Пока общество ищет новые способы борьбы с фейками, они становятся глобальной эпидемией, а Facebook, Twitter и Google — массовыми каналами их распространения. Конечно, социальные сети пытаются и сами бороться с фейками, но получается у них пока не очень. Государства решили им в этом «помочь».

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

Кажется, эпидемию фейков уже не остановить. Так, недавно в Facebook заявили, что с апреля по сентябрь 2019 года администраторами сети было удалено 3,2 млрд фейковых аккаунтов. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в 2018 году (около 1,55 млрд).

В прошлом году под давлением Еврокомиссии американские технологические гиганты Facebook, Google и Twitter подписали добровольный кодекс действий по борьбе с fake news. Комиссия просила предоставлять подробную информацию по обеспечению транспарентности политической рекламы, блокировке фейковых аккаунтов и отслеживанию автоматизированных ботов.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871 (фрагмент)

Однако в Европе остались недовольны выполнением добровольных правил. Facebook своевременно не сообщал о результатах проверки рекламных объявлений. Google такие данные предоставил, однако его показатели не конкретизировали, в какой степени были приняты меры по устранению дезинформации. Twitter никаких показателей не предоставил. В итоге через год после инициативы еврочиновники задумались о введении более жесткого регулирования.

«Масштабная автоматизированная пропаганда и дезинформация сохраняются, и еще многое предстоит сделать по всем направлениям Кодекса. Мы не можем принять это как новую нормальность», — заявили члены Еврокомиссии.

Британское правительство уже планирует наказать такие компании, как Facebook и Google миллиардными штрафами, если те не будут оперативно избавляться от «токсичного» контента, включая фейки. В интервью Business Insider министр цифровых технологий Великобритании Марго Джеймс рассказал, что новый регулятор сможет налагать штрафы в размере до 4% от глобального дохода этих компаний. Дэмиан Коллинз, депутат парламента, который призвал правительство ввести режим штрафов, приветствовал новость и сказал, что технологические фирмы «услышат своими кошельками».

Дэмиан Коллинз

Разговоры о введении штрафов идут и в Канаде, где премьер-министр Джастин Трюдо уже заявил: «Платформы должны будут принять серьезные меры для противодействия дезинформации, и, если они этого не сделают, мы привлечём их к ответственности, и это повлечет за собой серьезные финансовые последствия».

В то же время в Сингапуре закон по борьбе с фейками уже принят. Сингапурские чиновники теперь будут принимать решение об удалении контента, который они посчитают фейковым. Они также могут обязать ИТ-компании блокировать счета или сайты, распространяющие ложную информацию. Штрафовать в Сингапуре будут по-взрослому: до $36 000 для частных лиц и до $735 000 для компаний.

Проблема фейков актуальна и в России. Массовая истерия, которую породили вбросы недостоверной информации о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, актуализировали общественную дискуссию об ответственности за распространение дезинформации в соцсетях. Отечественные эксперты поддерживают идею борьбы с фейками. Юрист Андрей Лухин, например, заявил РАПСИ: «Что касается фейков, то, несомненно, с этим надо бороться, независимо от того, угрожают они жизни и здоровью гражданина или нет. Мне самому хотелось бы, зайдя в интернет, получать достоверную информацию, а не проверять её на достоверность. Штрафовать необходимо тех, кто разместил фейк целенаправленно, преследуя свои цели».

Томас Вебстер. Деревенские слухи

Насчет опасности фейков в обществе уже существует консенус, понимают эту опасность и в ИТ-компаниях. Но, очевидно, что и методы дезинформаторов постоянно совершенствуются. Если государства будут спокойно наблюдать, как условный Facebook неуверенно справляется с выискиванием ложной информации, то фейковые новости так и будут тем или иным путем просачиваться в инфополе. Несмотря на существующий в России закон о борьбе с недостоверной информацией, контролировать ее распространение через социальные сети практически невозможно. Конечно, удаление контента и штрафы — достаточно эффективные методы, но, возможно, ИТ-гигантам стоит серьезнее задуматься о самоцензуре и контроле за своим информационным пространством?