргизия
1,016
1,181
1,064
1,191
Армения
1,080
1,076
1,125
1,341
Точно так же, как и выше, сравним доли в импорте и доли в распределении таможенных пошлин:
- у России один год выше норматива, 3 года ниже — она в выигрыше;
- у Казахстана один год ниже норматива, 3 года выше — он в проигрыше;
- у Белоруссии все 4 года выше норматива — она в проигрыше;
- у Киргизии все 4 года ниже норматива — она в выигрыше;
- у Армении один год выше норматива, 3 года ниже — она в выигрыше.
Вы скажете — а что это такое, разница на доли процента? Они разве имеют значение?
На самом деле играют. Если импорт составляет 200 миллиардов долларов, то при среднем тарифе в 10% общие таможенные сборы составляют 20 миллиардов долларов, а 1% от них 200 миллионов долларов, 0,01% от таможенных сборов 2 миллиона долларов.
Пример — если за 4 года в ЕАЭС пересчитать насколько отличались доля в импорте Казахстана и его норматив распределения, то получится, что по расчетам Казахстан недополучил примерно 659 миллионов долларов. А это все же большие деньги.
Как пример, сравнение средних долей по импорту и нормативов распределения.
Импорт и нормативы распределения пошлин в ТС
Среднее взвешенное доли в импорте
Медиана доли в импорте
Норматив распределения пошлин
83,813
84,052
85,265
7,847
7,531
7,055
6,071
6,022
4,560
1,113
1,122
1,900
1,156
1,103
1,220
Конечно, у каждой страны был определенный льготный режим и там есть послабления по пошлинам, но тем не менее надо время от времени пересматривать распределение таможенных пошлин, потому что если три страны постоянно от этого в выигрыше, а две в проигрыше, то это нехорошо.
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