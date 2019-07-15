Работа государственного аппарата в Казахстане во многом регулируется документами стратегического планирования, и в первую очередь правительственными программами, которые разрабатываются на 5 лет и которые обладают громадным финансированием. Однако к ним есть много справедливых нареканий — они нормально не выполняются или их выполнение сопровождается нецелевым расходованием средств. Для примера я разберу одну из них.

Казахстан

Возьмем программу «Цифровой Казахстан», которая была принята 12 декабря 2017 года, и попробуем ее проанализировать с точки зрения государства (есть еще две точки зрения — населения и бизнеса, но сейчас не о них).

Цель программы — ускорение темпов развития экономики республики и улучшение качества жизни населения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной перспективе, а также создание условий для перехода экономики Казахстана на принципиально новую траекторию развития, обеспечивающую создание цифровой экономики будущего в долгосрочной перспективе. Рассчитана на период 2018 — 2022 годов.

Задачи программы:

Цифровизация промышленности и электроэнергетики. Цифровизация транспорта и логистики. Цифровизация сельского хозяйства. Развитие электронной торговли. Развитие финансовых технологий и безналичных платежей. Государство — гражданам. Государство — бизнесу. Цифровизация внутренней деятельности государственных органов. «Умные» города. Расширение покрытия сетей связи и ИКТ инфраструктуры. Обеспечение информационной безопасности в сфере ИКТ. Повышение цифровой грамотности в среднем, техническом и профессиональном, высшем образовании. Повышение цифровой грамотности населения (подготовка, переподготовка). Поддержка площадок инновационного развития. Развитие технологического предпринимательства, стартап культуры и НИОКР. Привлечение «венчурного» финансирования. Формирование спроса на инновации.

Государственный бюджет программы 141 миллиард тенге (25,6 миллиарда рублей).

Ну, а теперь — критика

Основной проблемой государственной программы является то же самое обстоятельство, что и у других программ — это вмешательство государства в частный сектор, причем без необходимых на то ресурсов.

Государственная программа должна быть сосредоточена на двух целях — изменении самого государства и изменении условий для развития отрасли в целом по стране. А в большинстве государственных программ государство пытается добиться изменения в реальном секторе экономики, который принадлежит частному сектору и зависит от мирового рынка. В результате большинство программ не выполняется просто потому что, к примеру, технологии или рынок изменились, и ничего с этим в Казахстане сделать нельзя.

Приведу простые примеры из рассматриваемой программы. Напомним, что исполняют программу (цитата) «центральные и местные исполнительные органы, государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту Республики Казахстан, субъекты квазигосударственного сектора»

В программе определено 17 задач, из них собственно к государству относятся три:

«6. Государство — гражданам.

7. Государство — бизнесу.

8. Цифровизация внутренней деятельности государственных органов»

Все остальные вроде «Цифровизация промышленности и электроэнергетики» относятся к частному сектору. То есть заранее ставятся невыполнимые задачи, так как частные предприятия проведут цифровизацию, когда им надо будет, а не когда это нужно администраторам программы — Министерству информации и коммуникаций. Даже квазигосударственные предприятия имеют собственные программы развития и не могут по заданию сверху что-то цифровизировать, если это не позволяют им финансовые показатели и технические возможности.

То же самое касается и целевых индикаторов — их 12, а реально повлиять и успешно выполнить с гарантией государство может только один — «Доля государственных услуг, полученных в электронном виде, от общего объема государственных услуг в 2022 году — 80%». Всё остальное зависит от большого количества объективных и субъективных факторов, находящихся как в Казахстане, так и в мире, к примеру:

«Рост производительности труда по секции «Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров» в 2022 году — 38,9%» — производительность, как правило, измеряется или в физическом объеме, или в стоимостном. Первое зависит от геологии и от технологий, второе зависит от цен на мировом рынке. А что если цены упадут? Тут хоть как внедряй цифровизацию — не получится рост.

