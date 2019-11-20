Закон о профилактике домашнего насилия — троянский конь за 30 сребреников
Закон «Об основах системы профилактики домашнего насилия» — это «троянский конь» для правовой системы и социальной политики России. В случае его принятия навряд ли найдётся такой герой, который сможет разобраться в лабиринте законодательной химеры, созданной по западным образцам и притянутой за уши к российскому правовому полю, на прокорм которой, однако, пойдут не западные, а бюджетные деньги.
Указом Президента Российской Федерации
Одним из основных показателей, необходимых для оценки состояния национальной безопасности, является, в частности, «удовлетворённость граждан степенью защищённости своих конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств».
Российская Федерация переживает не первое наступление на свой суверенитет, а российские граждане в очередной раз находятся под угрозой нарушения конституционных прав и свобод, поскольку с поспешностью готовятся к принятию законы, несущие угрозу безопасности Российской Федерации и её народу.
Принятие резонансных законов проходит без широкого общественного обсуждения, а зачастую — под давлением международных организаций (Комитета ООН по правам ребёнка, ЮНИСЕФ, USAID, ЕСПЧ и других), что является беспрецедентным вмешательством во внутренние дела страны.
Так, в январе 2014 года в Женеве на 65 сессии Комитета ООН по правам ребёнка Россия представила очередной сводный 4-й и 5-й Государственный периодический доклад о положении детей в стране, который был направлен в Комитет по правам ребёнка 3 июня 2011 года и охватывает период с 2003 по 2009 гг. Готовило его Минздравсоцразвития России. В результате, по итогам слушаний Комитет ООН по правам ребёнка внёс в адрес России свои предложения и рекомендации, выходящие далеко за рамки полномочий, регламентированных ст. 44, 45 вышеназванной Конвенции, носящие характер диктата, обязательного для исполнения.
В разделе «III. Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность, и рекомендации Комитета ООН, указано:
«18. Комитет выражает свою серьёзную обеспокоенность в связи с тем, что Федеральный закон 2012 года о регулировании деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, который предусматривает, что организации, получающие финансовую помощь от зарубежных источников, обязаны регистрироваться в качестве «иностранных агентов» и публично именоваться таковыми. Кроме того, он выражает серьёзную обеспокоенность по поводу внесённых недавно в Уголовный кодекс поправок, расширяющих определение государственной измены, под которой также понимается «оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации… в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», и которые используются против организаций, работающих в сфере прав детей.
19. Комитет настоятельно призывает государство-участник отменить его Закон 2012 года, требующий от получающих финансирование из-за рубежа правозащитных организаций регистрироваться в качестве «иностранных агентов», и внести изменения в определение преступления государственной измены в Уголовном кодексе для обеспечения того, чтобы неправительственные организации, работающие в сфере прав человека и прав ребёнка, могли действовать без какого-либо неправомерного давления».
Цинизм экспертов Комитета ООН не знает предела. Открытым текстом «настоятельно призывается» допустить во все сферы деятельности государства агентов влияния и предоставить им все условия для продвижения своих интересов, нередко не совпадающих с интересами Российского государства.
Интересно, что данная рекомендация не может быть объяснима мониторингом исполнения Российской Федерацией положений Конвенции о правах ребёнка, поскольку НКО, работающие с детьми и для детей, не охватываются нормами упомянутого закона, они не обязаны регистрироваться в Министерстве Юстиции в качестве иностранных агентов, несмотря на получение финансирования из-за рубежа. Однако, судя по уровню требований Комитета ООН, необходимо изменить отношение нашего государства к так называемым некоммерческим организациям социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, поскольку, как показывает практика, влияние некоторых из них на политику государства велико. Так, Консорциум женских неправительственных организаций (КЖНО) основан по инициативе США и первое время спонсировался Агентством США по международному развитию (USAID) и фондом Евразия (дочка USAID). В КЖНО входят такие организации как РОО «АННА», признанная в 2016 году иностранным агентом, центр «Сёстры», Московский центр гендерных исследований (МЦГИ), а также другие организации, получавшие деньги из иностранных фондов, например, Иркутская «Ангара».
