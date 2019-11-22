Смертельный лифт Левченко: к чему приводят игры с безопасностью людей

Не секрет, что у родственников многих высокопоставленных чиновников после назначения (или выборов) на ответственный пост моментально просыпаются предпринимательские таланты. Одно дело, когда дети, жёны и прочая близкая и дальняя родня окучивают какие-то безобидные потребительские секторы — это, может быть, вещь коррупциогенная, но в целом не несущая непосредственной угрозы жизни и здоровью сограждан. И совсем другое дело, когда окружение высокопоставленных чиновников начинает влезать в бизнес, который сопряжен со сложными техническими устройствами и технологическими процессами, нарушение которых вследствие различных сговоров, картельных соглашений и несправедливого доступа к ресурсам и госконтрактам приводит к человеческим трагедиям.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

Именно так обстоят дела в Иркутской области, где сейчас идут масштабные рейды силовиков в рамках уголовного дела, в котором фигурируют структуры, близкие к сыну губернатора региона Сергея Левченко. Все это происходит на фоне острейшего кризиса с выплатой компенсаций пострадавшим от весенних паводков — и в особенности в Тулунском районе. Как показывает мониторинг ОНФ, многие жители так и не могут получить положенные компенсации, средства на которые выделены из федерального бюджета. Многим подтопленцам приходится нанимать адвокатов, чтобы получить деньги, — в то время как губернатор Левченко еще совсем недавно нагло врал в глаза президенту, утверждая, что все проблемы в районах природного бедствия успешно решаются. В последнее время, впрочем, у Сергея Левченко голова забита совершено другим — он занят спасением себя от неминуемого политического краха, а собственного сына — от маячащего на горизонте уголовного дела за многомиллионные растраты государственных средств и завышение контрактов по линии подконтрольной ему фирмы «Звезда».

Irkobl.ru Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

И спасать сына-махинатора есть от чего, тем более что оперативники ФСБ и сотрудники Следственного комитета проводили накануне в Минэкономразвития Иркутской области целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Предыстория дела такова — белорусское предприятие ОАО «Могилёвлифтмаш» было привлечено властями Иркутской области на площадку Усольской ТОРЭС, в результате чего было создано предприятие «Могилёвлифтмаш-Усолье». Это предприятие, в свою очередь, занималось, по сути, отверточной сборкой лифтов из белорусских комплектующих для «Звезды», которой принадлежит контрольный пакет в 51% в самом сборочном предприятии. А вот уже «Звезда» напрямую связана с семьей губернатора Левченко и конкретно с его сыном Андреем. Важно отметить, что «Звезда» еще в прошлом году заключила с Фондом капремонта Иркутской области несколько договоров, в рамках которых в регионе подлежали замене 246 лифтов в таких городах как Ангарск, Саянск, Усолье-Сибирское, а также непосредственно в областном центре. При этом суммы на установку одного лифта были завышены как минимум на 100 тысяч рублей по сравнению с рыночным предложением у других организаций.

Как отмечается в официальном заявлении Следственного комитета, в рамках расследования дела о завышении стоимости установки лифтов был задержан один из компаньонов Андрея Левченко Олег Хамуляк: «Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, задержан директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, в период 2018—2019 годов Хамуляк и иные пока неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда». Для этого они неправомочно включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким образом у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере».

Однако у истории с лифтами помимо чисто коррупционной стороны есть также и другая, человеческая. Или — античеловеческая. Как отмечалось в многочисленных материалах местных средств массовой информации, «Звезда» существенно сорвала сроки выполнения работ, но даже установленные лифты представляли для жителей скорее опасность, чем удобство. Вот, в частности, журналисты рассказывают историю из Ангарска, где в феврале текущего года новый лифт чуть не рухнул с шестого этажа, еле успев затормозить на третьем — в результате многие пенсионеры, живущие в доме, отказываются на нём ездить и мучаются, поднимаясь на верхние этажи.

