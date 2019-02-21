Одним из бытующих в постсоветских странах утверждений, которые живут в головах политического класса, является то, что культура, искусство, образование и здравоохранение являются «социальной сферой», то есть тем, что только требует денег, усилий и ничего в ответ не дает. Такие вот надоедливые люди, которые сидят в приемной и что-то просят у большого начальника — как правило, денег.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Однако эти воззрения характерны для XIX века и начала XX века, пока не было феноменов массовой культуры, туризма и когда в большинстве своем люди ничего, за исключением выживания, позволить себе не могли.

Сейчас это мощнейшие отрасли экономики, которые приносят огромные прибыли. К примеру, только мировой рынок компьютерных игр в 2017 году составил 108,9 миллиарда долларов. Но он тянет за собой производство специализированных устройств, новых более мощных компьютеров, различных товаров и так далее, так что на самом деле объемы еще больше. Или еще пример, казахстанцы оставляют в среднем по 5000 долларов на одного человека, когда лечатся в Южной Корее, и потоки составляют несколько тысяч человек в год, то есть речь идет о десятках и даже более сотни миллионов долларов.

Что-то создает напрямую ценности, а что-то приносит деньги косвенно — к примеру, музеи, памятники и театры могут быть убыточными, но они в целом создают привлекательный имидж города для туристов. Может, туристы туда и не пойдут, но в целом они при выборе города будут ориентироваться на его известность в культурном плане. Едут ли люди, чтобы посмотреть на завод, государственное устройство, новые жилые комплексы или миллиардеров? Нет, они едут смотреть на что-то уникальное, потрясающее и красивое — то, чего у них нет. Если у тебя нет моря, то надо отличаться историей и культурой.

Кроме того, культура является одним из факторов узнаваемости товаров в мире — какой вы предпочтете купить кофе бразильский или коста-риканский, эфиопский или вьетнамский? Если у вас есть знания о стране, о том, что она выпускает, какая в ней культура, то вы отдадите предпочтение ее товарам. Лучшая реклама — она не в виде громких и заметных роликов по телевизору, а в виде общего имиджа, который пронизывает ряд популярных произведений культуры и искусства и впечатывается в мозг людей навсегда, создавая набор стереотипов, которые остаются с человеком всю жизнь. Именно поэтому всегда стоит поддерживать собственную культуру, идущую на экспорт.

Молдахмет Кенбаев. Дорога отцов. 1964

Но тут есть определенная тонкость, присущая Казахстану. Казахстанская культура последние годы закуклилась в себе, то есть в основном делает усилия на то, чтобы закрепить свое положение внутри страны и противостоять влиянию глобальной культуры, фактически находясь в положении защищающихся. Поэтому у нее нет сейчас потенциала, чтобы продвигать свои достижения на экспорт, как это делают многие другие страны. Особенно это касается книг — практически все крупные издательства страны сосредоточены на выпуске учебной и научно-методической литературы для учащихся и не работают со свободным рынком. Они не могут найти нового автора, раскрутить его, издать бестселлер, продвинуть его на внешние рынки — они никогда этого не делали и, разумеется, не смогут сделать. О нашем книжном рынке скажет просто одно — отсутствие литературных агентств и агентов в принципе, о чем уже дальше говорить.

Есть, конечно, казахстанские авторы, которые самостоятельно печатаются вне Казахстана, но это или жанровые вещи, такие как фантастика и фэнтези, или независимая литература, ориентированная на литературные премии. Но они выходят в российских изданиях и всеми воспринимаются как творчество российских авторов без особой связи с Казахстаном. Кроме того, это все авторы, пишущие на русском языке, а вот авторы, пишущие на казахском, издаются в основном в Казахстане и очень маленькими тиражами, если нет какой-то международной программы по литературному обмену. Проблемой является, что у нас нет и школы литературного перевода с казахского языка на английский, французский и другие языки, кроме русского.

Что делать, если коммерческий сектор не справляется с поддержанием культуры? Как и во многих других случаях, ключевой является роль государства.

Недавно начат проект «Современная казахстанская культура в глобальном мире», в рамках которого производится популяризация казахстанской культуры в мире. Одной из его частей является популяризация литературы. Отобраны 30 авторов для «Антологии современной казахстанской поэзии» и 30 авторов для «Антологии современной казахстанской прозы». Каждый том примерно по 600 страниц, так что для прозы выбраны, видимо, короткие формы — эссе, рассказы и повести.

Как будет идти популяризация? Выбрано 6 партнеров-издательств (по 6 языкам ООН), которые будут переводить, издавать и продвигать эти антологии:

Русский язык — Издательский дом МГУ и Московская городская организация союза писателей России. Английский язык — Британский совет и издательство Кембриджского университета Французский язык — издательство «Michel de Maule» и коммуникационное агентство «Prestige Communication» Испанский язык — «Институт Сервантеса» и издательский дом «Visor-Libros» Арабский язык — Центр культуры и образования Арабской республики Египет Китайский язык — «Издательство наций» Китайской Народной Республики

Что можно ожидать от этих антологий? Пока я думаю, нельзя рассчитывать на быстрые результаты — это всего лишь пока первый задел, ставящий целью только ознакомление с казахстанской культурой иностранцев.

Молдахмет Кенбаев. Песня чабана (фрагмент). 1956

Кто же первая аудитория антологий? Это, конечно, литературные критики, ученые-филологи и культурологи, которые заинтересованы нашим регионом. От их рецензий и анализа будет зависеть, пройдет ли казахстанская литература следующую стадию — чтобы ей стали интересоваться уже в более широких кругах, чтобы пошли упоминания в статьях и рецензиях, а там уже, может, и литературные агенты подключатся.

В принципе, в мировой литературе идет постоянно поиск новых авторов со свежими образами и мыслями, так что при наличии таланта можно заинтересовать иностранные издательства. Так что данный шаг единственно возможный для нашей литературы. Может, если за рубежом будет успех у наших писателей, то и внутри страны вернется мода на чтение? Может быть так, что критики не обратят внимания — вполне может, а значит, надо попытаться еще раз. Все же культура — это индустрия с высоким риском.

Единственное, что стоит сказать в заключение отрицательного — надо было это делать раньше, лет 20 тому назад, но что уже сожалеть о несбыточном?

Читайте также:

Казахстанский госпроект по переводу учебников: почему и как?

Книги в Казахстане: модернизация сознания или борьба с безграмотностью?