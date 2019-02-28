21 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим заявлением отправил в отставку правительство за плохую работу, первый раз за всю историю суверенного Казахстана сделав это в виде увольнения с довольно критичными оценками деятельности. 25 февраля он утвердил новый состав правительства Казахстана. Разберемся в этом политическом событии — что, как и почему.

Казахстан

Сакральная жертва

В практике оперативной и следственной работы крайне успешным является классический прием «доброго и злого следователей». Один давит на подозреваемого или свидетеля, другой, наоборот, ему сочувствует, но вместе они делают одну и ту же работу. В казахстанской политической культуре премьер-министр играет роль злого следователя, который еще и должен быть мишенью для всех негативных выпадов в сторону власти. Это его обязанность и ответственность.

Если премьер-министр не берет на себя ответственность и критику, то, значит, они достаются президенту, что, разумеется, ему не нравится. До этого аналогично уклонился от ответственности за девальвацию тенге премьер-министр Серик Ахметов, и тоже с печальными для себя последствиями.

Uygur2816 Серик Ахметов

Плюс, очевидно, вертикаль власти стала разваливаться — скандал с научными грантами и реакция на убийство Дениса Тена в прошлом году, массовые выступления в Караганде после Нового года, акции протеста со стороны многодетных матерей, заявки на митинги со стороны журналистов. В последнее время как возникает внутриполитический кризис, так правительство на несколько дней куда-то исчезает, допуская разрастание проблемы дальше, и уже потом пытается что-то делать. Иногда оно само своими высказываниями провоцирует народ — примеры министра труда и социальной защиты Мадины Абылкасымовой и министра общественного развития Дархана Калетаева. Но в целом в 2019 году общество почувствовало слабину власти, и различные политические силы стали пробовать власть на зуб.

Но и с обычной деятельность правительство справлялось абы как — пример того, как плохо разрабатываются ключевые правительственные программы, можно видеть при анализе программы «Цифровой Казахстан», которая мыслится одним из ключевых драйверов роста экономики. Отставку премьер-министра ждали осенью 2017 года, потом после поездки президента в США в 2018 году, потом осенью 2018 года, но, видимо, надо было дождаться самой кризисной ситуации.

В общем, сакральная жертва состоялась.

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Новая процедура

Отмечу, что в марте 2017 года были приняты изменения в Конституцию, которые дали дополнительные полномочия парламенту, а точнее, его нижней палате — обсуждать кандидатуру члена правительства перед назначением.

Самое интересное, что все последующие назначения в правительстве как-то состоялись без публичного обсуждения в мажилисе (парламенте), что вызывало сомнение в законности и легитимности. Хотя говорят, что обсуждения были, просто почему то про них не писали ни пресс-служба правительства, ни пресс-служба парламента.

Сегодня назначение состоялось по полной процедуре — с обсуждением в профильных комитетах мажилиса, голосованием и отправкой протоколов президенту. Видимо, было решено, что даже такой небольшой поддержкой, как депутаты парламента, пренебрегать нельзя, плюс создать ощущение новизны для народа. Поэтому сегодня все кандидатуры прошли через парламент.

Новый состав и структура правительства

В первую очередь надо сказать о ликвидации министерства информации и коммуникаций. Оно создавалось для консолидации медийного поля страны, продвижения государственной пропаганды и улучшения управляемости СМИ после земельных протестов 2016 года, однако вышло по Черномырдину — «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Министерство последовательно и безнадежно провалило все попытки отреагировать на медийные наезды извне, как из Киргизии, так и из России, ну и, разумеется, провалило все внутриполитические кризисы, позволяя слухам овладевать населением. Несмотря на всё увеличение государственного информационного заказа, СМИ всё сильнее не любили государство и держали фигу в кармане.

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Поэтому его решили ликвидировать, но весьма интересным образом — отобрали коммуникации и отдали всю цифровую отрасль с соответствующей программой в министерство оборонной и аэрокосмической промышленности. В общем, Аскар Жумагалиев, который как вице-премьер курировал программу «Цифровой Казахстан», просто забрал ее себе в министерство вместе с корпорацией «Правительство для граждан».

