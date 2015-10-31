Сразу оговорюсь, что наличие в российских семьях домашнего насилия, как и во всем мире, не отрицаю, но уверена, что масштабы бедствия сильно преувеличены заинтересованными и проплаченными лоббистами, целью которых является отнюдь не декларируемое сохранение института семьи, а явное и целенаправленное его разрушение. Нарастает убеждённость и в том, что сами жертвы насилия мало интересуют феминисток, иначе путь борьбы мог быть выбран другой, нежели устройство «фотосессии зомби» да сотрясение воздуха папочкой на митингах с упованием на охранный/защитный ордер, как на «лекарство» от всех бед.

Большой брат и замочная скважина

Непрофессионализм чиновников разных уровней, а, может быть, их необыкновенная скромность или закомплексованность, связанная с постоянной критикой их деятельности, неспособность противостоять грубым фальсификациям и нападкам со стороны феминисток, лоббирующих закон о семейно-бытовом насилии, поражают. Нужно признать, что и напор нешуточный, поддерживаемый различными надгосударственными органами. Вот и ЕСПЧ отметился своим Постановлением от 09.07.2019 г. по делу «Володина против России», подлив масла в огонь неутихающих страстей на полях социальных сетей.

Само решение ЕСПЧ мало интересно в силу его юридической несостоятельности (полный анализ Постановления ЕСПЧ), однако меры, на которые вынуждают пойти представителей законодательной и исполнительной власти, смело можно назвать «юридическим насилием» (термин введён в оборот А. В. Ковалениным, автором статьи по ссылке выше) не только над простыми гражданами, но и над правоприменителями.

Что же такого необыкновенного, единственно верного и эффективного предлагают феминистки для защиты женщин от всех видов насилия? НИЧЕГО нового. Во всяком случае, в прошлом законопроекте № 1 183 390−6 «О профилактике семейно-бытового насилия» (ПФЗ о профилактике СБН), официально внесённом в Государственную думу Российской Федерации 28.09.2016 г. и возвращённом субъекту законодательной инициативы для устранения недостатков, никаких существенных мер предложено не было). Не наблюдаются таковые и в черновике нового законопроекта «Об основах системы профилактики семейно-бытового насилия в Российской Федерации», всплывшем в Instagram и гуляющем по сети Internet. Потуги «законотворцев» ничтожны, поскольку сей манускрипт нельзя назвать правовым документом в силу его несоответствия юридико-техническим требованиям, предъявляемым к законопроектам. И тот и другой проекты представляют из себя компиляцию из норм разных отраслей права, конкурирующих с действующим законодательством, что делает будущий закон заведомо невыполнимым для правоприменителей. Тем не менее победные реляции о взятии в оборот аж самой Государственной думы ФС РФ уже звучат с трибун немногочисленных митингов, в связи с чем необходимо дать разъяснения гражданам, поддерживающим феминисток, решивших, наконец, взять реванш, а также напомнить представителям власти о принятых в последние годы мерах государства в борьбе с «семейно-бытовым насилием» в стране, чтобы они не тушевались перед надгосударственными органами и вспомнили, чем можно крыть их неправомерные претензии и требования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Итак, под клеветнические лозунги феминисток о якобы отсутствии в Российской Федерации мер защиты женщин от насилия в семье, предлагается принять закон, которым должен быть введён в Уголовный Кодекс РФ новый вид преступления —семейно-бытовое насилие.

Поскольку новая версия «законопроекта» нигде официально не опубликована, а черновик повторяет нормы, предложенные возвращённым на доработку законопроектом, будем обращаться к официально вносимому ранее и отвергнутому законопроекту № 1 183 390−6 «О профилактике семейно-бытового насилия», пункт 2 статьи 3. «Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» которого гласит:

«2) семейно-бытовое насилие — умышленное деяние (действие или бездействие) одного лица в отношении другого (других) лиц, совершённое в сфере семейно-бытовых отношений, если это деяние нарушает права и свободы человека, и (или) причиняет ему физическую боль, и (или) наносит вред здоровью, и (или) причиняет нравственные страдания, и (или) причиняет ему имущественный вред. Семейно-бытовое насилие может совершаться в форме физического, психологического, сексуального и экономического насилия. Не является семейно-бытовым насилием реализация права на необходимую оборону».

