Еще в Таможенном союзе страны-участницы договорились собирать таможенные платежи при импорте из третьих стран в единый фонд и затем распределять их по бюджетам, согласно определенным в договоре пропорциям.

Банк России Эмблема ЕАЭС

Та же самая ситуация повторилась в Евразийском экономическом союзе, однако после вступления двух новых членов пропорции изменились. Но насколько обосновано данное разделение доходов, кто выигрывает от этого и кто проигрывает?

Таможенный союз

В Таможенном союзе 3 страны находятся начиная с 2011 года. Общий объем импорта из третьих стран до 2014 года колебался в объемах 312−345 миллиардов долларов.

Импорт из третьих стран в Таможенный союз, долларов США

2011

2012

2013

2014

Россия

284 709 260 090

293 489 749 052

295 121 092 869

266 956 455 406

Казахстан

20 980 013 172

28 699 095 850

30 135 468 532

26 713 979 148

Белоруссия

20 144 511 776

18 735 334 289

20 036 328 930

18 225 923 134

Всего

325 833 785 038

340 924 179 191

345 292 890 331

311 896 357 688

По данным ЕЭК

Если пересчитать в долях, то получится следующая картина.

Доля стран Таможенного союза в импорте из третьих стран, %

2011

2012

2013

2014

Россия

87,379

86,087

85,470

85,591

Казахстан

6,439

8,418

8,728

8,565

Белоруссия

6,182

5,495

5,803

5,844

А теперь можно сравнить: в целом доли в импорте соответствовали долям в распределении таможенных пошлин:

у России все 4 года ниже норматива — она в выигрыше;

у Казахстана в 2011 году ниже норматива, все остальные годы выше — он в проигрыше;

у Белоруссии все 4 года выше норматива — она в проигрыше.

Если взять средние взвешенные и медианные значения, то выводы по выгодности или невыгодности распределения также подтверждаются.

Импорт и нормативы распределения пошлин в ТС

Среднее взвешенное доли в импорте

Медиана доли в импорте

Норматив распределения пошлин

Россия

86,13

85,84

87,97

Казахстан

8,04

8,49

7,33

Белоруссия

5,83

5,82

4,70

Евразийский экономический союз

Теперь ситуация в Евразийском союзе. Общий объем импорта составил от 201 до 263 миллиардов долларов в год — сказалось и снижение экономической активности и девальвации местных валют.

Импорт из третьих стран в Евразийский экономический союз, долларов США

2015

2016

2017

2018

168 784 896 812

168 822 086 419

210 249 866 792

221 152 375 418

19 356 173 035

15 513 198 354

17 081 465 806

19 311 043 505

13 088 655 699

12 234 661 099

14 526 039 333

15 660 827 193

2 088 774 846

2 374 504 648

2 631 070 764

3 130 692 025

2 218 927 214

2 163 409 193

2 782 859 123

3 524 989 291

205 537 429 621

201 107 861 729

247 271 303 835

262 779 929 450

По данным ЕЭК

Если их пересчитать в долях получится следующая картина.

Доля стран Евразийского экономического союза в импорте из третьих стран, %

2015

2016

2017

2018

Россия

82,119

83,946

85,028

84,159

Казахстан

9,417

7,714

6,908

7,349

Белоруссия

6,368

6,084

5,875

5,960

Киргизия

1,016

1,181

1,064

1,191

Армения

1,080

1,076

1,125

1,341

Точно так же, как и выше, сравним доли в импорте и доли в распределении таможенных пошлин:

у России один год выше норматива, 3 года ниже — она в выигрыше;

у Казахстана один год ниже норматива, 3 года выше — он в проигрыше;

у Белоруссии все 4 года выше норматива — она в проигрыше;

у Киргизии все 4 года ниже норматива — она в выигрыше;

у Армении один год выше норматива, 3 года ниже — она в выигрыше.

Вы скажете — а что это такое, разница на доли процента? Они разве имеют значение?

На самом деле играют. Если импорт составляет 200 миллиардов долларов, то при среднем тарифе в 10% общие таможенные сборы составляют 20 миллиардов долларов, а 1% от них 200 миллионов долларов, 0,01% от таможенных сборов 2 миллиона долларов.

Пример — если за 4 года в ЕАЭС пересчитать насколько отличались доля в импорте Казахстана и его норматив распределения, то получится, что по расчетам Казахстан недополучил примерно 659 миллионов долларов. А это все же большие деньги.

Как пример, сравнение средних долей по импорту и нормативов распределения.

Импорт и нормативы распределения пошлин в ТС

Среднее взвешенное доли в импорте

Медиана доли в импорте

Норматив распределения пошлин

83,813

84,052

85,265

7,847

7,531

7,055

6,071

6,022

4,560

1,113

1,122

1,900

1,156

1,103

1,220

Конечно, у каждой страны был определенный льготный режим и там есть послабления по пошлинам, но тем не менее надо время от времени пересматривать распределение таможенных пошлин, потому что если три страны постоянно от этого в выигрыше, а две в проигрыше, то это нехорошо.

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