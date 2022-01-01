Второй год пандемии вылился в некое глобальное подведение итогов и подбивание баланса перед завершением эпохи. Для многих культовых франшиз это внешне выглядит как попытки вдохнуть в них новую жизнь, но на деле это куда больше похоже на сооружение помпезных памятников — хорошо, если не могильных. В конце года вышел целый букет фильмов-трибьютов. Новые «Охотники за привидениями», представляющие собой трогательное разглядывание семейного альбома с незатейливой автоцитатой как основой сюжета, очередной «Человек-паук» — тоже нестерпимо ностальгический и рождественски-наивный и, наконец, 18 лет спустя, четвертая «Матрица». Впрочем, последний фильм больше похож не на памятник, а на размашисто намалеванное авторской рукой не очень приличное граффити поверх глянцевого постера. Впрочем, от андеграунда, пусть и добропорядочно канализировавшего интеллектуальный бунт, сложно было бы ожидать чего-то иного. Хороших денег от горькой насмешки над собственным шедевром и его фанатами тоже ждать трудно.

Цитата из к/ф «Матрица: Воскрешение». Реж. Лана Вачовски. 2021. США Киану Ривз в роли Нео и Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити

Если самую первую «Матрицу» можно назвать постмодернистской (с блеском «продать» на Запад под соусом «новизны и оригинальности» в стильной черно-зеленой киберпанковской упаковке то, от чего на Востоке зевают даже рикши, нужно суметь!), то четвертая — это уже пост-пост-пост-модерн. Фильм не только о фильме, но и о целом культурном слое, напластовавшемся вокруг него. А также об обществе потребления с луженым желудком, которое способно переварить и превратить в отходы даже бомбу. Впрочем, наверное, дело хотя бы немного и в качестве взрывчатки, как бы ни негодовал и ни фрустрировал автор, которому по законам постмодерна полагается не бузить, а смирно лежать в гробу. Причем роскошность и добротность гроба не в малой степени зависит от кассового успеха. Вторая и третья «Матрицы» в основном на этот самый успех и были рассчитаны, превратившись из бунтарского философского манифеста в боевики.

Сюжетный ход-обманка в начале четвертой — Матрица всего лишь компьютерная игра, а Нео… точнее, просто стареющий Томас Андерсон — звезда гейм-дева с расшатанной психикой, который ходит к терпеливому мозгоправу и горстями пьет прописанные синие таблетки — мог бы быть просто гениальным, если бы зрителю дали немного поволноваться и на миг поверить, что это правда. Но придумка все равно сильная. Индустрия развлечений, подобно пьянице из анекдота («Ну, Мурка, ну, еще глоточек!») пытается выжать «новизну и оригинальность» из заезженного до полусмерти продукта, решив выпустить четвертую часть. Во время мозгового штурма разработчиков звучат — и издевательски тем самым обесцениваются — идеи критиков и даже самих авторов насчет того, о чем же, собственно, «Матрица». Тем временем фанаты Нео — не с этой, а с той стороны зеркала-дисплея — готовят его очередное пробуждение. Правда, не очень понятно зачем, наверное, затем, что живой кумир все же лучше какой-нибудь action figure.

Цитата из к/ф «Матрица: Воскрешение». Реж. Лана Вачовски. 2021. США Нео

Как оказывается, все прошедшие десятилетия пробудившиеся люди были заняты не спасением человечества из плена сложнонаведенной иллюзии, а выживанием и обустройством быта. Война признана бесперспективной, тем более что теперь среди их друзей есть и некоторые машины, и разумные алгоритмы. Даже кормежка стала качественной, так что не нужно уже предавать своих, чтобы вернуться в Матрицу к цифровым деликатесам. Предательство вообще возможно только в борьбе, а борьбы-то и нет. Только отдельные фанаты-романтики все еще испытывают ностальгию и мечтают о чем-то большем.

Сам Томас Андерсон, напоминающий безнадежно заблудившегося в пустыне Иисуса, кажется, не мечтает уже ни о чем, кроме как о своей потерянной любви. И весь практически фильм становится этакой фантазией на тему «Спящей красавицы». Более того, Нео вновь спасает не только возлюбленную и проснувшихся людей, но и Матрицу, потому что стабильность «новой версии» была выстроена буквально на «костях» усмиренных «могильщиков» иллюзии, так что у мистера Андерсона лишь два варианта — вернуться в капсулу или вытащить Тринити в реальность, иначе все рухнет. Будить же людей бессмысленно, потому что они в подавляющем большинстве никакого пробуждения не хотят. Так утверждает коварный Аналитик, а у бывшего Нео не находится ничего, чтобы ему возразить.

Цитата из к/ф «Матрица: Воскрешение». Реж. Лана Вачовски. 2021. США Выбор

Пожалуй, фильм стоило бы снимать ради одной сцены — побега на мотоцикле под градом падающих с небоскребов самоубийц, «мобилизованных» охранной программой «Рой». Люди выскакивают из окон, чтобы стать бездумными камикадзе, водители автомобилей тоже громоздят на пути беглецов пылающие баррикады. Матрице наплевать, у нее в распоряжении почти неограниченный человеческий ресурс. Таким образом сладкий сон не грезящих о свободе мгновенно, по щелчку переключившегося реле, превращается в сон смертный. Но можно ли назвать спящих живыми?

Что же в итоге? Лана Вачовски, подобно булгаковскому Воланду, на фоне красивого рассвета счастливо вручает настрадавшихся героев друг другу. И даже сулит им не Покой, а что-то более интересное и деятельное. В самом деле, если люди не хотят расставаться с иллюзией, то надо попытаться эту иллюзию изменить. Как именно? Ну, например, украсить небо радугами. Сложно сказать, очередная ли это самоирония со стороны автора или на этот раз все смертельно серьезно. А что будет с культурой и интеллектуальной жизнью, которые горестно оплакивал превратившийся в грязного бомжа Меровинген? Что будет, к примеру, с семьей — ведь нам ясно показали, что супруги и дети — суть кандалы и коварная ловушка архитекторов Матрицы? И есть ли вообще смысл редактировать сны, ведь это все равно, что писать стихи прутиком на воде? Можно даже по своему произволу раздать всем людям «скины» котиков, как предлагает в сцене после титров один из участников мозгового штурма в «Боге-Машине» — по сути-то мало что изменится…

Цитата из к/ф «Матрица: Воскрешение». Реж. Лана Вачовски. 2021. США Тринити

В общем, финал если не логичен, то типичен. Белого кролика — воли к свободе — больше нет. Есть только его «тезка», фанатка с волосами цвета снотворной таблетки, которая так и не смогла внятно сформулировать, на что же, собственно, вдохновил ее Нео. Еще есть черная кошка по кличке Дежавю, за причудливыми изгибами ее хвоста в виде назойливых цитат-флешбэков и бледных самоповторов зрителю и приходится следовать всю дорогу, но обрести не надежду, а только усталость, сплин и ощущение какого-то обмана. Но чего еще ждать от черной кошки?