Посвежевший и постройневший во время своего последнего длительного итальянского вояжа Алексей Навальный 29 ноября солировал у стен Московской городской думы. Повод для этого явления был выбран довольно интересный.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Навальный

Навальный, по сути, должен был продемонстрировать своей пастве зримые итоги своего так называемого «унылого голосования» — а именно возможности контроля над избранными депутатами. И в первую очередь речь идет о КПРФ, поскольку ряд кандидатов от партии активно поддерживались в рамках УГ. Именно депутат от КПРФ Елена Шувалова стала инициатором созыва некоего «круглого стола» по оппозиционной тематике, на котором должен был выступить основатель ФБК. Однако, осознав всю бредовость ситуации и откровенный «отжим» части депутатского корпуса партии Навальным, руководство фракции КПРФ в Мосгордуме «круглый стол» отменило.

Это вызвало немалое полыхание в оппозиционных кругах, результатом чего и стали сегодняшние гуляния сотрудников ФБК снаружи и внутри МГД, запомнившиеся воплями активистов и нежеланием Навального отвечать на вопросы о своих европейских вояжах.

https://twitter.com/Current_policy2/status/1200336907051438080

С политтехнологической и идеологической точек зрения важно отметить несколько моментов.

Во-первых, несмотря на бахвальство Навального, его «унылое голосование» обернулось для соблазнённых избирателей грандиозным провалом и обманом по существу. Ведь на старте проекта обещалось как-то особенно хитрым и изощренным образом «наказать» «Единую Россию». В итоге большинство в МГД всё равно осталось за единороссами. Председатель городского парламента, выдвиженец «Единой России», также благополучно сохранил свой пост.

https://twitter.com/Current_policy2/status/1200332190783090688

Ну и самое главное — накануне прошло голосование по городскому бюджету (вообще чуть ли не главное событие в жизни Мосгордумы за год), в ходе которого большая часть избранных с помощью УГ кандидатов бюджет поддержали. То есть с точки зрения оппозиционно настроенного электората не изменилось вообще ничего. Навальный просто «развёл» их всех, достиг неких закулисных договоренностей с руководством горкома КПРФ в Москве и добавил какой-то процент голосов кандидатам от компартии. Всё. Больше никакого выхлопа из всего этого надутого медийного пузыря под названием «УГ» нет.

Во-вторых, крайне интересно наблюдать за реакцией Навального на вопросы о его заграничном отдыхе и результатах собственного того самого «УГ». Основатель ФБК ничего внятного ответить на вопросы журналистов не смог, повторяя как мантру слова о том, что все вокруг — «провокаторы», подосланные властью. Такое поведение наглядно показывает наплевательское отношение Навального к собственным сторонникам и активистам.

https://twitter.com/Current_policy2/status/1200335791681101824

Пока сагитированные им подростки и студенты сидят в тюрьмах за участие в различного рода несанкционированных активностях, вождь ФБК разъезжает по европейским курортам, живёт на широкую ногу, нигде при этом официально не работая. В любой «нормальной европейской стране», на которые так любят ссылаться наши оппозиционеры, такой образ жизни уже давным давно вызвало бы вопросы со стороны правоохранительных и фискальных органов. Но нет, с Алексея Анатольевича всё как с гуся вода. Лютует «кровавый режим», ох лютует.

В сухом остатке после балагана у стен МГД мы имеем полное расхождение заявленной повестки как бы победы как бы «умного» голосования. Уже очевидно, что попытка тихой сапой пролезть в МГД и двигать там свои темы у Навального полностью провалилась. Стоять на морозе с кургузой кучкой сторонников и извергать ругательства в адрес «неправильных» вопросов журналистов — вот и весь уровень навыков основателя ФБК.