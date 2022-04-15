Марат Крайнов
Автор
Публицист, политолог. Специализируется на общественно-политических процессах на территории бывшего СССР.
Последние публикации
Обыкновенный нацизм, или Как русофобия погубила Украину
С момента распада СССР Украина взяла курс на разрыв отношений с Россией. Государственная элита Украины считала это необходимым для доказательства «незалежности» и самостоятельности страны. Чтобы быстрее оторваться от России, её обвиняли в любых бедах: геноциде, «голодоморе», запрещали русский язык...
15 апреля 2022
Дружба с Россией была лишь маской — под ней скрывалась давняя ненависть
Долгие годы западные страны учили Россию, как надо жить по демократическим стандартам, без устали говорили про либеральные ценности, права частной собственности, неприкосновенность и ценность жизни. После начала российской спецоперации на Украине все эти ценности быстро оказались забыты. Если...
11 апреля 2022
Не Тулуном единым: СПЧ становится важным каналом общения власти и общества
Отставка губернатора Иркутской области Сергея Левченко со своего поста по собственному желанию стала на прошедшей неделе одним из основных внутриполитических событий в стране. Левченко ушел формально без процедуры увольнения по недоверию — однако всем понятно, что экс-губернатор провалил работу по...
16 декабря 2019
Клубничный шантаж: Грудинин собрался сорвать выборы в Подмосковье?
Накануне в ряде телеграм-каналов и средств массовой информации распространились сведения о том, что бюро Ленинского райкома КПРФ Московской области обратилось в областное отделение партии с предложением о снятии всего списка кандидатов на выборах в Ленинский горсовет, назначенных на 22 декабря...
13 декабря 2019
Альянс лгунов: Васильева признала наличие родственника-генерала в ФСБ
Постоянная ложь и передергивание фактов уже стали отличительным признаком отечественной оппозиционной тусовки. При этом ложь господ-разоблачителей касается не только объектов их критики, но и фактов из собственного прошлого. Подобная удивительная метаморфоза произошла и с руководителем так...
9 декабря 2019
Интернет любит счёт: зачем нужна единая система измерения аудитории?
Цифровизация наложила серьезный отпечаток на нашу жизнь. Сейчас в сети можно найти практически всё, что нужно. Яркой тенденцией последних лет стал переход телезрителей в режим «онлайн». Однако в этом процессе не обошлось без подводных камней. Одним из основных вопросов в контексте изучения...
5 декабря 2019
Бессмысленная оппозиция: Навальный и Ко устроили шапито у стен Мосгордумы
Посвежевший и постройневший во время своего последнего длительного итальянского вояжа Алексей Навальный 29 ноября солировал у стен Московской городской думы. Повод для этого явления был выбран довольно интересный. Навальный, по сути, должен был продемонстрировать своей пастве зримые итоги своего...
29 ноября 2019
Придется отвечать: Москва начинает аудит выделенных Левченко средств
Ситуация с помощью жителям подтопленных районов Иркутской области продолжает стремительно развиваться, и по самому негативному для властей Приангарья сценарию — Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ решило проверить, а по адресу ли были распределены выделенные деньги...
28 ноября 2019
Штрафы им в помощь: соцсети не справляются с распространением фейков
Пока общество ищет новые способы борьбы с фейками, они становятся глобальной эпидемией, а Facebook, Twitter и Google — массовыми каналами их распространения. Конечно, социальные сети пытаются и сами бороться с фейками, но получается у них пока не очень. Государства решили им в этом «помочь»...
26 ноября 2019
Кому обыски, а кому Пиза: Навальный проматывает донаты сторонников в Европе
Народная мудрость гласит о том, что если поскрести любого оппозиционера (а тем более лидера какой-нибудь очередной «самой правильной» оппозиционной секты), то обязательно наткнешься на самолюбивого автократа с замашками барина. Это в полной мере применимо к основателю ФБК и известному блогеру...