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А вот другой вопиющий случай — меняя лифт (напомним, «Звезда» подозревается Следственным комитетом в преступном завышении стоимости этих работ), работники предприятия, аффилированного с сыном губернатора Сергея Левченко, попросту просверлили стену в соседнюю квартиру, да не куда-нибудь, а прямо в детскую. Вообще чудо, что ребёнок, находившийся в тот момент в кроватке, не пострадал. Родители естественно в шоке, вот как описывает ситуацию отец ребенка Валерий: «Сначала она, конечно, заплакала. Потом жена пришла, взяла на руки. Потом всё нормально было, слава Богу, обошлось. Мы кроватку сразу же переставили в другую комнату. Здесь она уже не стоит, мы не знаем, что они еще будут делать. А то вдруг еще чего-нибудь здесь понасверлят».

Проблемы с работой «Звезды» при этом продолжают множиться. В очередном сюжете журналисты из Ангарска отмечают, что замененный буквально в прошлом году по программе капремонта лифт в одном из домов уже сломался. Вот как описывает ситуацию член инициативной группы дома №17 Виктор Петрук: «Управляющей компанией была написана претензия в адрес ООО «Звезда» — это подрядчик, который занимался демонтажем старого оборудования и монтажом нового оборудования. Была подана претензия по поводу остановки лифта с указанием причины и ссылкой на исполнительную работу ООО «Вертикаль». На что не было никакого ответа со стороны «Звезды».

Ещё в прошлом году на крайне халатную, ненадлежащую работу «Звезды» обращали внимание в местной прокуратуре. Так и. о. прокурора города Ангарска Ирина Шебалкова указывала на то, что именно фирма, связанная с семейством губернатора Сергея Левченко, несет ответственность за срыв сроков работа по капремонту: «Я считаю, что это всё связано исключительно с некачественным выполнением работ теми, кому это поручено. Потому что ООО «Звезда» не все работы и не на всех объектах выполняет самостоятельно. Потому что им предоставлена такая возможность, и они ею воспользовались, и ряд объектов обслуживают субподрядчики. Совершенно точно, что 30 ноября лифты запущены не будут, об этом откровенно рассказывает генеральный директор фирмы подрядчика. Его организация получила приказ об остановке ремонтных работ. У фонда капремонта есть сомнения в качестве оборудования подъемников».

Vsemetri.com Форма прокурора

Жители Ангарска при этом уже не знали, где искать управу на «Звезду», которая почти на год оставила без лифтов жителей многоэтажек, значительная часть которых — пенсионеры и люди, по состоянию здоровья неспособные подниматься каждый день на 9 или 10-й этаж. Вот, в частности, как об этом рассказывает житель дома № 1, 7-го микрорайона Ангарска Александр Чурин: «Лифты не работают уже год. У меня по этой причине мама не выходит на улицу, у нее колени больные. И спускаться и подниматься она не сможет. И вот куда обращаться? В администрацию? Президенту писать? Чтобы Владимир Владимирович уже непосредственно сам позвонил и сделал дело? Я не знаю! Это безобразие, самое натуральное!».

И таких историй в местных средствах массовой информации можно найти в избытке. В итоге получается, что лифтовая мафия, связанная с семьей губернатора Левченко, не просто украла почти 185 миллионов рублей в рамках довольно сомнительного госконтракта с региональным Фондом капремонта, не только поставила под угрозу жизнь ребёнка, пробурив стену, но и занималась медленной пыткой несчастных пенсионеров, которым не посчастливилось жить в домах, обслуживаемых «Звездой». Странно, что эти злоупотребления так долго копились и по ним не было движений в рамках расследований соответствующих уголовных дел. Не хочется думать, что за торможением работы следствия стояло окружение Сергея Левченко, но это объяснение представляется самым простым и логичным. Теперь правоохранительным органам предстоит распутать весь клубок вокруг «Звезды» и ответить на главный вопрос: какова в этой истории степень участия и вины семьи губернатора Сергея Левченко и его лично.