"Исследователи подсчитали, что в 1995—1997 годах более половины средств, поступающих из Фонда Форда, Фонда Макартуров и Агентства США по международному развитию (USAID) «направлялись через три основных организации [в Москве]: Московский центр гендерных исследований, Информационный центр независимого женского форума и Консорциум женских неправительственных организаций». Масштаб финансирования: за все время Фонд Макартуров предоставил МЦГИ 1,2 млн долларов США» (1. Кампания по борьбе с домашним насилием в лицах). Центр «АННА» активно участвует в продвижении прав женщин, проводит мониторинг нарушений и подготавливает Доклады о ситуации с правами женщин в России, в том числе — Альтернативные Доклады в Комитет ООН по Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин — 2.). Не удивительно, что доклады, представляемые в ООН данной организацией, не отражают истинного положения дел в России, чем стране наносится серьёзный имиджевый и материальный вред. Представители указанных организаций участвуют в обсуждении и подготовке государственных решений на федеральном и региональном уровнях, в разработке основополагающих документов в сфере защиты женщин и детей. Не всегда эти решения согласуются с интересами российских семей. Таким образом, правомерен вывод о том, что исключение, заложенное в последнем абзаце части шестой статьи 2 ФЗ «О некоммерческих организациях», необоснованно освобождает от включения в реестр иностранных агентов НКО, деятельность которых связана с наукой, культурой, искусством, здравоохранением, профилактикой и охраной здоровья граждан, социальной поддержкой и защитой граждан, защитой материнства и детства, социальной поддержкой инвалидов, пропагандой здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защитой растительного и животного мира, благотворительной деятельностью, а также деятельностью в области содействия благотворительности и добровольчества.
При этом, известны многочисленные фонды защиты детей, НКО, правозащитные организации (имеющие «иностранные источники»), деятели которых входят в различные рабочие группы при Министерствах, участвующих в разработке законопроектов и подзаконных актов, а также в Советы при органах власти всех уровней, оказывающих воздействие на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также формирование общественного мнения в указанных целях. Ущерб от проводимых акций некоторыми «социально направленными», «детскими», «медицинскими», «образовательными» и другими организациями, для граждан Российской Федерации может быть неизмеримо большим, чем ущерб, приносимый деятельностью уже зарегистрированных в реестре «иностранных агентов», поэтому непонятен и необоснован выбор законодателя при градации организаций.
Одновременно подобные акции могут иметь основной целью искусственное создание социальной напряжённости и точек разделения общества, а также противопоставления последнего системе органов государственной власти и управления и провоцирования действий по внеправовому решению реально существующих проблем.
Примером этому служит ситуация с беспрецедентным давлением на субъекты законодательной инициативы со стороны организованной группы граждан — так называемых разработчиков законопроекта «Об основах системы профилактики домашнего насилия».
Наступление на институт семьи в Российской Федерации различными заинтересованными структурами ведётся без видимого успеха с девяностых годов прошлого столетия.
Новый виток наступления начался с 2017 года, когда Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 8 марта 2017 г. No 410-р без широкого общественного обсуждения, под давлением радикальных феминистских организаций была утверждена Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 — 2022 годы (далее — Стратегия).
Создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизни общества было признано приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации, как будто ничего более насущного и важного в стране нет: восстановлена экономика, побеждена коррупция, образование и здравоохранение подняты на достойный уровень, культура заняла первую строку в бюджете страны.
Из текста Стратегии явствует, что препятствиями для более полной реализации женщинами всего комплекса их прав и свобод являются «сложившиеся в обществе представления о социальной роли женщины (авт.: видимо, речь идёт о роли жены и матери), которые отрицательно сказываются на самореализации и развитии индивидуальности женщин, препятствуют свободному выбору ими профессии и образа жизни и создают барьеры на пути достижения фактического равноправия женщин и мужчин как в общественно-политической, так и в социально-экономической жизни».
«Реализуемые меры профилактики насилия в отношении женщин, в том числе семейно-бытового насилия, также недостаточны», — как считают авторки Стратегии. — «Насилие в отношении женщин выражается в таких формах, как принуждение к сожительству и проституции, изнасилование, бытовое насилие и убийство на почве алкоголизма, наркомания, садизм и психологическое насилие». Вместе с тем недостаточно вовлечены в процесс оказания помощи женщинам, — как указано в Стратегии, — пострадавшим от насилия, общественные организации и объединения.