В пунктах 4, 5, 6, 7 этой же статьи даны разъяснения по видам насилия:

«4) физическое насилие — умышленные насильственные действия, причинившие вред здоровью (авт.: в правовом поле Российской Федерации уже есть все необходимые нормы: УК РФ — ст. 111— «Причинение тяжкого вреда здоровью»; ст. 112 — «Причинение средней тяжести вреда здоровью»; ст. 115 — «Причинение лёгкого вреда здоровью»; ст. 117 — «Истязание») и (или) физическую боль (авт.: ст. 6.1.1 КоАП РФ— «Побои»; ст. 116.1 УК РФ — «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию») любое иное использование физической силы (лишение свободы (авт.: ст. 127 УК РФ — «Незаконное лишение свободы»), понуждение к употреблению психоактивных веществ (авт.: ст. 230 УК РФ — «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и другое), попытки такого насилия (авт.: ст. 30 УК РФ — «Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), а также умышленный противоправный отказ в удовлетворении основных потребностей в уходе, заботе о здоровье и личной безопасности пострадавшего, неспособного в силу возраста, болезни, инвалидности, материальной зависимости либо по иной причине, защитить себя от насилия, что может привести к смерти, причинить вред его физическому или психическому здоровью, физическую боль, нанести ущерб чести и достоинству его личности, а также психическому, физическому или личностному развитию (авт.: ст.125 УК РФ — «Оставление в опасности»);

Адриан Ван Остаде. Драка. 1637

5) психологическое насилие — умышленное унижение чести и (или) достоинства путём оскорбления (авт.: ст. 5.61 КоАП РФ — «Оскорбление») или клеветы (авт.: ст.128.1 УК РФ — «Клевета»), высказывания угроз совершения семейно-бытового насилия по отношению к пострадавшему, его супругу или его родственникам, бывшим родственникам, свойственникам, знакомым (авт.: ст. 119 УК РФ — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), домашним животным (авт.: ст. 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животными»), преследование, изъятие документов, удостоверяющих личность (авт.: ст. 325 УК РФ — «Похищение или повреждение документов»), принуждение посредством угроз либо шантажа к совершению преступлений и (или) правонарушений (авт.: УК РФ — ст. 33 — «Виды соучастников преступления»; ст. 40 — «Физическое или психическое принуждение»; ст. 150 — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»; ст. 151 — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»), аморальному поведению (авт.: УК РФ — ст. 240 — «Вовлечение в занятие проституцией»; ст. 241 — «Организация занятия проституцией»); или действиям, представляющим опасность для жизни или здоровья пострадавшего, а также ведущим к нарушению психической или психологической целостности (авт.: УК РФ — ст. 110 — «Доведение до самоубийства»; ст. 110.1 — «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»; ст. 120 — «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации»; ст. 151.2 — «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»); умышленное уничтожение, повреждение или удержание имущества пострадавшего либо его родственников (авт.: ст. 167 — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»; ст. 330 — «Самоуправство»);

Vera Arsic Ссора

6) сексуальное насилие — деяние, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу пострадавшего (авт. — УК РФ: ст. 131 — «Изнасилование»; ст. 132 — «Насильственные действия сексуального характера»), в том числе принуждение к половым отношениям посредством силы, угроз или шантажа (авт.: ст. 133 УК РФ — «Понуждение к действиям сексуального характера»), а также любые иные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним (авт.: УК РФ — часть 3 ст. 131 — «Изнасилование несовершеннолетней»; ч. 3, 4, 5 ст. 132 — «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних»; ч. 2 ст. 133 — «Понуждение к действиям сексуального характера несовершеннолетних»; ст. 134 — «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»; ст. 135 — «Развратные действия»);

