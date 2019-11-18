В свое время еще Владимир Ильич Ленин отмечал, что пресса может быть не только коллективным агитатором и пропагандистом, но и коллективным организатором. Очевидно, что эти тезисы успешно усвоили и творчески переработали ведомства правительства США, ответственные за пропаганду и поддержку деструктивных политических сил во всем мире.

Obozrevatel.com Пропаганда меняет обличье: американские СМИ усиливают антироссийскую работу

Хрестоматийным примером такой работы является функционирование целого информационного холдинга на средства американского бюджета — речь идет о правительственном Агентстве по глобальным медиа (USAGM), ранее известного как Совет управляющих по вопросам вещания (BBG). В конце прошлой недели Министерство юстиции России включило один из проектов входящего в структуру USAGM «Радио Свободы», в список СМИ — «иностранных агентов». Речь идет о портале «Север.Реалии». При этом ещё раньше Минюст России внес в соответствующий реестр целый ряд других аффилированных с Агентством США по глобальным медиа СМИ: «Голос Америки», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», проект «Фактограф», а также непосредственно само «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (PCE/PC).

Радиопередатчик Радио Свободная Европа. Библис, Германия, 2007

USAGM администрирует целый ворох различных пропагандистских средств массовой информации, причем различной географической и языковой направленности. Ветеран медиавойн времен Холодной войны перестраивается в поиске новых механизмов и инструментов пропаганды. Одним из них стал телеканал «Настоящее время», созданный специально под работу в условиях меняющегося инфопространства. На следующий 2020 финансовый год головная структура телеканала — уже упомянутое Агентство США по глобальным медиа — запросило почти 630 миллионов долларов. При этом порядка 180 миллионов долларов было прямо запрошено на противодействие «российской пропаганде». При этом, согласно отчетам BBG, за 2018 год сумма, выделенная на европейское вещание структур «Радио Свободы», выросла на 10% и составила порядка 128 миллионов долларов.

Важный момент касается взаимодействия с условно независимыми «расследовательскими» структурами. Американские чиновники от госпропаганды прямо отмечают, что такие центры, как OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), а также Bellingcat, прямо помогают в противодействии «российской угрозе». Именно эти центры выступали в качестве точек вброса новых антироссийских инфоповодов, которые использовались как внутри России для раскрутки в целом ряде либеральных СМИ, так и вовне — для обоснования ввода новых антироссийских санкций.

Между тем под эгидой Госдепартамента действует множество проектов, направленных на подрыв легитимности власти внутри России, причем упор делается на пропаганду «свободы интернета». Так, в частности, Бюро по вопросам прав человека и труда Госдепартамента США реализует проект по поддержке действий США в киберпространстве, при этом заявляется о том, что целью является защита свободного, взаимосвязанного, безопасного интернет-пространства через продвижение концепций базовых прав человека, а также свободного потока информации. При этом упор будет делаться на поддержке СМИ и НКО в странах с «репрессивной моделью в вопросах регулирования интернета».

СМИ в интернете

Основным фронтменом ведения антироссийских кампаний на «Настоящем времени» является известный либеральный журналист Тимур Олевский. В своих расследованиях и материалах он опирается на тесное сотрудничество с признанной «иностранным агентом» НКО «Мемориал», которая, как отмечают эксперты и политологи, по сути давно осуществляет подрывную идеологическую и политическую деятельность. Собственно говоря, признание «Мемориала» НКО-иноагентом — лучшее тому юридическое подтверждение. «Мемориал» сотрудничает с целым рядом других фондов и структур, которые активно работают на поле структурирования и организации антироссийской пропаганды. Это и «Европейский фонд за демократию», и польский «Фонд Центра КАРТА», и швейцарский «Оук Фаундейшн Лтд», и американский «Фонд Генри М. Джексона», и российский филиал германского «Фонда Фридриха Науманна за свободу», и германские фонды Кербера и Генриха Бёлля.

Сам Олевский при этом настолько отличился в проектах по разоблачению российских властей, что стал работать и на украинские власти. СМИ сообщали, что своей «путевкой» в пражскую студию «Радио Свободы» Олевский был обязан работе во время событий на Майдане, а затем и в Донбассе, где освещал ситуацию с выгодных Киеву позиций. Уже в Праге Олевский стал работать на «Радио Свободы», а затем и на «Настоящем времени», где уровень производимого русофобского контента достиг крайней степени, за что журналист получил от коллег по цеху прозвище «Мифотворца».

Однако помимо Олевского, который прямо работает в структурах, подконтрольных Госдепартаменту и Агентству США по глобальным медиа, есть еще и целый пул формально российских СМИ и проектов, которые, тем не менее, осуществляют вполне себе русофобскую редакционную политику. Речь о каких-то «стандартах» журналистики в данном случае не идет — перед нами классическая схема работы пропагандистского медиа, которое использует ресурсы либеральных СМИ России для легитимизации различного рода информационных «вбросов», подаваемых под видом «расследований».

Информационная война

С учетом растущего градуса геополитического противостояния, увеличения финансирования проектов по «информационному сдерживанию» России, можно с высокой долей вероятности утверждать, что официальными пропагандистами Госдепартамента США будут наноситься удары по наиболее эффективным институтам государственной власти России, включая вооруженные силы и специальные службы. Цель такого рода активности одна — максимальная их демонизация, подрыв доверия граждан к силовым структурам, формирование целого комплекса «черных мифов» об их деятельности и решаемых задачах. Ответом на это должна стать максимальная общественная консолидация и эффективная работа в медиапространстве, включающая в себя в первую очередь разоблачение клеветы, подтасовки и постоянного потока «фейк-ньюс» со стороны финансируемых нашими «партнерами» пропагандистских СМИ.