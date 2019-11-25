Народная мудрость гласит о том, что если поскрести любого оппозиционера (а тем более лидера какой-нибудь очередной «самой правильной» оппозиционной секты), то обязательно наткнешься на самолюбивого автократа с замашками барина. Это в полной мере применимо к основателю ФБК и известному блогеру Алексею Навальному, который последние месяцы неизменно рвёт рубаху на груди и жалуется на коварные власти и злобных силовиков, которые только и делают, что перманентно конфискуют какие-то очередные миллионы на биткоин-кошельках структур, аффилированных с ФБК.

Скриншот страницы социальной сети Instagram @navalny Кому обыски, а кому Пиза: Навальный проматывает донаты сторонников в Европе

Правомерность такого способа финансирования политической деятельности внутри России через анонимные криптовалютные кошельки — это отдельный вопрос, но сейчас хочется обратить внимание скорее на морально-этический аспект последних действий Навального и его отношение к собственному людскому активу, особенно в регионах.

Накануне в своем аккаунте в «Инстаграме» Навальный опубликовал фото, на котором он вместе с сыном сидят на камне в антураже каких-то античных развалин. Если кликнуть на геометку, то становится понятным, что Навальный весело проводит свой очередной (сбились со счета уже какой) отпуск в местечке под названием Grotte di Catullo. Это развалины древнеримской виллы на северной оконечности полуострова Сирмионе в итальянской области Ломбардия. Не самое плохое место пребывания в холодную и по-настоящему зимнюю погоду, которая установилась в последнее время в Москве. Именно оттуда, из теплой Ломбардии, Навальный призывает своих сторонников в России продолжать бороться и (что вообще самое важное во всей этой игре) сдавать пожертвования для нужд ФБК.

Собственно, ключевые нужды ФБК можно проследить по тому же «Инстаграму» и другим соцсетям Навального. То он тусуется в Соединенных Штатах, вывозя дочку на учёбу в Стэнфордский университет, то гуляет по улочкам Пизы, то осматривает достопримечательности во французском Лионе, то отправляется на променад в Барселоне, то улетает в Грецию. И все это сопровождается постоянной трескотней по поводу того, как сложно жить ФБК, когда все счета арестованы, а рядовые активисты не могут купить себе буханку хлеба — опять-таки по причине заблокированных счетов.

При этом Навальный по-прежнему является официально безработным, а вся его гипотетическая «адвокатская практика» по базам данных судебных разбирательств не пробивается вообще никак, за исключением тех случаев, когда Навальный фигурирует в роли ответчика. Решительно непонятно, откуда у безработного блогера средства на такую роскошную жизнь.

Скриншот страницы социальной сети Instagram @navalny Кому обыски, а кому Пиза: Навальный проматывает донаты сторонников в Европе

И тут, на самом деле, могут быть лишь два варианта ответа. Либо власти не так и зверствуют, и у Навального остались некие авуары, которыми ему позволяют беспрепятственно пользоваться. Но тогда рассыпается весь комплекс культивируемых либералами мифов о «деспотичном режиме», который только и делает, что репрессирует оппозицию.

Либо у Навального есть тайные спонсоры и благожелатели, которые передают ему деньги на жизнедеятельность по каким-то конспиративным каналам. Ну, передают и передают — допустим, в либеральной системе координат это даже и не грех, скорее наоборот. Но тогда почему вместо реальной помощи активистам, у которых заблокированы счета, вместо найма адвокатов и конкретного содействия в регионах Навальный просто пишет сочувственные посты в соцсетях и укатывает за рубеж? Где хотя бы минимальная солидарность и помощь собственным соратникам в их непростой ситуации?

Вопросы это, конечно же, риторические и обращенные в пустоту. Можно как угодно относиться к политическим воззрениям актива ФБК и самого Навального, это их личное дело, пусть веруют во что угодно. Но нельзя спокойно смотреть, как какой-то пронырливый социальный манипулятор просто зарабатывает себе на безбедную жизнь путем создания иллюзии борьбы с реальными социальными пороками, по сути, превращая свой актив в бессловесное человеческое тесто, податливое и обремененное лишь одной обязанностью. Обязанностью поставлять ему рекрутов и жертвовать деньги на бесконечные отпуска за границей семейства Навальных.