Реализация стратегического направления «Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин» предполагает решение следующих задач:
- совершенствование законодательства в сфере профилактики семейно-бытового насилия;
- проведение мониторинга эффективности реализации мер по профилактике различных форм насилия, в том числе семейно-бытового и сексуального, в отношении женщин и детей в целях оценки масштабов и быстрого реагирования на факты такого насилия;
- формирование эффективных моделей профилактики насилия в отношении женщин и детей, включая подготовку кадров по специальности «судебная социальная работа» (авт.: так судебная или социальная работа? Что должны делать указанные специалисты? Подменять суды социальной работой? Сделать из судей социальных работников по принципу: чего изволите? Что это, если не попытка развала судебной системы?);
- расширение практики проведения информационно-образовательных мероприятий по вопросам профилактики насилия в отношении женщин, в том числе для сотрудников правоохранительных органов, судей (авт.: кто будет проводить эти информационно-образовательные мероприятия? Журналисты-юристы типа Алёны Поповой? Будут ли в этом участвовать аккредитованные организации? Или бюджет на «образовании» судей и полицейских будут осваивать так называемые некоммерческие организации? Разве для правоохранительных органов и судов уже отменены законы, обязывающие руководителей заниматься повышением квалификации своих сотрудников? У судей и полицейских вдруг исчерпался свой научный потенциал, способный обучить «профилактике насилия в отношении женщин»? Может быть, министерству финансов задуматься и выделять деньги МВД на программы по профилактике преступлений и правонарушений и государственной защите потерпевших и свидетелей, участников уголовного процесса, тогда у феминисток убавятся претензии к работникам полиции, якобы, не защищающим женщин от насилия?)…;
- оказание содействия некоммерческим организациям, предоставляющим убежище жертвам насилия и оказывающим им психологическую и социальную поддержку;
- содействие участию российских женских общественных организаций в международном сотрудничестве по линии Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы и форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (авт.: не будет ли перепрограммирования сознания российских женщин, вовлечения их в феминистское и другие деструктивные движения, или это приятное освоение бюджетных средств?).
Как указано в Стратегии, реализация направления «Совершенствование государственной статистики, характеризующей положение женщин в обществе» предполагает реализацию «совершенствования статистического учёта по видам преступлений в отношении женщин».
Видимо, разработчики Стратегии имеют в виду внесение в базу данных статистического учёта новых видов преступлений в отношении женщин — «домашнего насилия», «экономического», «психологического» насилия, иначе не ясно, о каком совершенствовании идёт речь при наличии уже имеющихся подробных баз данных, собираемых ГИАЦ МВД России?
Реализация Стратегии осуществляется путём: создания Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по реализации Стратегии; формирования плана мероприятий по реализации Стратегии; совершенствования законодательства с учётом общепризнанных норм международного права и международных обязательств Российской Федерации, направленных на достижение фактического равноправия мужчин и женщин (авт.: вот тут стоит согласиться с авторками Стратегии — мужчин действительно пора защищать, поскольку перевес в защите прав женщин уже привёл к дискриминации мужчин, значительному разрыву в продолжительности жизни мужчин, да и к поражению их в репродуктивных и других правах).
В Координационный совет по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017−2022 годы в редакции распоряжения Правительства от 16 декабря 2017 года №2853-р были включены Мари Давтян — эксперт по правовым вопросам Общероссийской Ассоциации женских общественных объединений «Консорциум женских неправительственных объединений» (КЖНО), и Карелова Г.Н. — заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, под руководством которой в настоящее время создана рабочая группа по разработке законопроекта «Об основах системы профилактики домашнего насилия в Российской Федерации». В эту же рабочую группу входит и Мари Давтян. Можно ли сомневаться, что законопроект будет соответствовать «общепризнанным нормам международного права», не имеющим никакого отношения к российским обязательствам? Закон «Об основах системы профилактики домашнего насилия» — это «троянский конь» для правовой системы и социальной политики России. В случае его принятия навряд ли найдётся такой герой, который сможет разобраться в лабиринте законодательной химеры, созданной по западным образцам и притянутой за уши к российскому правовому полю, на прокорм которой, однако, пойдут не западные, а бюджетные деньги.