«Улучшение в рейтинге ГИК ВЭФ по индикатору «Способность к инновациям» в 2022 году — 63 место» — тут тоже непонятно, как можно твердо рассчитывать на определенное место в рейтинге, потому что положение в нём зависит от достижений других стран.

«Объем привлеченных инвестиций в стартапы в 2022 году — 67 млрд тенге» — стартапы относятся к частному сектору, причем это высокорискованные инвестиции. Найдется ли столько стартапов, привлекут ли эти стартапы деньги вообще и в таком объеме — неизвестно и невозможно прогнозировать

Фактически уже сейчас видно, что программа «Цифровой Казахстан» ставит перед собой невыполнимые цели. И более того, эти цели прямо противоречат социальной политике государства — 5 задач президента ставят перед собой повышение производительности труда в отрасли или переход на электронный формат.

Во всём мире это приводит к сокращению рабочих мест, и в Казахстане бизнесмены при цифровизации говорят о сокращении рабочих мест, но в программе написано, что будет создано 300 000 новых рабочих мест. При этом надо отметить, что часто крупные предприятия расположены в моногородах, где очень трудно трудоустроить сокращенных работников. То есть это крайне проблемные мероприятия.

А для создания 300 000 новых рабочих мест в цифровых отраслях надо не только охватывать рынок Казахстана, но и захватить рынки других стран, причем довольно сильно (нефтегазовая и горно-металлургическая отрасли Казахстана вместе меньше 300 тысяч человек). Для этого надо иметь набор каких-то конкурентоспособных услуг и продуктов, причем мирового уровня, которые пойдут на экспорт. А кто их придумает, кто их внедрит, кто их продвинет на рынке? Непонятно, пока таких у нас фирм нет.

Теперь по задачам, где собственно задействовано государство.

В задаче «Государство — гражданам» предусмотрены следующие мероприятия:

Развитие компонентов электронного правительства (ПЭП, ИИС ЦОН, ЕЛ, mgov) Развитие электронной биржи труда (консолидация систем ИС «Рынок труда», портал Enbek. kz, частные агентства занятости и онлайн интернет площадки) Развитие и внедрение систем социально-трудовой сферы Создание и внедрение системы ведения профилей работника и учета трудовых договоров Создание и внедрение информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости путем консолидации информационных систем (АИС ГЗК, ГБД РН) Обеспечение доступа БВУ к государственным базам данных Внедрение виртуального консультанта на основе искусственного интеллекта (Chat-bot), услуг предоставляемых порталом электронного правительства Внедрение платформы для информатизации и обеспечения интероперабельности информационных систем здравоохранения Внедрение элементов мобильного здравоохранения (mHealth), в т.ч. «удаленные консультации» Создание и внедрение искусственного интеллекта в части установления диагноза и управления планами лечения Внедрение медицинских информационных систем

Довольно ограниченный набор направлений для граждан — трудовая сфера, медицина и недвижимость.

При этом нет цифровизации государственных архивов (ее предложил в 2018 году Нурсултан Назарбаев в статье «Семь граней Великой степи»), выкладывания для общего доступа учебников и книг, разработанных в рамках бюджетных программ, и т.д. То есть нет особого анализа — а что именно нужно гражданам в цифровом виде?

Почему нет развития платежных систем государства — чтобы гражданин мог напрямую с любого устройства заплатить государству налоги, пошлины, взносы и т.д. Где единые карточки для оплаты услуг?

Карточка «Онай» позволила вывести из тени в сфере общественного транспорта Алма-Аты около 10 миллиардов тенге в год, при том что ранее декларировался объем услуг в 21 миллиард тенге в год. А сколько миллиардов даст использование таких карточек по всей стране, плюс распространение их на такси и на междугородние автобусные перевозки. Где использование цифровых технологий для борьбы с преступностью — видеокамеры, радары, сигнализации? Они же тоже очень важны — преступность наносит не только прямой ущерб, она снижает инвестиционный потенциал государства.

