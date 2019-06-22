20 июня 2019 года в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации прошли очередные парламентские слушания, посвящённые теме совершенствования законодательства Российской Федерации, регулирующего статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Слушания прошли незамеченными широкой общественностью и СМИ, поскольку были назначены параллельно с «Прямой линией президента», а напрасно. Вопрос реформирования работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав отнюдь не праздный, давно назревший, чреватый в случае его неразрешения массовыми протестными выступлениями граждан. Ответит ли президент именно на ваш вопрос — это бабушка надвое сказала, а вот то, что каждый родитель может оказаться несостоятельным и «поставленным на учёт», а при повторении «нарушения» и остаться без детей благодаря бдительности сотрудников полиции, врачей, воспитателей, учителей, работников социальных служб, органов опеки и попечительств, координацией работы которых занимаются именно территориальные комиссии по делам несовершеннолетних, — это, при нынешней выстроенной системе надзора и контроля, несомненно.

Понятно, что подавляющее число жителей Российской Федерации никогда не сталкивались с такими комиссиями. Тем не менее своим неведением они не застрахованы от пристального ока недремлющей КДНиЗП:

как и с кем вам жить;

какой запас еды иметь в холодильнике;

на чём спать;

когда делать ремонт;

погашать задолженность по питанию в детском саду;

платить за электричество;

идти или не идти к хирургу, получив травму;

продолжать ли жить с мужем-алкоголиком под угрозой отобрания детей;

курить ли в собственной квартире;

справлять ли поминки по усопшим родственникам;

когда регистрировать новорожденного по месту жительства;

прикреплять его к поликлинике;

как бороться с дефицитом массы тела у грудного ребёнка;

когда и как конфликтовать и конфликтовать ли с супругом и т.п.

Если кто-то из сведущих в юриспруденции людей посчитает всё перечисленное бредом, то будет прав. НО, к сожалению, все указанные вопросы стали предметом разбирательства на заседаниях территориальных комиссий по делам несовершеннолетних, и что более возмутительно — всех родителей наказали за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях — за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Гвидо Рени. Избиение младенцев (фрагмент). 1611

По запросу члена ОП РФ Э. Ю. Жгутовой были получены из ГУОООП МВД России статистические сведения о практике применения сотрудниками полиции статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть о количестве составленных протоколов. Общие цифры привлечения к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ в целом по стране — около 500 000 человек ежегодно.

Цифра огромная, заставившая заняться поиском ответа, действительно ли так плохи законные представители или существует какой-то перекос в правоприменительной практике.

В ходе подготовки к парламентским слушаниям было проведено небольшое обобщение практики территориальных комиссий по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ и применению иных принудительных мер воздействия.

Исследовались копии 75 процессуальных документов (протоколов полиции, постановлений КДНиЗП, решений районных судов), вынесенных в 12 субъектах Российской Федерации, с большим трудом добытые активистами Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление». 44 документа, или 58,66%, оформлены с процессуальными нарушениями, не отвечают требованиям ст. 28.2, 29.8, 29.10 КоАП РФ.

В двух протоколах из 19 имеются признаки фальсификации: установочная часть протоколов в подлинниках не совпадает с установочной частью протоколов в копиях, выданных на руки «нарушителям». В подлинниках дописана описательная часть правонарушения, усугубляющая вину гражданина, в связи с чем в следственный комитет соответствующего региона будет направлено официальное сообщение для проверки наличия в действиях сотрудника полиции состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации — «фальсификация доказательств по административному делу лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях».

Несовершеннолетние шахтеры, нанятые для работ в угольных шахтах компанией Pennsylvania Coal Company. США. 1911 год

Постановления территориальных КДНиЗП по административным делам являются доказательствами по гражданским делам об ограничении родительских прав, лишении родительских прав, т. е. влекут определённые правовые последствия для граждан (законных представителей несовершеннолетних), поэтому качество выносимых процессуальных документов сотрудниками полиции и членами КДНиЗП, как и процесс подготовки материалов об административных правонарушениях, процесс рассмотрения дел об административных правонарушениях должны отвечать всем требованиям российского законодательства, несмотря на загруженность кадров и их правовую неподготовленность.

Судя по составленным процессуальным документам, подавляющему числу членов комиссии по делам несовершеннолетних Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации неведом. И это не удивительно. Когда собирается консилиум врачей у постели больного, никому в голову не приходит приглашать юриста для постановки диагноза пациенту. Между тем, законодатель посчитал возможным передать право рассмотрения административных материалов на совершеннолетних граждан Комиссиям по делам несовершеннолетних, состоящих из специалистов разных отраслей, которое выходит за рамки их компетенции, отнимая время и силы от основной задачи — координации деятельности органов и учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, что неминуемо приводит к массовому нарушению прав граждан, лишая последних доступа к правосудию.

Исследование документов показало, что граждане признавали себя виновными даже в тех случаях, когда их вины в административном правонарушении не было в принципе, что подтверждено, в частности, двумя решениями Кунцевского районного суда г. Москвы и решением Московского городского суда об отмене постановлений КДНиЗП в связи с отсутствием составов правонарушений или в связи с недоказанностью таковых.

Граждане были лишены юридической помощи, поскольку право иметь защитника или представителя при рассмотрении материала об административном правонарушении им не разъяснялось.

В процессе исследования была заслушана аудиозапись заседания КДНиЗП г. Самары, произведённая с разрешения председателя комиссии. Несмотря на запись хода мероприятия, председатель не отказывал себе в удовольствии хамить представителям опекуна — родной бабушке несовершеннолетнего ребёнка, у которого умерла мама. Не давал им высказаться, не предоставил им место в зале заседания, заставив полчаса стоять на ногах в ходе «процесса».

Из стенограммы заседания КДНиЗП:

«Председатель КДНиЗП: Подождите секундочку, вопросы здесь задаю я вообще-то! Веду комиссию я, вы что тут вопросы задаете, я не пойму.

Активист РВС: Мы хотим установить истину просто.

Председатель КДНиЗП: Не надо устанавливать истину!

Активист РВС: Не надо устанавливать истину? Спасибо, хорошее заявление.

Председатель КДНиЗП: Да, не надо здесь устанавливать истину!«

Кроме как пародией на процессуальное действие такое «мероприятие» назвать нельзя.

Боттичелли. Клевета. 1495 г

Так, видимо, настало время законодателю исправить свою ошибку: отобрать у комиссий по делам несовершеннолетних право рассматривать административные дела, предусмотренные ст. 5.35 КоАП РФ и передать их на рассмотрение в районные суды, где не чураются устанавливать истину по делу. А комиссии пусть занимаются своим непосредственным делом — координацией работы по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, глядишь, и количество сирот при живых родителях многократно убавится?

Людмила Николаевна Виноградова — член Общественной палаты Российской Федерации