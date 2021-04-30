Людмила Виноградова

Автор

Неисправимый оптимист и патриот России. Окончила Свердловский юридический институт. Трудовую деятельность начала в качестве архивариуса районного суда г. Каменска-Уральского, затем секретаря судебного заседания. Служила в органах внутренних дел на должности следователя, старшего следователя. В 1987 году была избрана народным судьёй районного суда. С 1992 года – заместитель председателя федерального районного суда, с 1995 – года – председатель суда. С 2009 года – судья в почётной отставке. Консультант-эксперт Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление». С 2014 года по настоящее время - член Общественной палаты Российской Федерации VI, VII созывов, член Научно-экспертного совета при Временной комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ.