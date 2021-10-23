Мало кто не знает семейку Аддамс. Конечно, эта теплая компания персонажей, возникших под пером американского художника-комиксиста Чарльза Аддамса в далекие 30-е годы, не столь знаменита, как Супермен, Бэтмен или Мстители и даже их антагонисты, но эти странные то ли люди, то ли нелюди отметились чуть ли не во всех жанрах американской массовой культуры — в газетных комиксах, телесериалах, кинофильмах и мультфильмах. В этом смысле они гораздо популярнее другой странной семьи — мутантов Хогбенов, созданных талантом американского фантаста 40-х Генри Каттнера. В чем же секрет такой популярности?

Цитата из м/ф «Семейка Аддамс. Горящий тур». 2021. США, Канада Аддамс

Конечно, во многом дело в традициях Хеллоуина, когда дети и взрослые наряжаются призраками, вампирами, ведьмами и прочей нечистью и понарошку пугают друг друга. Но не только. Вполне хеллоуинская семейка, своим видом и повадками бросая вызов общественным нормам и здравому смыслу, в то же время сохранила искреннюю любовь, тепло и единство, те самые «семейные ценности», которые в «нормальном» мире, увы, во многом перекочевали в разряд приличий, чего-то чисто внешнего, благостной картинки, к которой не сможет придраться «соседский дозор». То есть это типичный пример «метода отстранения», когда на что-то примелькавшееся и ставшее до пошлости банальным смотрят под необычным углом и оно начинает играть новыми красками. Заодно это и хороший повод вывести на чистую воду неискренность и ханжество. Монструозные Аддамсы на самом деле не причиняют никому зла, а вот об их благопристойных соседях порой этого не скажешь. Такой сатирический взгляд на жизнь по вкусу многим. Но есть тут и опасности, и соблазны. Особенно в наши дни, когда представления о норме все более размываются, а место героев занимают антигерои с «серой» моралью.

Цитата из м/ф «Семейка Аддамс. Горящий тур». 2021. США, Канада На отдых

Полнометражный мультфильм «Семейка Аддамс», созданный в 2019 году режиссерами Грегом Тирнаном и Конрадом Верноном, был посвящен модной теме «мультикультурализма» и толерантности. Милейших в душе, но весьма странных внешне Аддамсов никто не любит, их отовсюду гонят с вилами и факелами. И даже в мирном и просвещенном городке им приходится туго — всего лишь потому, что их мрачный дом портит вид и бизнес ушлой застройщице, решившей построить идеальный жилой комплекс и продать его втридорога. На самом деле от Аддамсов никому никакого вреда, они то и дело душат подушкой, хоронят заживо и протыкают стрелами только друг друга. Когда учиненную застройщицей тотальную слежку за жильцами разоблачает ее собственная дочь-бунтарка, подружившаяся с Венсди Аддамс, всем жителям мгновенно становится стыдно, и они дружно помогают семейке отстроить их пострадавшее «родовое гнездо». Главный вывод: каждый имеет право быть собой — и Аддамсы в целом, и малыш Паксли, не умеющий танцевать семейный танец с саблями, но знающий толк в бомбах и гранатах, и Венсди, которая решилась надеть умильную заколку с единорожкой, и ее новая подруга, нарядившаяся под гота. Но вот вопрос, всякий ли, кто клянется адом, приветствует соседей «будьте прокляты» и носит взрывчатку в карманах, так же безобиден? И всякий ли необычный стиль жизни стоит стремиться узнать поближе, а то и перенять? Хотя вилы, факелы и катапульты с булыжниками, разумеется, не метод…

Цитата из м/ф «Семейка Аддамс. Горящий тур». 2021. США, Канада Венсди Аддамс

И вот подоспело продолжение задорной полнометражки. На сей раз монстры-Аддамсы решают устроить семейные каникулы, чтобы исцелить душевные раны Венсди, которой не дали главный приз на детской научной выставке за сногсшибательный эксперимент. Открытие оказалось небезопасным — дядя Фестер лишь на минутку получил умственные способности сообразительного ручного осьминога Венсди, но мало-помалу сам стал превращаться в гигантского спрута. Тем временем продвинутая девочка начинает думать, что она слишком непохожа на других Аддамсов, а рассказ Фестера о том, как он пожонглировал младенцами в роддоме, и импровизированный тест на ДНК убеждает ее в этом. Гениальный ученый Сайрус Стрендж жаждет признать Венсди своей потерянной дочерью и даже высылает за ней целую команду захвата. Одаренной девочке придется сделать выбор между своим научным призванием, головокружительными перспективами и привязанностью к старомодным, но любящим родственникам, которых она кровной родней уже не считает. Разумеется, в итоге она поступает правильно.

Цитата из м/ф «Семейка Аддамс. Горящий тур». 2021. США, Канада Дядя Фестер в роддоме

Интересно, что образ безумного ученого-злодея, возникший еще в начале XX, не только не выходит из моды, но и расцвечивается все новыми красками. Реальность, к сожалению, подкидывает для этого поводы, ведь мощь науки все возрастает, а развитию человеческой этики за нею, увы, никак не угнаться. Теперь главной игрушкой злобных безумцев из комиксов, мультиков и фантастических боевиков стала генная инженерия. Попытки сделать человекоподобных слуг из животных или озверевшие в прямом смысле слова «машины для убийства» из людей предпринимает и доктор Стрэндж. Показательно, что ничего плохого в подобных экспериментах Венсди Аддамс, судя по всему, не видит, она лишь против того, чтобы подопытными оказывались ее близкие. Как пишут в таких случаях в результатах психологических тестов, «моральные нормы не усвоены или являются сугубо корпоративными». В данном случае — семейными. В итоге победить злого гения удается только силами здоровенного «монстра Франкенштейна» Ларча и окончательно превратившегося в осьминога Фестера, то есть примерно тем же самым, что хотел выпустить в мир Стрэндж. Кроме чудовищ бороться со злом оказывается некому.

Цитата из м/ф «Семейка Аддамс. Горящий тур». 2021. США, Канада Ученый Сайрус Стрэндж

В общем, зрелище в итоге вышло вроде бы и неплохим, наполненным обычным аддамсовским черным юмором и забавными приключениями, пародирующими сразу и фантастические «ужастики», и популярный в Америке жанр роуд-муви (брутальные, но чувствительные байкеры прилагаются). Правда, не оставляет ощущение, что смешение жанров на пользу мультфильму не очень пошло. Сиквел, как это часто бывает с сиквелами, утратил часть своего неповторимого колорита и своеобразного очарования. Путешествие могло бы создать массу забавных ситуаций, но все крутится в основном вокруг очередных отросших щупалец Фестера и его тяги к воде, к тому же мультфильму недостает цельности и сбалансированности его отдельных эпизодов. Но для тех, кто любит классический, не киношный, облик Аддамсов, это неплохой подарок. Чего хотелось бы пожелать, так это чтобы семейные ценности почаще утверждали персонажи, немного больше похожие на людей, а не на разнообразную нечистую силу. Люди, они ведь тоже заслуживают внимания и сочувствия и превращаться в подопытных кроликов и мутантов тоже не хотят…