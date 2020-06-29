Помимо классической дипломатии, всегда являются дополнительные формы, в рамках которых осуществляется внешняя политика. Среди них выделяются операции невоенного типа, а уже среди тех ключевую роль играют миротворческие операции. Конечно, у Казахстана пока весьма небольшой опыт, но думаю, будет интересно представить информационный обзор всего, что с ними связано.

Иван Шилов ИА REGNUM Миротворцы

Миротворцы в Таджикистане

В ходе гражданской войны в Таджикистане, согласно решению стран СНГ, в Таджикистан были отправлены силы миротворцев. Участвовали Россия, Казахстан, Узбекистан и Киргизия.

На начальном этапе 10 сентября 1992 года в Таджикистан был направлен один десантно-штурмовой батальон без техники в количестве 300 бойцов от 35-й отдельной десантно-штурмовой бригады, дислоцированной в г. Капчагае.

Позднее, с весны 1993-го, был сформирован сводный батальон из трех стрелковых рот без штатной авто‑ и бронетехники от трёх силовых ведомств — МО, ВВ МВД, погранвойск КНБ. Служба в сводном батальоне осуществлялась на основе регулярной смены состава военнослужащих — сменяемость через три месяца.

Боевая задача казахстанских военных в период гражданской войны в Таджикистане заключалось в усилении блокпостов и застав пограничного отряда России в Калаи-Хумб. В районе данной дислокации сводного батальона Вооруженные силы Казахстана понесли самые тяжёлые потери по итогам одного боя. 7 апреля 1995 года в Пшихаврском ущелье Памира. Рота военнослужащих внутренних войск во время марша попала в засаду и приняла неравный бой с противником. В ходе боя 17 человек погибли, 33 получили ранения. За весь период выполнения миротворческих задач в Таджикистане, в ходе боевых действий сводный казахстанский батальон потерял убитыми и без вести пропавшими 54 бойца. Миссия формально закончилась в 2000 году, а фактически миротворцы вышли оттуда уже в 2001 году.

Gov.kz Миротворцы из Казахстана

Миротворцы в Ираке

После миротворческой операции в Таджикистане в 2000 году был создан Казбат. Как написано было в распоряжении президента:

«Создать Казахстанский миротворческий батальон в форме государственного учреждения (далее — Казбат) на базе третьего десантно-штурмового батальона десантно-штурмовой бригады, в пределах численности Сил общего назначения Вооруженных сил Республики Казахстан».

Это на тот момент было единственным специализированным миротворческим подразделением в регионе и до сих пор единственным и остается.

Следующей после таджикской миротворческой операцией для казахстанских военнослужащих стало участие в миротворческой операции под эгидой США и НАТО в Ираке (операции «Свобода Ираку»).

Казбат участвовал в миротворческой операции в Ираке пять лет, с 2003 по 2008 годы. С 2003 года по 2007 год отряд входил в состав Многонациональной дивизии «Центр-Юг» под польским руководством. С осени 2007 года ИСО, единственным из иностранных контингентов, стал напрямую подчиняться американскому командованию Многонациональной дивизии «Центр». Всего приняло участие более 270 военнослужащих. Казахстанцы были представлены саперами и разминировали многочисленные минные поля и неразорвавшиеся боеприпасы, также они выполняли инженерные операции. Все было 10 кадровых ротаций по 6 месяцев. В Ираке казахстанцы уничтожили более 4,5 млн различных боеприпасов — мин, ракет и снарядов. В ходе операции погиб капитан Кайрат Кудабаев.

Подготовка миротворцев

Помимо общевойсковой подготовки, будущие миротворцы проходят в Казахстане и специализированную подготовку — в настоящее время в Казахстане действует учебный центр «Партнерство во имя мира» Военного института Сухопутных войск (КАЗЦЕНТ):

КАЗЦЕНТ был создан в 2008 году на базе Военного института иностранных языков Министерства обороны Казахстана.

Признан 19-м членом Сообщества центров обучения и подготовки Партнерства в декабре 2010 года. Решение о признании принято Политическим комитетом НАТО по результатам серии визитов группы экспертов НАТО и проведенных ими оценок.

Вступил в Международную ассоциацию центров миротворческой подготовки в сентябре 2010 года.

КАЗЦЕНТ является единственным на территории Центральной Азии официально признанным со стороны НАТО Учебным центром «Партнерство во имя мира».

У центра два направления учебных курсов — специализированное и лингвистическое.