Кроме того, а где реализация целей из Плана нации по транспарентному государству — где новые стандарты по прозрачности деятельности государства? Также вызывает удивление мероприятие по внедрению медицинских информационных систем — а как у нас тогда работает ОСМС, если до сих пор не внедрены медицинские информационные системы? Ведь это же необходимое и главное условие для работы медицинского страхования, иначе будет сплошное мошенничество и хищения.

При этом я хочу сказать, что у Казахстана отличная работа по цифровизации для граждан была и без всякой программы — произошло существенное снижение бумажного документооборота. Это очень экономит время и силы. Но есть, конечно, еще большие резервы для его снижения.

Сравнение количества обращений физических лиц

Тема обращения

2011

2017

5 033 233

39 456

3 780 562

124 216

1 046 606

26 764

913 248

906 630

108 648

681 447

31 885

589 331

50 394

523 486

9 759

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

Рассмотрение обращений физических лиц

Год

Поступило

Рассмотрено

Удовлетворено

Отказано

Разъяснено

2008

13 573 508

13 381 906

12 109 888

117 903

924 827

2010

16 254 682

15 955 197

14 488 390

124 884

1 089 905

2011

16 110 804

15 916 992

14 369 037

114 522

1 166 198

2012

13 868 608

13 392 598

12 284 116

102 204

990 710

2013

8 062 987

7 652 327

6 680 233

63 011

890 851

2014

2 757 093

2 394 082

1 640 678

48 326

695 282

2015

1 997 480

1 639 546

911 577

39 813

675 430

2016

1 552 886

1 620 502

780 549

44 948

774 791

2017

1 881 207

1 552 950

781 854

34 525

714 846

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

В задаче «Государство-бизнесу» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Реализация «единого окна» по мерам господдержки МСБ Создание и внедрение открытой цифровой платформы для МСБ Создание и предоставление базового пакета ИТ услуг и моделей цифровизации бизнес-проектов для МСБ Администрирование НДС с применением технологии blockchain Развитие и внедрение информационной системы маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками Автоматизация сквозного мониторинга движения товаров

В первую очередь надо было дать четкие цели по сокращению бумажного документооборота между бизнесом и государственными органами — простая вещь вроде посадочных билетов на самолет, командировочных удостоверений и прочих бумажек, которые необходимо сохранять и при необходимости ими отчитываться. Потом бизнесу прежде всего нужен доступ к городскому функциональному зонированию и земельному кадастру, чтобы планировать свою деятельность. Этого тут нет.

Ну и в целом, где общая цифровизация переписки бизнеса с госорганами? Чтобы, к примеру, все планы госорганов насчет хотя бы проверок, не говоря уже об изменении законодательства, приходили в личный кабинет организации, и о них знали заранее.

При этом, опять же, есть большие успехи. Однако надо видеть, что количество разъяснений снижается гораздо меньше, а значит, нужно больше объяснять и писать правовые акты простым языком, чтобы люди их понимали.

