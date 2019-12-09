Постоянная ложь и передергивание фактов уже стали отличительным признаком отечественной оппозиционной тусовки. При этом ложь господ-разоблачителей касается не только объектов их критики, но и фактов из собственного прошлого. Подобная удивительная метаморфоза произошла и с руководителем так называемого «Альянса врачей» Анастасией Васильевой.

Скриншот видео канала YouTube @Альянс Врачей Анастасия Васильева

Для понимания контекста просто уточним, что «Альянс» является «дочерней структурой» ФБК Алексея Навального. Целью организации является максимальная эмоциональная и медийная «раскачка» проблем в медицинской сфере с последующим переводом в политическую плоскость. При этом сами активисты «Альянса» во главе с Васильевой по какой-то неведомой причине напялили на себя тогу непогрешимых судий, имеющих моральное право выносить вердикт другим людям. Однако история вокруг близкого родственника самой Васильевой, который является высокопоставленным сотрудником Федеральной службы безопасности, наглядно демонстрирует степень вранья и лицемерия, который присущ ближайшей сподвижнице Навального.

Напомним, что в целом ряде telegram-каналов в начале ноября текущего года начали распространяться сведения о том, что свёкр Анастасии Васильевой является генералом ФСБ. Будучи нормальным человеком, можно было бы не скрывать такого родства и даже гордиться им — однако для реноме непримиримого оппозиционера эти связи представляли существенную репутационную угрозу. Видимо, по этой причине Васильева в беседе с корреспондентом ИА REGNUM категорически отвергла факт такого родства.

Однако в ходе недавней пресс-конференции журналисты вновь задали вопрос о родственнике-генерале, и, что самое удивительное, на этот раз Васильева публично признала, что таковой у неё действительно имеется. И мы сейчас даже не будет говорить о том, что эта связь может существенно облегчать жизнь самой Васильевой, являясь своеобразной индульгенцией и «оберегом» от правоохранительных органов. Последние могли бы, к примеру, начать задавать вопросы про собственность и недвижимость Васильевой, которая, по данным блогеров, может оцениваться более чем в 37 миллионов рублей. Но нет…

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Проблема близких к Навальному оппозиционеров заключается в том, что они постоянно, перманентно, хронически лгут окружающим. О каком доверии словам Васильевой может идти речь, если она неспособна в течение продолжительного времени ответить на банальный вопрос о том, кто же такой отец её мужа? В своё «оправдание» Васильева заявила о том, что к её работе в качестве главы «Альянса врачей» сведения о родственниках мужа не относятся. Но это же очевидные двойные стандарты! Если ты занимаешься медийной по факту работой с сильным политическим подтекстом — то надо соответствовать образу и принятым на себя обязательствам. Если господа оппозиционеры, делая свои «расследования», в большинстве случаев обязательно приплетают к делу родственников того или иного чиновника, то в отношении себя любимых должны применять такие же правила.

Кейс «Альянса врачей» поднимает серьезный вопрос о моральной чистоплотности и состоятельности оппозиции в целом. Значительная часть сюжетов, «расследований» и обвинений чиновников в коррупции основаны просто на утверждениях, которые должны приниматься адептами Навального на веру. Но если даже руководители аффилированных с ФБК структур врут на каждом шагу про своих собственных родственников, какое доверие может быть к продвигаемой ими повестке?