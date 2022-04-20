Максим Воронов

Автор

Коренной ленинградец – по рождению, воспитанию и самоощущению. Петербуржца из меня, к счастью, так и не получилось. Журналист по образованию, но в журналистике не так уж давно. Да и журналистика ли это – вопрос. Предпочитаю не собирать и транслировать факты, а излагать свои мысли о том, что «зацепило» или о том, что болит. К мыслителям себя не причисляю, к интеллектуалам, слава Богу, тоже. Звание интеллигента при жизни не присваивается, иначе это терминологическая ошибка. Просто люблю думать и надеюсь, что это не порок.