25 ноября 2019
Смертельный лифт Левченко: к чему приводят игры с безопасностью людей
Не секрет, что у родственников многих высокопоставленных чиновников после назначения (или выборов) на ответственный пост моментально просыпаются предпринимательские таланты. Одно дело, когда дети, жёны и прочая близкая и дальняя родня окучивают какие-то безобидные потребительские секторы — это...
22 ноября 2019
Прерванный полёт «стрекозы»: как Запад и Восток борются с IT-монополизмом
Новости о готовящемся принятии закона «о предустановках программного обеспечения (ПО)» не на шутку задели иностранных игроков рынка приложений для мобильных устройств. Заголовки типа: «Apple уйдет из России» должны были, по их мнению, зарубить на корню идею отечественных законодателей. Тем не менее...
18 ноября 2019
Пропаганда меняет обличье: американские СМИ усиливают антироссийскую работу
В свое время еще Владимир Ильич Ленин отмечал, что пресса может быть не только коллективным агитатором и пропагандистом, но и коллективным организатором. Очевидно, что эти тезисы успешно усвоили и творчески переработали ведомства правительства США, ответственные за пропаганду и поддержку...
18 ноября 2019
Кремлю пора перестать покрывать Левченко и начать защиту подтопленцев
Накануне, в ходе заседания рабочей группы под руководством профильного вице-премьера Виталия Мутко начал, кажется, прорываться многомесячный клубок лжи, недоговорок, неэффективного руководства и банального чиновничьего разложения, который региональные власти Иркутской области нагородили вокруг...
15 ноября 2019
Мелкая месть: Украина пытается наказать Соловьева за политическую позицию
Власти многострадальной (и всё же по-прежнему братской, что бы там кто ни говорил) Украины на днях пробили очередное дно. Хотя куда, казалось бы, ниже, особенно после многолетней вакханалии преследований политических и идеологических оппонентов, продолжающегося функционирования таких позорных...
14 ноября 2019
«Волшебник» Цукерберг: глава Facebook пытается провернуть очередной фокус
Компания Facebook, ссылаясь на свою политику защиты данных, начала массово удалять посты, содержащие информацию о предполагаемом информаторе, чья жалоба привела к началу процедуры импичмента президента Трампа. Похоже, социальная сеть и её глава Марк Цукерберг наивно пытаются развеять миф о том, что...
13 ноября 2019
Без вставок «ставок»: зачем нужно единое окно телевещания в интернете
Значительная часть россиян уже сегодня для просмотра интересующих их телевизионных передач и трансляций переходит в Сеть. Благодаря современным технологиям и скорости их развития это не составляет проблемы. Интернет-пространство предлагает большое количество сервисов, обеспечивающих доступ к...
12 ноября 2019
В 3000 раз и более: как отличаются штрафы IT-компаний в России и на Западе
Ни для кого не секрет, что размеры штрафов в России и за рубежом могут достигать существенных различий. Это касается почти всех сфер жизни, в том числе — IT, где наибольшая часть правонарушений, как правило, связана с вопросами антимонопольного законодательства и конфиденциальности личных данных...
7 ноября 2019
Цена цифр: авторы опроса о желании перемен в России получили 1,7 млн от ФРГ
6 ноября в СМИ был опубликован опрос с кричащим заголовком «Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране», который подготовили сотрудники «Левада-центр». Они же, кстати, еще несколько дней назад распространили совершенно противоположное исследование, согласно которому по состоянию...
6 ноября 2019
Анонимность в Сети: новые мошенники обостряют старые угрозы
Зарубежные СМИ сообщают, что пользователи Amazon Prime столкнулись с новыми формами мошенничества в Сети. Из жалоб американцев в полицию следует, что неизвестные мошенники звонили на телефонные номера своих жертв и утверждали, что с их учетными записями Amazon Prime возникли проблемы. Под предлогом...
5 ноября 2019