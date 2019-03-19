В 19 часов 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия президента Казахстана и назначил в соответствие с Конституцией исполняющим обязанности президента председателя сената Касым-Жомарта Токаева, который в 12 часов 20 марта принесет присягу народу Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Как сказал Нурсултан Абишевич в своем обращении:

«Как основатель независимого казахстанского государства вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования.

Вопрос преемственности власти в Казахстане решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента его полномочия переходят к председателю сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового президента».

Akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Конфигурация власти

Вне зависимости от нахождения на посту президента Нурсултан Назарбаев имеет следующие полномочия:

Первого президента — лидера нации. Особенно важен пункт — «Разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с первым президентом Республики Казахстан — Елбасы»

Председателя Совета Безопасности. К функциям Совета Безопасности относятся:

координация деятельности государственных органов и организаций по реализации мероприятий в сфере обеспечения национальной безопасности и международных позиций страны, обороноспособности государства, законности и правопорядка;

координация деятельности правоохранительных и специальных государственных органов в целях обеспечения национальной безопасности и реализации решений Совета Безопасности;

мониторинг и оценка состояния исполнения стратегических документов государства по важнейшим направлениям развития страны;

комплексный анализ и оценка государственных программ, законопроектов, важных внешнеполитических и иных государственно-значимых инициатив, а также развития ситуации в стране, мировых и региональных тенденций, прогнозирование внутренних и внешних угроз национальной безопасности, выработка предложений и определение мер по их предупреждению и нейтрализации;

заслушивание ежегодного доклада правительства Республики Казахстан о результатах и основных направлениях деятельности в сфере обеспечения национальной безопасности, обороноспособности, правопорядка;

заслушивание первых руководителей государственных органов по вопросам реализации государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны;

организация контроля за исполнением законов Республики Казахстан в сфере обеспечения национальной безопасности, обороноспособности и правопорядка, в том числе за эффективным использованием средств, направляемых на эти цели;

обсуждение кандидатур, рекомендуемых к назначению на должности первых руководителей центральных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан;

Члена Конституционного совета

Главы правящей партии «Нур Отан», контролирующей парламент и маслихаты всех уровней.

Если говорить географически, то Нурсултан Назарбаев просто переедет из своего кабинета в Ак Орде в свой кабинет в Библиотеке первого президента, который занимает целый этаж и где он последние годы проводил как минимум один день в неделю.

Надо понимать, что добровольный уход резко прибавит популярности первому президенту, и он сможет реализовать китайский вариант передачи власти — как это сделал Дэн Сяопин. Оставаясь в политике, имея большие полномочия, задавая стратегический курс, но не осуществляя оперативное управление и не неся за это политическую ответственность, Нурсултан Назарбаев сам проследит за благополучным транзитом власти.

Дэн Сяопин. 1976

Что будет дальше

В ближайшее время исполнять обязанности президента будет Касым-Жомарт Токаев, который в соответствие с Конституцией снимет с себя полномочия председателя сената парламента. Тут возникает интрига — будет ли исполняющий обязанности исполнять свои обязанности до конца президентского срока, который истекает в конце 2020 года, как сказал Нурсултан Назарбаев, или всё же будут внеочередные выборы, чтобы обеспечить быстрый переход власти? Тут, как всегда, должен дать ответ Конституционный совет. Во втором случае будет определена дата внеочередных президентских выборов, которые состоятся в течение двух месяцев после их назначения. Но это маловероятный вариант — всё же думаю, всё будет как задумано.

В любом случае или в этом году, или в 2020 году будет период выдвижения кандидатов в президенты от политических партий и других республиканских общественных объединений. И тут будет вторая интрига — кто будут эти люди?

Кроме того, интересно, кто будет следующим председателем сената? Это тоже очень важный вопрос для конфигурации власти.

Помните, что президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин Республики по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет и имеющий высшее образование, а также он должен иметь опыт работы на государственной службе или на выборных государственных должностях, составляющий не менее 5 лет. То есть круг кандидатов не такой уж и большой.

Что оставляет первый президент второму президенту

Прежде всего надо отметить заслуги первого президента Казахстана, который смог после развала СССР создать новую страну, которая стала достойным членом мирового сообщества и вошла в 50 наиболее развитых стран мира. Была выстроена развитая экономика, обеспечивающая рост доходов населения, причем во многом вырвавшаяся за пределы советского экономического территориального распределения производительных сил.