Реализация Стратегии будет осуществляться федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и бюджетах субъектов Российской Федерации, с участием «заинтересованных общественных объединений и организаций и с возможным привлечением дополнительных средств из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Стратегии». И есть убеждение, что и КЖНО и печально известный кризисный центр «АННА» будут допущены к государственному «пирогу», в котором они точно заинтересованы.
В результате реализации Стратегии к 2022 году должна быть сформирована система мер, обеспечивающих реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины, повышение экономической независимости, политической активности, возможностей самореализации женщин, а также преодоление стереотипных представлений о социальных ролях мужчины и женщины (авт.: а кто выявил, что население страны желает избавиться от своих стереотипных представлений, что это не фантазии радикальных феминисток?).
К 2022 году в результате реализации Стратегии будут созданы условия для: сокращения числа случаев насилия в отношении женщин (авт.: неужели через два года исчезнет в стране пьянство, наркомания, безработица, и, наконец-то, средняя заработная плата поднимется до мирового уровня, а пособия на детей будут платит такие же, как в Германии или Франции?); более полного отражения в системе статистического наблюдения данных, характеризующих положение женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
Стратегия имеет ярко выраженный радикально-феминистический контекст, всё в ней заточено на освобождение женщины от семьи и деторождения. Что это, если не один из инструментов покушения на демографическую, а, следовательно, и экономическую, и национальную безопасность страны?
Представители Совета Европы, Минтруда РФ, МИДа, а также Уполномоченный по правам человека объявили
Евросоюз и Совет Европы направят более €500 тыс. (авт.: около 35 млн руб.) на совместный с РФ проект по сотрудничеству в области реализации Нац. стратегии действий РФ в интересах женщин. По словам представителей ЕС, а также российских МИДа, Минтруда и Уполномоченного по правам человека, в рамках проекта будут налажены обмен опытом и внедрение «лучших практик» по противодействию насилию в отношении женщин. В Минтруде считают, что проект будет полезен для развития сети кризисных центров в России (3. Борьбу с домашним насилием профинансируют из-за границы — Газета «Коммерсантъ» №16 от 30.01.2019, стр. 5.). Что? Серьёзно?! На все 35 миллионов рублей будет развита целая сеть кризисных центров аж по всей России? Даже неудобно за подписантов этого проекта…
Посол ЕС по гендерным вопросам Мара Маринаки назвала «образцом» появление Нац. стратегии действий в интересах женщин в России. «Наш вклад в реализацию проекта составит €500 тыс., но речь идёт не только о деньгах, мы говорим о широком и глубоком сотрудничестве (авт.: а вот это уже ближе к цели — широкое, и главное — глубокое сотрудничество за такие мизерные деньги!). Это не узкий проект, а, скорее, совместное приключение, и мы хотим стать в нём победителем, потому что насилие в отношении женщин — это насилие в отношении общества».
Кто «мы», и «победителями» в чем или над кем?
Госпожа Маринаки сообщила, что глобальный бюджет проекта составляет более €6,5 млрд (авт.: на что пойдут эти 455 млрд руб.?).
Будет ли при таких исходных данных кто-то сомневаться, что истерия, разыгранная как по нотам в средствах массовой информации по поводу «эпидемии домашнего насилия в России», есть ни что иное, как этап реализации бизнес-проекта, отрабатываемого по всем правилам маркетинга: накачка будущего потребителя услуг агрессивной рекламой в виде флешмоба «янехотелаумирать» с фотографиями загримированных манекенщиц, задурманивание сознания легковерных граждан ужасающими цифрами статистики о 16 миллионах ежегодно терпящих насилие россиянок, о 14 000 ежегодно убиваемых мужьями жён. Перечень услуг, замаскированный под законодательное предложение под названием «Проект Федерального закона «Об основах системы профилактики домашнего насилия» предлагает справиться с насилием с помощью «судебных защитных предписаний», психологических программ «по управлению гневом», кризисных центров, и НКО, которым предлагается передать надзор за государственными органами по исполнению последними будущего закона по борьбе «за мораль и нравственность» в семьях граждан. Лоббистами бизнес-проекта сделано всё, чтобы «потребитель» сдался и признал: да, закон о профилактике домашнего насилия нам нужен, и мы готовы потреблять навязываемые населению услуги в виде «гражданско-правовой защиты» жертв насилия.
Между тем в век интернета ложь легко проверяется.
