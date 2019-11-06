6 ноября в СМИ был опубликован опрос с кричащим заголовком «Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране», который подготовили сотрудники «Левада-центр». Они же, кстати, еще несколько дней назад распространили совершенно противоположное исследование, согласно которому по состоянию на октябрь 2019 года доля тех, кто отметил правильное направление дел в стране, достигло 52%, что является самым высоким показателем за последние несколько лет.

Иван Шилов ИА REGNUM

Цена цифр: авторы опроса о желании перемен в России получили 1,7 млн от ФРГ

Напомним, что «Левада-центру» присвоен статус иноагента за получение финансирования из Соединенных Штатов — причем от структур, прямо аффилированных с Министерством обороны США, а также целого ряда университетов и исследовательских центров.

Анализ отчетов «Левада-Центра» на сайте Минюста России действительно подтверждает факт продолжающегося иностранного финансирования центра. Именно по этой причине по состоянию на 2019 год организация продолжает находиться в статусе НКО — иноагента. Согласно отчету за 2019 год, от иностранных источников НКО получило более 1,7 млн рублей.

Цена цифр: авторы опроса о желании перемен в России получили 1,7 млн от ФРГ

При этом важно отметить источник финансирования «независимых» социологов из «Левада-Центра» — средства были получены от немецкого Фонда имени Фридриха Эберта.

Цена цифр: авторы опроса о желании перемен в России получили 1,7 млн от ФРГ

Фонд имени Фридриха Эберта тесно связан с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Согласно немецкому законодательству, каждая представленная в Бундестаге партия имеет право создать свой общественно-политический фонд. Такие фонды есть у всех крупнейших партий страны, например, к Христианско-демократическому союзу близок Фонд имени Конрада Аденауэра, к Свободной демократической партии — Фонд имени Фридриха Науманна, к баварскому Христианско-социальному союзу — Фонд имени Ханса Зайделя, а к «Зеленым» — Фонд имени Генриха Бёлля. СДПГ учредила свой фонд первой — еще в 1925 году, назвав его в честь однопартийца и первого демократически избранного президента страны Фридриха Эберта.

Ранее ряд российских политиков и экспертов потребовали проверить деятельность фонда в связи с тем, что он якобы финансировал поездку школьника из Нового Уренгоя, зачитавшего в Бундестаге нашумевший доклад о судьбе умершего в СССР германского военнопленного. В самом фонде заверили, что он «никоим образом не причастен к этому проекту».

И вот на этом фоне «Левада-Центр» совместно с Московским центром Карнеги выпускает доклад, согласно которому уже более 60% россиян требуют в стране перемен.

По сути, социология используется в качестве прикрытия банальной манипулятивной кампании, направленной на подогрев в обществе радикальных протестных настроений. С такой точкой зрения согласен и политолог Олег Матвейчев: «За последние месяцы мы уже наблюдали несколько примеров неприкрытого вмешательства в российские внутриполитические дела целого ряда иностранных структур, которые прямо или косвенно связаны и иностранными правительствами. Взять тот немецкий телеканал Deutche Welle. Получающие финансирование из бюджета Германии журналисты активно накачивали протестную повестку. На такое поведение было вынуждено реагировать наше Министерство иностранных дел. Что касается иностранного финансирования различных исследований, и в частности сегодняшнего опроса «Левада-Центра» — нельзя исключать определенной скоординированности этих явлений и наличия в действиях социологов-«иноагентов» признаков участия в антироссийской информационной кампании».