Специализированное включает в себя следующие курсы:

военная терминология английского языка в многонациональных операциях;

региональная безопасность Центральной Азии и Афганистана через культурную осведомленность;

введение в миротворческую деятельность ООН;

штабные офицеры ООН;

правовые аспекты миротворческих операций;

курс ООН «Защита гражданского населения»;

офицер полиции ООН.

Лингвистические курсы включают в себя курс интенсивного английского языка по программе международного военного образования и обучения, и курс интенсивного английского языка.

Кроме того, подготовка миротворческой операции была отдельно законодательно проработана после принятия закона «О миротворческой деятельности». В «Правилах подготовки к миротворческой операции» расписаны планирование, обучение национального контингента, создание оперативного штаба, иные вопросы, а отдельно приложен типовой контракт об участии в миротворческой операции.

Gov.kz Миротворцы из Казахстана

Закон «О миротворческой деятельности»

Закон был принят 15 июня 2015 года. В него всего один раз за 5 лет вносили изменения — 11 июля 2017 года.

Он регулирует общественные отношения, связанные с участием национального контингента Республики Казахстан в операциях (миссиях) по поддержанию мира и безопасности, в соответствии с принятыми Республикой Казахстан международными обязательствами.

Основное понятие, используемое в законе: миротворческая деятельность Республики Казахстан (далее — миротворческая деятельность) — совокупность мер, включающих средства и методы, соответствующие целям и задачам Устава ООН, с использованием военного и (или) гражданского персонала, направленные на предотвращение, сдерживание и прекращение вооруженных конфликтов между государствами или в пределах государства посредством вмешательства третьей стороны и способствующие поддержанию мира и безопасности, оказание гуманитарной помощи в соответствии с принятыми Республикой Казахстан международными обязательствами.

Целями миротворческой деятельности являются содействие международному сообществу и иностранным государствам (иностранному государству) в предотвращении, сдерживании и прекращении вооруженных конфликтов между государствами или в пределах государства, а также оказание гуманитарной помощи в соответствии с принятыми Республикой Казахстан международными обязательствами.

Основаниями для рассмотрения вопроса об участии национального контингента в миротворческой операции являются решение международной организации и (или) международный договор, ратифицированный Республикой Казахстан.

В миротворческой операции принимают участие только добровольцы.

Стимулами деятельности миротворцев являются следующие факторы:

трехкратная заработная плата;

по возвращению военный персонал направляется на санаторно-курортное лечение за счет средств государства, на срок не менее семи календарных дней, но не более двадцати одних суток;

военному персоналу, участвующему в операциях по принуждению к миру, период нахождения в зоне (районе) миротворческой операции приравнивается к участию в боевых действиях;

военнослужащим, участвовавшим в миротворческих операциях, предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью две недели, который добавляется к ежегодному отпуску. Также им период участия в миротворческих операциях военнослужащему засчитывается на льготных условиях один месяц за полтора месяца;

военнослужащим, награжденным орденом (орденами) за участие в миротворческих операциях, размер выходного пособия увеличивается на два оклада денежного содержания.

Надо отметить, что помимо выплат от Казахстана, миротворцы также получают выплаты от ООН согласно их стандартам во время операции и на время санаторно-курортного лечения.

К примеру, вот так описываются выплаты во время миротворческой операции в Ираке, которые шли от Международной коалиции:

«— А как у вас решался денежный вопрос? Сколько вам дали на поездку в Ирак и на какие средства ваши семьи жили в ваше отсутствие?

— Перед убытием каждому из нас выдали по 1800 долларов, мы их с собой забрали на условные «карманные расходы». В лагере «Дельта» американцы зачисляли нам на карточку суточные в размере 60 долларов, несмотря на то что полностью обеспечивали нас питанием и проживанием. Параллельно Министерство обороны начисляло нам зарплату в тройном размере. В итоге получилось, что каждый из нас заработал в иракской командировке в среднем по 15 тысяч долларов. Наши офицеры — и того больше. Так что в любом случае семьи казбатовцев в обиде не остались. Даже если поначалу нашим жёнам и приходилось нелегко, поскольку в наше отсутствие они жили в основном за счёт личных сбережений и накоплений, то потом всё наладилось, — пояснил Габит».

Отдельно приняты 5 мая 2016 года и действуют «Правила выплаты единовременной компенсации в случаях гибели (смерти) лица из числа гражданского персонала в период миротворческой операции, а также в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в результате участия в миротворческой операции, установления инвалидности или получения увечья (ранения, травмы, контузии) в период миротворческой операции».