7) экономическое насилие — умышленное лишение человека жилья (авт. — УК РФ: ст. 139 — «Нарушение неприкосновенности жилища»; ст. 165 — «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»; ст. 179 — «Принуждение к совершению сделки или к отказу от её совершения»; ст. 330 — «Самоуправство»), пищи (авт. — УК РФ: ст. 30, часть 1 ст. 105 — «Покушение на убийство»; ст. 30, п. «в» части 2 ст. 105 — «Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряжённое с похищением человека»; ст. 30, п. «г» части 2 ст. 105 — «Покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности»), одежды (авт. — УК РФ: ст. 158 — «Кража»; ст. 161 — «Грабёж»; ст. 162 — «Разбой»; ст. 165 — «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»: ст. 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), лекарственных препаратов, медицинских изделий или иных предметов первой необходимости (авт. — УК РФ: ст. 30, часть 1 ст. 105 — «Покушение на убийство»; ст. 30, п. «в» части 2 ст. 105 — «Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»; ст. 30, п. «г» части 2 ст. 105 — «Покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности»), имущества, денежных средств, на которые он имеет предусмотренное законом право (авт. — УК РФ: ст. 158 — «Кража»; ст. 161 — «Грабёж»; ст. 162 — «Разбой»; ст. 165 — «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»: ст. 167 — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»; ст. 330 — «Самоуправство»), умышленное уничтожение или повреждение имущества, либо иное причинение имущественного вреда (авт. — УК РФ: ст. 165 — «Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием»: ст. 167 — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»); запрет или создание препятствий во владении, пользовании общим имуществом (авт.: ст. 330 УК РФ — «Самоуправство»); отказ содержать нетрудоспособных лиц, находящихся на иждивении (авт.: ст. 157 УК РФ — «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»; КоАП РФ — ст. 5.35.1 — «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»); принуждение к тяжелому и вредному для здоровья труду, в том числе несовершеннолетнего члена семьи, а также иные подобные действия, вызывающие негативные материальные последствия для пострадавшего» (авт.: УК РФ ст. 127.2 — «Использование рабского труда»).

Эверетт Шинн. Круглосуточное кафе. 1900

В скобках перечислены уже действующие нормы Кодекса об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, «Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола», если кто-то этого не знал, в России преследуется по закону: Статья 5.62. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность и наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Дискриминация, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, преследуется по Статье 136. УК РФ — «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» и влечёт различные виды наказания, в том числе — штраф в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, а также — лишение свободы на срок до пяти лет.

Как видим, по меньшей мере более 40 различных составов уголовных преступлений и не менее трёх административных правонарушений, защищающих граждан страны, в том числе и женщин, от преступных посягательств не только посторонних лиц, но и членов семьи, феминистки решили втиснуть в один состав — «семейно-бытовое насилие».

Между тем, согласно ст. 69 УК РФ, при совокупности преступлений наказание назначается отдельно за каждое совершённое преступление. В зависимости от тяжести совершённых преступлений окончательное наказание назначается судом путём поглощения менее строгого наказания более строгим либо путём частичного или полного сложения назначенных наказаний. Таким образом, наказание, назначенное за несколько совершённых преступлений, будет гораздо строже, чем за одно преступление, включающее в себя различные признаки. Странно, что феминистки ратуют за облегчение участи обидчиков.

Emmanuel Huybrechts Юстиция

Кроме того, при назначении меры наказания суд обязан учесть отягчающие вину обстоятельства. И тут феминистки опоздали, наседая с предложениями об особой защите членов семьи от насилия.

В соответствии с уже действующей Статьёй 63. УК РФ обстоятельствами, отягчающими наказание, признаются в том числе: б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего; п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней).

Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ.

При назначении лицу, признанному больным наркоманией, основного наказания, не связанного с лишением свободы, суд может возложить на осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию (ст. 72.1 УК РФ)

Лицам, страдающим пагубным употреблением алкоголя, другими психическими расстройствами, осужденным за преступления, совершённые в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости, суд наряду с наказанием может назначить принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях, а осужденным к лишению свободы принудительные меры медицинского характера исполняются по месту отбывания лишения свободы (Глава 15 УК РФ). Целями применения принудительных мер медицинского характера являются излечение лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых деяний, предусмотренных Уголовным кодексом РФ (ст. 98 УК РФ).

Марк Шагал. Пьяница. 1912

Назначение же подобным лицам вместо лечения обязательного прохождения специализированной психологической программы, предлагавшейся в ст. 21 ПФЗ о профилактике СБН, будет явно недостаточно, несмотря на оптимизм феминисток.

Поскольку так называемым «законопроектом» затрагиваются различные отрасли российского права, придётся вернуться к «песням баянисток» в других статьях.