Федеральная служба государственной статистики в таблице «Число лиц, потерпевших от преступных посягательств» (то есть от всех видов преступлений, не только от «домашнего» насилия), выдаёт цифру потерпевших женщин в 2015 году, не «запятнанном» так называемой декриминализацией побоев, 805 500 человек: это и потерпевшие по уголовным делам о преступлениях против личности; в сфере экономики; против здоровья населения и общественной нравственности, и другим. Из них — 17 908 потерпевших женщин от преступлений, сопряжённых с насильственными действиями, совершёнными в отношении члена семьи (это не только убийства, но и причинение телесных повреждений любой степени тяжести, побои, истязания, угрозы убийством). То есть случаи «домашнего» насилия в отношении женщин в 2015 году в Российской Федерации составляли всего 2,2%, а не 90% от числа всех совершённых в отношении женщин преступлений. И процент этот сокращается год от года.
В Российской Федерации давно приняты и действуют, кроме Уголовного кодекса РФ (ст. 105, 111, 112, 115, 116.1, 117, 119 и другие) законы, гораздо эффективнее предлагаемого феминистками. «Защитное предписание» и «судебное защитное предписание», скопированные из зарубежных аналогов, — это вчерашний день для нашего судопроизводства (4. Почему не нужен закон о профилактике домашнего насилия? Часть I; Закон о профилактике домашнего насилия — вчерашний день российского законодательства. Часть II; Почему не нужен закон о профилактике домашнего насилия? Часть III).
То есть предлагаемые лоббистами законопроекта меры уже закреплены в российском законодательстве, не нарушают Конституцию Российской Федерации, в связи с чем нет никакой необходимости вводить аналогичные, устраивая конкуренцию норм права, которая осложнит работу по пресечению правонарушений и преступлений, и навредит так рьяно защищаемым женщинам.
06 ноября 2019 года на сайте Совета Федерации появилось анонимное извещение на бланке Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству без даты, без исходящего номера, без подписи официального лица, в котором сообщалось: «…рабочей группой осуществляется разработка проекта федерального закона «Об основах системы профилактики семейного (бытового) насилия в Российской Федерации»… Благодарим всех обратившихся за активную гражданскую позицию и предложения о совершенствовании федерального законодательства».
Из чего можно сделать вывод: невзирая на протесты граждан, законопроект разрабатывается и будет принят, во что бы то ни стало.
Вместе с тем юридическому сообществу нельзя расслабляться и пускать ситуацию на самотёк. Именно юристы обязаны сказать в сложившихся обстоятельствах, ведущих страну к феминистскому беспределу, своё веское слово.
Почти тридцать лет назад многие не понимали происходящего, а те, кто был у власти и знал, что происходит, боялись рассказать народу правду. В результате, под «Лебединое озеро» мы с вами развалили Советский Союз.
Не хочется проводить параллели, но приходится…
То, что нам подсовывают под видом защиты женщин — это не закон о профилактике чего бы то ни было. Это попытка криминализовать любое действие — любой взгляд, любой жест каждого гражданина, — подпадающее под определение домашнего, экономического, психологического насилия, допустить к государственным функциям некоммерческие организации, в том числе и с иностранным финансированием, навязать их тотальный контроль не только над каждым человеком — «жертвой-агрессором», но и над правоприменителями. Парализовать работу правоохранительных органов, завалив их жалобами на «психологическое насилие», лишив возможности заниматься качественным расследованием тяжких и особо-тяжких преступлений, устроив коррупционерам каникулы. Развалить саму систему судопроизводства, введя параллельное социальное «правосудие».
Закон не принят, но общество уже разделилось на два лагеря, фактически началась война полов. Будут ли граждане в случае принятия закона удовлетворены «степенью защищённости своих конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов»? Эскалация напряжения, которую поддерживают лоббисты закона, оказывая психологическое воздействие и на простых граждан, и на не определившихся специалистов, не может быть бесконечной. В случае принятия закона может действительно произойти взрыв насилия, и не только граждан друг к другу, но и объединившихся граждан к власти, не способной контролировать ситуацию, поскольку предел терпения есть всему. Пенсионной реформой народ подогрет. Не хватает только спички в виде феминистского закона. Этот «троянский конь» развалит и общество, и государство. И эти тридцать сребреников в виде европейских подачек отольются каждому из нас.