Современные миротворческие операции Казахстана

В настоящее время миротворческие операции Казахстана идут по 2 направлениям — офицеры-наблюдатели и миротворческие подразделения.

Как отмечается на сайте МО РК, парламентом приняты предложения президенты в 2 документах:

Постановление парламента Республики Казахстан от 20 декабря 2013 года № 15 — V ПРК «О предложении президента Республики Казахстан Назарбаева Н. А. о направлении в качестве наблюдателей офицеров Вооруженных сил Республики Казахстан для участия в миссиях ООН».

о направлении в качестве наблюдателей офицеров Вооруженных сил Республики Казахстан для участия в миссиях ООН». Постановления парламента Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 25-VI ПРК «О предложениях президента Республики Казахстан Назарбаева Н. А. о направлении военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан для участия в миссиях Организации Объединенных Наций».

Офицеры-наблюдатели Казахстана сейчас находятся в Западной Сахаре и Кот-д'Ивуаре.

Казахстанская рота миротворцев в составе индо-казахстанского батальона находится с миссией в Ливане. Сейчас туда отправился уже 4 состав из 120 военнослужащих.

Gov.kz Миротворцы из Казахстана

В 2018 году был подписан меморандум о совместном развертывании казахстанских и индийских миротворцев в Ливане. Им определены следующие условия:

ротация составляет 6 месяцев;

миротворцы находятся на Базе ООН 4−2;

казахстанская рота состоит из 120 человек, включая 2 офицеров в штабе батальона. Сам батальон состоит из 850 человек;

ООН поддерживает контингент во всех соответствующих категориях, за исключением услуг прачечного обслуживания и уборки, приборов общего и ночного наблюдения, базового медицинского и обеспечения 1-го уровня, стоматологического обеспечения;

индийская сторона предоставляет казахстанскому миротворческому контингенту базовое медицинское и обеспечение 1-го уровня, а также стоматологическое обеспечение;

казахстанский миротворческий контингент самостоятельно обеспечивает себя прачечными услугами и уборки, а также объектами общего и ночного наблюдения для своего личного состава в соответствии с требованиями/инструкциями ООН;

оплата идет от ООН через Постоянное представительство Республики Индия при ООН.

Функции казахстанцев следующие — осуществляют патрулирование местности, организацию наблюдательных постов, оказание помощи гражданскому населению, а также участвует во всех мероприятиях, проводимых штабом миссии.

Gov.kz Миротворец из Казахстана

Надо отметить, что такие совместные миссии очень выгодны для Казахстана — основное финансирование идет за счет ООН, партнеры-индусы имеют огромный опыт миротворческих операций, военнослужащие-казахстанцы получают очень большой опыт операций невоенного типа.

Закон «О ветеранах»

Миротворцы, проходившие службу в Таджикистане, стали главными инициаторами принятия закона «О ветеранах», который был принят 6 мая 2020 года.

Этот закон определяет организационные, экономические и правовые основы предоставления мер социальной поддержки ветеранам и другим лицам, на которых распространяется действие настоящего закона.

Ветеранами согласно положениям закона признаются:

ветераны Великой Отечественной войны;

ветераны боевых действий на территории других государств;

ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

ветераны труда;

семьи погибших военнослужащих;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС;

рабочие и служащие, направленные в Афганистан в период с 1 декабря 1979 года по декабрь 1989 года и другие страны, в которых велись боевые действия.

Отдельно надо упомянуть, кто считается ветераном боевых действий на территории других государств:

военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, Комитета государственной безопасности, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел бывшего Союза ССР (включая военных специалистов и советников), которые в соответствии с решениями правительственных органов бывшего Союза ССР принимали участие в боевых действиях на территории других государств;

военнообязанные, призывавшиеся на учебные сборы и направлявшиеся в Афганистан в период ведения боевых действий;

военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан для доставки грузов в эту страну в период ведения боевых действий;

военнослужащие летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания в Афганистан с территории бывшего Союза ССР;

рабочие и служащие, обслуживавшие советский воинский контингент в Афганистане, получившие ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за участие в обеспечении боевых действий;

военнослужащие Республики Казахстан, выполнявшие задачи согласно межгосударственным договорам и соглашениям по усилению охраны границы Содружества Независимых Государств на таджикско-афганском участке;

военнослужащие Республики Казахстан, принимавшие участие в качестве миротворцев в международной миротворческой операции в Ираке;

военнослужащие, а также лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, принимавшие участие в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе.

