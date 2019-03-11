Всякий раз, когда происходят кадровые изменения, несется критика в адрес экспертов, что они их не предсказали. С одной стороны, не очень понятно, почему люди надеются, что им бесплатно будут рассказывать достаточно ценную информацию, которую можно хорошо продать, а с другой стороны, есть просто недостаток внимания. Отслеживать перемещения можно и по открытым рейтингам.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Берем самый простой случай — отставку Бакытжана Сагинтаева и назначение премьер-министром Аскара Мамина.

Yakov Fedorov Аскар Мамин

Я взял данные рейтинга управленческой элиты Казахстана, который раз в квартал составляется общественным фондом «Стратегия» под руководством нашего известного социолога Гульмиры Илеуовой. В рейтинг входят около 40 человек из элиты страны, которых оценивают по авторитетности, эффективности и перспективности. Эти три оценки дают общий средний балл, согласно которому и расставляются в рейтинге фигуры. Оценки анонимно выставляют примерно 30 экспертами.

Возьмем данные с начала работы правительства Сагинтаева — это с 4-го квартала 2016 года по 4-й квартал 2018 года, 9 рейтингов всего. Берем сначала общий рейтинг — по баллам и по месту в рейтинге.

Если обратите внимание, только в первом рейтинге разница между Сагинтаевым и Маминым была существенной, затем 3 квартала она сокращалась, затем 3 квартала у Мамина оценки были выше, затем 2 квартала они выравнялись. Чем это выравнивание объясняется? Очень просто, раз Сагинтаев так хорошо избегал отставки, которую ему пророчили, то ему ставили лучшие оценки по авторитетности, за счет этого общая оценка росла.

ИА REGNUM Общий рейтинг управленческой элиты Казахстана (баллы)

С местом в рейтинге всё выглядит также наглядней, но тут надо помнить, что чем меньше место, тем лучше. Сначала первые 3 квартала разрыв между премьером и его заместителем был 6−10 позиций, затем разрыв составляет уже 2−3 позиции, причем в 3 кварталах уже Мамин опережает Сагинтаева. В последние 2 квартала разрыв составлял вообще одно место.

ИА REGNUM Общий рейтинг управленческой элиты Казахстана (место)

Теперь про эффективность. Как вы понимаете, про эффективность работы. Как видно, тут в 5 кварталах преимущество у Мамина, а в 4 кварталах у Сагинтаева. В целом эксперты оценивают успехи Мамина выше — в первую очередь за счет руководства казахстанскими железными дорогами. А против Сагинтаева играет его частая смена рабочих мест, которая не позволяла продемонстрировать больших достижений, хотя, конечно, о нём хорошо отзываются за руководство Павлодарской областью.

ИА REGNUM Рейтинг эффективности управленческой элиты Казахстана (баллы)

ИА REGNUM Рейтинг эффективности управленческой элиты Казахстана (место)

Что сказать о перспективности? Видно, как первые 4 квартала оценки Мамина по перспективности приближались к оценкам премьера, а 4 квартала были выше, в 9-м квартале они были равны. Когда заместитель считается перспективней начальника — это ситуация, которая заканчивается однозначно.

ИА REGNUM Рейтинг перспективности управленческой элиты Казахстан (баллы)

Тоже самое видно и по местам, причем нагляднее. Внесу поправку — в 9-м квартале из-за одинаковых баллов у них было 11-е и 12-е место одновременно, так что там равные результаты.

ИА REGNUM Рейтинг перспективности управленческой элиты Казахстан (рейтинг)

Фактически видно, что после начала работы нового правительства был определенный период надежд по поводу Бакытжана Сагинтаева, но позже он сменился разочарованием, и оценки его снизились, однако его политическая выживаемость говорила о том, что он всё же сильный аппаратный игрок, и его оценки стали улучшаться. Поэтому он и остался в обойме — стал государственным секретарем, а не советником или акимом области.

У Аскара Мамина было наоборот — у него вначале был хороший рейтинг, но существенно уступающий премьер-министру, но со временем он всё больше набирал вес, и в первую очередь за счет эффективности. Так что смена была ожидаемой и предсказуемой.

Приведу еще пример — с Бердибеком Сапарбаевым, который недавно как кризис-менеджер был перекинут с поста акима Актюбинской области на пост министра труда и социальных отношений. Берем рейтинг акимов по эффективности деятельности того же ОФ «Стратегия» за второе полугодие 2018 года — у Сапарбаева 4-е место среди 18 акимов. О нём пишут:

«Аким Актюбинской области Б. Сапарбаев находится в списке лидеров рейтинга (4-е место). Его публичный образ достаточно противоречив: то, что подается в местной прессе в качестве хорошего примера работы акима, внешними экспертами воспринимается «в штыки» («участие в открытии «Макдональдса» добило остатки уважения к нему»). Но если взять содержательную часть его работы, по мнению большинства: «он «живчик», во всё сам вникает, постоянно ездит по области, лично всё сам проверяет, и возраст ему не помеха». Хотя у некоторых экспертов возникает впечатление, что в последнее время он «теряет контроль над ситуацией в области»

akt.gov.kz Бердибек Сапарбаев

Если брать по отдельным показателям, то у Сапарбаева:

2-е место по управлению экономической ситуацией

2-е место по удовлетворенности населением работой местных органов власти

2-е место по управлению внутриполитической ситуацией

4-е место по информационной открытости

14-е место по перспективности — это связано с возрастом Бердибека Сапарбаева (66 лет, и ему продлили срок на госслужбе только до 2021 года), однако в форс-мажорной ситуации это оказалось не важным

О чем говорит проведенный мной анализ? О том что один эксперт может ошибаться, но экспертное сообщество в целом выдает крайне реалистичную оценку, которую можно использовать для прикладных прогнозов. Просто надо постоянно отслеживать оценки и рейтинги в динамике. Еще, конечно, хорошо бы было иметь возможность смотреть, как меняются оценки отдельной персоналии в динамике — за несколько лет. Это, я думаю, даст очень интересные результаты, особенно в сопоставлении с событиями в политике и экономике страны.

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