Рассмотрение обращений юридических лиц

Год

Поступило

Рассмотрено

Удовлетворено

Отказано

Разъяснено

2008

3 002 941

2 936 031

2 573 961

41 236

266 397

2010

3 972 769

3 931 000

3 477 354

54 080

335 075

2011

4 404 535

4 359 183

3 735 112

104 104

459 558

2012

4 729 820

4 609 316

4 267 282

55 076

280 660

2013

2 773 398

2 680 966

2 421 860

29 276

223 266

2014

764 251

688 610

494 345

11 795

177 301

2015

570 627

497 526

324 293

9 666

160 475

2016

481 968

401 568

226 809

10 224

161 333

2017

444 930

355 797

194 665

10 010

148 030

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК

В задаче «Цифровизация внутренней деятельности госорганов»предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Переход к «электронным гражданским делам» и создание электронного зала судебного заседания Создание и внедрение автоматизированной информационной системы для деятельности следователей и участковых инспекторов полиции органов внутренних дел Республики Казахстан Создание и внедрение геоинформационной платформы специального назначения Создание и внедрение проекта «Электронное дело» (Электронное уголовное дело, Единый реестр административных производств, Единый реестр субъектов и объектов проверок, Аналитический центр и Электронные обращения) Повышение собираемости налогов путем интеграции баз данных различных источников Цифровизация процессов минфина оказания государственных услуг государственным органам и бизнесу Развитие ИК-платформы «электронного правительства», включая стандартные решения (IaaS, PaaS, SaaS) Создание и внедрение проекта «Национальная инфраструктура пространственных данных» Создание и внедрение интерактивной панели цифровизации Казахстана для аппаратов президента Республики Казахстан и премьер-министра Республики Казахстан Создание и внедрение информационной системы «Единый архив электронных документов» Создание и внедрение информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов Республики Казахстан» Создание и внедрение автоматизированной системы по сбору данных об авиапассажирах Создание и внедрение «Единой информационной системы дипломатической службы» Переход на облачный документооборот в государственных органах Создание и внедрение единой информационной системы науки Казахстана Создание и внедрение системы управления образования Создание и внедрение ИС «Е — законодательство» Реализация инициатив по цифровизации объектов культуры Создание и внедрение единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов

Прежде всего, надо отметить, что не было произведено детального анализа количества программ и баз, имеющихся в государственных органах, их качества работы и возможностей по их модернизации.

К примеру, работа с одним обращением в прокуратуре занимает примерно 15−20 минут из-за архаичности и медленной работы соответствующей программы, в итоге сотрудники прокуратуры половину рабочего времени тратят только на оформление обращений. К тому же перечислены только уже мероприятия второго этапа работы, а где концептуальное определение, сколько и где будет сохранен бумажный документооборот, где он будет действовать параллельно, где его вообще не будет? Будет ли единой система документооборота государственных органов, или правоохранительные ведомства будут отдельно? Сколько программ и баз данных в госорганах будет модернизировано?

Интеграция баз данных упомянута в рамках повышения собираемости налогов, но она же нужна в принципе всем государственным органам, и особенно для правоохранительных органов (зачем им отдельная информационная база, когда можно дать доступ в действующие?). Как будет реализована система сохранения, защиты и отслеживания действий пользователей в государственных системах данных, тоже непонятно.

Отдельно надо отметить непонимание разработчиками программы вообще эффекта цифровизации для государства и граждан.

В программе как результаты использованы результаты, типичные для корпораций и их реформ по цифровизации — производительность труда, количество стартапов, новые рабочие места, привлеченные инвестиции. Между тем для государства цифровизация должна базироваться на следующих приоритетах:

Сокращение времени на получение государственных услуг, которое можно затем оценить в сэкономленных трудоднях, а значит, через заработную плату и в денежном эффекте. Сокращение времени на взаимные запросы информации за счет наличия открытых баз данных, где есть большинство нужной бизнесу, населению и другим государственным органам информации Сокращение теневой экономики, а значит, увеличение количества налогов и в целом экономических активов Улучшение управления, когда за счет увеличения возможностей для сотрудников они могут выполнять свою работу лучше (особенно это касается правоохранительных органов) Повышение информированности граждан и прозрачности государственных органов, то есть когда государство выкладывает результаты своей работы в интернет, в удобной для граждан форме

Печально, но надо отметить, что в программе «Цифровой Казахстан» ничего из этого нет в виде целевых индикаторов.

Прогнозирую, что данная программа не добьется поставленных перед собой результатов и не приведет к реальному развитию Казахстана в цифровой сфере. И мы опять услышим о невыполнении очередной государственной программы. Пока не будет пересмотрена в целом методология составления стратегических документов государственного планирования — ничего не изменится.

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