Government.kz Аскар Жумагалиев

Ну, а оставшуюся часть, которая занималась информацией, а на самом деле регулировала медийный и рекламный рынки, распределяла около 50 миллиардов тенге государственного информационного заказа, присоединили к министерству общественного развития. Это министерство, которое должно было вместе с МИК заниматься внутриполитической ситуацией, тоже доблестно устранилось от борьбы с разными кризисами. С другой стороны, оно сначала называлось мингроб (эксперты ласково звали «мингробик»), а потом переименовались в МОР — как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Оно было еще неудачливей МИК — в 2018 году средства его центра поддержки гражданского общества, которые предназначались НПО, пропали в «Банке Астаны», который был ликвидирован, то есть большая часть государственного социального заказа в прошлом году была просто не реализована.

Видимо, наверху решили, что «минус на минус дает плюс», и получили министерство информации и общественного развития, которое регулирует неправительственные организации, общественные советы, СМИ, рекламу, государственный социальный и информационный заказы. Такой вот огромный монстр по влиянию государства на общество, но я думаю, с не очень хорошими перспективами.

Но теперь перейдем к кадрам. В общем, на вечер 25 февраля правительство Казахстана состоит из следующих людей:

Премьер-министр Аскар Мамин (сменил Бакытжана Сагинтаева) Первый вице-премьер и министр финансов Алихан Смаилов (ранее был просто министром финансов) — видимо, будет курировать экономический блок Вице-премьер Женис Касымбек (ранее министр индустрии и инфраструктурного развития) — видимо, будет курировать производственный сектор Вице-премьер Гульшара Абдыкаликова (ранее государственный секретарь) — видимо, будет курировать социальный блок Министр иностранных дел Бейбит Атамкулов Министр обороны Нурлан Ермекбаев Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев Министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр (ранее первый вице-министр данного ведомства) Министр энергетики Канат Бозумбаев Министр юстиции Марат Бекетаев Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы Министр здравоохранения Ержан Биртанов Министр образования и науки Куляш Шамшидинова (ранее председатель правления АО «Назарбаев Интеллектуальные школы») Министр информации и общественного развития Даурен Абаев (ранее был министром информации и коммуникаций) Министр национальной экономики Руслан Даленов (ранее был первым вице-министром данного ведомства) Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров (ранее был депутатом мажилиса, председателем комитета по аграрным вопросам) Министр труда и социальной защиты Бердыбек Сапарбаев (ранее был акимом Актюбинской области) Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев (ранее был вице-премьером и министром оборонной и аэрокосмической промышленности)

То есть физически в новом правительстве только шесть новых человек, все остальные старые, 12 остались прежние, 33,3% и 66,6%. Обновление на треть — это не сильно много. Из шести новых людей Роман Скляр и Руслан Даленов работали в тех же министерствах, четыре человека пришли со стороны, правда, ранее они все в этих областях работали — Омаров был вице-министром сельского хозяйства, Шамшидинова вице-министром образования, Абдыкаликова вице-премьером по человеческому развитию, Сапарбаев министром труда и социальной защиты.

Primeminister.kz Заседание правительства Казахстана

Фактически, в принципе, никаких новых людей в правительстве нет — все те же самые. Единственное интересное назначение, где можно ожидать чего-то нового — это Руслан Даленов. У него весьма интересные взгляды и мысли были — с моей точки зрения.

Подтвердилась традиция, которая существует в Казахстане уже с 2007 года — премьер-министром становится первый вице-премьер. Теперь этот список насчитывает уже четыре имени — Карим Масимов, Серик Ахметов, Бакытжан Сагинтаев и Аскар Мамин.

Кто выбыл из состава правительства

Из правительства выбыли следующие чиновники:

Бывший премьер-министр Бакытжан Сагинтаев — пока никуда не назначен

Бывший вице-премьер Ерболат Досаев — назначен председателем Национального банка

Бывший вице-премьер и министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев — пока никуда не назначен

Бывший министр общественного развития Дархан Калетаев — пока никуда не назначен

Бывший министр образования и науки Ерлан Сагадиев — пока никуда не назначен

Бывшая министр труда и социальной защиты Мадина Абылкасымова — пока никуда не назначена

Вакантной остаются должности государственного секретаря и акима Актюбинской области, никуда не назначен бывший председатель Национального банка Данияр Акишев.

Перспективы

Надо отметить, что 25 числа перестановки не закончились — они будут продолжаться еще и 26 числа, и, может быть, даже 27 февраля. Будет смена ряда акимов, новый государственный секретарь и так далее.

27 февраля на съезде партии «Нур Отан» будет оглашена новая программа для правительства и Национального банка, а это ведь даже важнее, потому что если ориентиры остаются старые, никакого повышения эффективности работы не будет.

Так что ждите еще две статьи от меня.

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