В социальной сфере в Казахстане удалось сохранить межэтнический и межконфессиональный мир, стабильность и образование новой гражданской нации.

Ken and Nyetta Астана

В принципе, в дальнейшем достаточно держаться рамок основных направлений, заложенных первым президентом:

Укрепление государства и отстаивание национальных интересов на международной арене

Достойное представительство в интеграционных объединениях

Укрепление добрососедских связей с другими государствами

Модернизация Казахстана

Обеспечение экономического роста и в целом диверсификации экономики

Не допустить падения уровня жизни казахстанцев и снижения человеческого капитала

Сохранить политическую стабильность и мир в регионе

В любом случае, транзит власти в Казахстане пройдет по казахстанским правилам и на благо Казахстана.

Биография исполняющего обязанности президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева

Специально для расширения понимания происходящего можно почитать биографию Касым-Жомарта Токаева

Последняя должность: председатель сената парламента Республики Казахстан

Дата рождения: 17.05.1953

Место рождения: КазССР; г. Алма-Ата

Жена: Токаева Надежда Давыдовна

Дети: сын — Тимур (1984 г.р.)

Владение языками: казахский, русский, английский, китайский, французский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Московский государственный институт международных отношений (1975)

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ (1992), специалист-международник

Чрезвычайный и Полномочный Посол (1995)

Duma.gov.ru Касым-Жомарт Токаев

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат исторических наук, тема диссертации: «Азиатско-Тихоокеанские государства во внешней политике Казахстана» (1998);

Доктор политических наук, тема диссертации: «Внешняя политика Республики Казахстан в период становления нового мирового порядка» (2001)

Трудовой стаж:

Министерство иностранных дел СССР: дежурный референт (1975);

Посольство СССР в Сингапуре: дежурный референт, референт (1975−1979);

Министерство иностранных дел СССР: старший референт, атташе, третий секретарь (1979−1983);

Пекинский институт китайского языка: стажер (1983−1984);

Министерство иностранных дел СССР: третий секретарь (1984−1985);

Посольство СССР в КНР: второй, первый секретарь (1985−1991);

Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (12.1993−10.1994);

Министр иностранных дел Республики Казахстан (10.1994−10.1999);

Заместитель премьер-министра Республики Казахстан (03.1999−10.1999);

Исполняющий обязанности премьер-министра, премьер-министр Республики Казахстан (10.1999−01.2002);

Государственный секретарь — министр иностранных дел Республики Казахстан (01.2002−06.2003);

Министр иностранных дел Республики Казахстан (13.06.2003−11.01.2007);

Заместитель генерального секретаря ООН, глава Европейского отделения ООН в г. Женеве (03.2011−10.2013)

Un.org Касым-Жомарт Токаев в ООН

Выборные должности, депутатство:

Депутат, председатель сената парламента Республики Казахстан третьего созыва (11.01.2007−15.04.2011);

Председатель сената парламента Республики Казахстан (10.2013), полномочия депутата продлены (с 09.2017), переизбран (14.09.2017)

Партийная принадлежность: член НДП «Нур Отан» (с 26.06.2007); член бюро политсовета НДП «Нур Отан» (04.07.2007, переизбран с 03.2019)

Прочие должности:

Генеральный секретарь Конференции по разоружению (с 05.2011);

Заместитель председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (03.06.2008);

Президент федерации настольного тенниса Республики Казахстан (с 12.2016);

Почетный председатель Казахстанского совета по международным отношениям (с 05.2017)

Член Совета безопасности Республики Казахстан

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Ордена: «Казакстан Тунгыш Президентi Нурсултан Назарбаев» (2004), «Парасат» (1996), Дружбы (РФ) (2004), Князя Ярослава Мудрого III степени (Украина, 03.2008), «Отан» (15.12.2014);

Медали

Научные, литературные труды, публикации: автор шести книг и многочисленных статей по вопросам международных отношений, изданных в Казахстане и за рубежом, в т.ч.: «Как это было: хроника волнений в Пекине (04.1989−06.1989)» (1993), «Организация Объединенных Наций: полвека служения миру» (1995), «Под стягом независимости» (1997), «Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации» (2000), «Дипломатия Республики Казахстан» (2001), «Преодоление» (2003), «Азамат. Кемель Токаев» (2003, в соавт.), «Дипломатическая служба Республики Казахстан» (2004,2005, ред.), «Слово об отце» (2005), «Свет и тень» (2007), «Он делает историю» (2010).

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