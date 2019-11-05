Зарубежные СМИ сообщают, что пользователи Amazon Prime столкнулись с новыми формами мошенничества в Сети. Из жалоб американцев в полицию следует, что неизвестные мошенники звонили на телефонные номера своих жертв и утверждали, что с их учетными записями Amazon Prime возникли проблемы. Под предлогом восстановления работы аккаунта злоумышленники получали доступ к личной информации и финансовым данным жертвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Последствия очевидны. Одна из пострадавших лишилась в результате этой схемы более 30 000 долларов. Как сообщалось в полицейском рапорте, мошенник, выдавая себя за сотрудника службы поддержки клиентов, получил удалённый доступ к компьютеру потерпевшей.

Известно, что аналогичная схема мошенничества в конце октября была вскрыта и в Великобритании, тогда более 500 человек потеряли от телефонных мошенников более 400 000 фунтов. Злоумышленники организовывали автоматический звонок, после чего вызов переводился на «оператора», который через TeamViewer уже и получал доступ в личный кабинет жертвы.

Подобная схема не уникальна и выстроена главным образом на социальной инженерии и анонимных коммуникациях. А значит, такая же угроза существует и в России.

Сегодня объём отечественного рынка нелегальных сим-карт составляет по разным оценкам экспертов от 7,5 до 22 миллионов штук. Для сравнения: в ходе спецопераций удаётся извлечь из оборота не многим больше нескольких десятков тысяч карт. Так, за первое полугодие 2019 года изъято чуть менее 33000 нелегальных сим-карт.

Petr Kratochvil Сим-карты

Напомним, что только в 2018 году мошенники, используя подставные номера и предлагая совершить некие операции с использованием интернет-банкинга, похитили у россиян более 1,4 млрд рублей. И это только если затрагивать материальные аспекты потерь — про террористические и криминальные угрозы при наличии огромного рынка «серых» сим-карт даже говорить не приходится.

Приведённые выше данные ещё раз доказывают, что анонимность в онлайн-пространстве не может быть «священной коровой» и с бесконтрольным неавторизованным доступом к Сети следует жёстко бороться. И начинать необходимо с формирования законодательной основы — причем такой, чтобы происходило не просто уточнение ответственности самих мошенников, но и чтобы действующая в России цифровая инфраструктура не создавала условий, когда деятельность анонимных преступников может процветать.

Начинать, очевидно, стоит с того, чтобы право операторов связи по подтверждению пользователей стало обязанностью. Пока же ситуация такова, что какой-либо массовой проверки анонимных абонентов не происходит. Если оставить ситуацию в текущем режиме и не начинать перекрывать нелегальные каналы «вброса» анонимных сим-карт на рынок, — через пару лет общество, а точнее его самые незащищенные слои, подверженные социальной инженерии (старики, дети, люди с низким уровнем технических знаний), рискуют оказаться во власти многочисленных мошеннических сетей, существование которых завязано на использование «серых» сим-карт.