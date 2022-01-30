Названием сериала Данилы Козловского очень удобно ругаться. Возможно, оно способно даже вытеснить привычную «клюкву». Достаточно будет сказать: «Да это карамора какая-то!» и всё сразу будет понятно. Вообще-то, ничего необычного и даже оригинального тут нет — к постмодернистским приколам на историческую тему все вроде бы уже давно привыкли. Какая, в принципе, разница — борется ли Авраам Линкольн с вампирами или вампирами являются Петр I с Александром II? И все равно, всякий раз вздрагиваешь. Что поделать — человека, привыкшего уважать прошлое человечества, вероятно, только могила исправит. Вся надежда на поколение Z…

Цитата из видео «Карамора | Первый официальный тизер (сериал Данилы Козловского)» Youtube.com Данила Козловский

Уже по первой серии понятно, на кого рассчитан сериал. Обычно пилотный эпизод призван показать товар лицом, чтобы привлечь целевую аудиторию. На зрителя выплеснуто буквально море бутафорской крови, а положительный персонаж без моральных вопросов к нему ровно один, и это не главный герой, исполненный Козловским. Но именно этому персонажу — идейной и чистой сердцем анархистке Алине (Дарья Балабанова) — суждено против своей воли стать монстром. Но монстры здесь абсолютно все, и, хотя в последующих сериях градус насилия несколько снижается, не меняется главная установка: человек (не важно, пьет он кровь буквально или фигурально, льет ли ее в революционной или контрреволюционной борьбе) — по определению чудовище. Подобная мысль призвана греть сердце тех, кто уже с младых ногтей разочарован в любых идеалах, точнее, не получил шанса ими очароваться, потому что в нем не развит орган, умеющий любить и верить. Совсем как у героя оригинальной, горьковской «Караморы», представляющего собой новый вариант «подпольного человека» Достоевского. Только провокатор Петр Каразин у классика — жутковатая аномалия, моральный и духовный инвалид, современные же караморы в большинстве своем — жертвы безвременья и безверия, царящего в современном обществе, высасываемом упырем постмодерна.

Цитата из видео «Карамора | Первый официальный тизер (сериал Данилы Козловского)» Youtube.com Карамора

Провокаторство Каразина-Козловского подано как-то между прочим, почти как оригинальное хобби. Кто-то вышивает крестиком или собирает кораблики в бутылке, кто-то служит охранке, одновременно изображая вожака анархистов-боевиков. Как он дошел до жизни такой не показано, по крайней мере, пока. При этом Карамора красив, смел и действует как герой без страха и упрека. Предатель-герой — это нечто очень современное. Впрочем, геройствует персонаж Козловского исключительно по личным мотивам, как и персонажи подавляющего большинства нынешних отечественных фильмов, включая «патриотические», у которых большая любовь к девушке или молодому человеку всегда выглядит гораздо убедительнее любви к Родине или идее. Вообще наиболее симпатичными выведены именно отступники или безыдейные люди, будь то главный (анти)герой или вампир Руневский (Филипп Янковский), полуизгой в собственном клане с мятущейся душой.

Идейные же люди в сериале показаны чрезвычайно непривлекательно, какой бы идея ни была. Особенно отвратительно выглядят революционеры — они поголовно или упивающиеся насилием психопаты или заурядные мафиози. Разумеется, никак не могло обойтись без плевка в адрес молодого Сталина, который предстает — уже дежурно — беспринципным и продажным бандитским паханом, да и вдобавок с ярко выраженным кавказским окрасом. Случайным же относительно хорошим (хотя и душевно не очень здоровым) людям в окружении этих мерзавцев отведена роль жертв, манипулируемых и отправляемых на убой.