Ключевой статьей закона является статья 11 «Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий на территории других государств, а также ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны». В число данных мероприятий входят:

выплата специального государственного пособия согласно законодательству Республики Казахстан;

социальная помощь в денежном или натуральном выражении, оказываемая местным исполнительным органом в пределах своей компетенции;

обеспечение жилищем местными исполнительными органами в соответствии с жилищным законодательством Республики Казахстан;

единовременное первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

преимущественное обслуживание в организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и внеочередная госпитализация;

получение квалифицированной медицинской помощи в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан;

право пользования при выходе на пенсию поликлиниками, к которым ветераны были прикреплены в период работы;

первоочередное получение гарантированного объема специальных социальных услуг;

преимущественное право в случае равенства баллов при проведении конкурса на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу на подготовку кадров с высшим образованием;

при поступлении в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, предусматривается квота приема в количестве, определяемом Правительством Республики Казахстан;

право на внеочередное пользование всеми услугами связи;

льготное налогообложение в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Значение миротворчества для внешней политики Казахстана

Необходимо разделить военный аспект и внешнеполитический аспекты миротворчества для Казахстана.

В Военной Доктрине Казахстана основными мероприятиями в миротворческой деятельности на будущее являются:

повышение потенциала и возможностей миротворческих подразделений государства, приведение их в соответствие со стандартами международных и региональных организаций для обеспечения технической и оперативной совместимости;

расширение участия миротворческих подразделений в совместных учениях и обмене опытом по планированию, проведению и всестороннему обеспечению операций по поддержанию мира в рамках мероприятий, проводимых международными организациями;

участие в совместных учениях с государствами-членами ОДКБ, ШОС, НАТО для обмена опытом в вопросах планирования, проведения и всестороннего обеспечения антитеррористических операций и операций по поддержанию мира;

участие в работе Межправительственной рабочей группы в рамках ООН для разработки международных нормативных правовых актов по вопросам регулирования, мониторинга и осуществления контроля деятельности частных военных и охранных компаний;

развитие регионального миротворческого центра на территории Республики Казахстан;

подготовка штабных офицеров и направление их в качестве военных наблюдателей в миссиях ООН;

направление миротворческих подразделений для выполнения задач в миссиях ООН на основе резолюции Совета Безопасности ООН.

То есть военные собираются не только продолжать, но и расширять миротворческие операции. И это правильно, потому что для военных тут следующие выгоды:

получение опыта операций невоенного типа, которые применимы во всех локальных конфликтах, антитеррористической деятельности и обеспечении режима чрезвычайного положения. К примеру, очень важным сейчас оказался опыт фильтрации трафика на блокпостах при коронавирусной инфекции;

логистические навыки — перемещение военных грузов и контингентов на большие расстояния и их постоянное снабжение;

взаимодействие с иностранными военными и обмен с ними опытом, наблюдение за их тактикой, техникой, вооружением и т. д.;

пребывание в недружественной обстановке, что тренирует психологическую устойчивость и воинскую дисциплину;

в случае боевых действий — непосредственный боевой опыт, который уникален и не может быть приобретен во время учений.

проверка имеющегося снаряжения, вооружения и оборудования в условиях, приближенных к боевым;

отдельным субъективным фактором является мотивация военнослужащих, которым участие дает не только возможность заработать, но и принести отдельные социальные льготы и продвижение по службе. На мой взгляд, именно офицеров с таким опытом необходимо ставить на руководящие посты — это в определенной степени же замена боевого опыта, что нельзя недооценивать.

Для будущего развития армии необходимо уже участие в миротворческой операции соединений на уровне усиленных батальона или бригады, с бронетехникой и инженерной техникой, с самостоятельным руководством операцией в занятом районе.

И, разумеется, есть большие политические выгоды:

конкретные политические обязательства со стороны страны, на территории находятся миротворцы;

политические обязательства со стороны международной организации, которая организовывает операцию. Надо отметить, что многие страны не рискуют отправлять свой контингент, потому что считают неприемлемым возможные риски, так что это ценно;

участие большого количества стран легитимизирует любую миротворческую операцию или операцию по принуждению к миру. Кроме того, это символизирует политическую поддержку непосредственного инициатора операции;

участие в миротворческой операции позволяет детально познакомиться с районом операции, с местными жителями и найти там лояльно настроенных;

отдельная интересная работа дипломатов по оказанию поддержки миротворцам, которая дает уникальный опыт.

Фактически миротворчество приносит Казахстану большие выгоды, от которых нельзя отказываться, а поэтому необходимо объем операций расширять.