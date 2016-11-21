



Иван Шилов ИА REGNUM В местах лишения свободы

Отгремели праздники и как-то обыденно, вдруг возникла новость: 7 июня 2016 года Государственной Думой РФ во втором чтении приняты два законопроекта, способные круто изменить нашу с вами жизнь. Называются законопроекты длинно и скучно, ничего не говоря о последствиях их принятия: проекты федеральных законов № 953369−6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» и № 953398−6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности».

28 апреля 2016 года эти законопроекты прошли общественную экспертизу в Общественной палате РФ и получили отрицательное заключение, которое, к сожалению, не было учтено законодателями.

Законопроекты очень живо обсуждались в экспертном сообществе с прошлого года, по большей части вызывая вопросы правоприменителей: кому и зачем это нужно?

Президент В.В.Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ 03.12.2015 года, высказался так:

«Сегодня практически каждое второе уголовное дело, дошедшее до суда, связано с мелкими, незначительными преступлениями, а люди, в том числе совсем молодые, попадают в места лишения свободы, в тюрьму.

Пребывание там, сама судимость, как правило, негативно сказываются на их дальнейшей судьбе и нередко приводят к последующим преступлениям.

Прошу Государственную думу поддержать предложения Верховного суда России о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса и перевести преступления, не представляющие большой общественной опасности, в разряд административных правонарушений, но с принципиальной оговоркой: повторное совершение проступка должно квалифицироваться уже как уголовное деяние».

Запомним это слово — «декриминализация», то есть перевод ряда уголовно-наказуемых деяний в состав административных правонарушений, и уточнение о «совсем молодых, попадающих в места лишения свободы», и посмотрим, что мы имеем на выходе после второго чтения.

Законопроектом № 953 369−6 предлагается декриминализировать частично часть первую статьи 116 Уголовного кодекса РФ — побои — в отношении граждан, не являющихся родственниками или близкими людьми потерпевших. Выделяя близких лиц в отдельный, специальный субъект, законодатель нарушает ст. 19 Конституции РФ — в части дискриминации граждан по социальной принадлежности — привлечению к уголовной ответственности за побои без квалифицирующих признаков только близких к потерпевшему лиц, вплоть до свояков, а всех остальных за те же действия — к административной ответственности.

Законами, в случае их принятия, будет создана беспрецедентная по своей несправедливости система, при которой семья будет считаться общественно-опасным местом для проживания не только детей, но и самих взрослых: близкие родственники по закону приравняются к хулиганам и экстремистам!

При выделении состава ст. 116 ч. 1 УК РФ в категорию дел частно-публичного обвинения и запрета на прекращение уголовного дела за примирением потерпевшего с обвиняемым (ст. 20 УПК РФ в предлагаемой редакции Проекта № 953 369−6) дела по побоям (отметим, что речь идёт не об истязаниях, не побоях с причинением телесных повреждений, повлекших расстройство здоровья, а о действиях, причиняющих физическую боль, к которым можно отнести шлепки, щипки, удержание) не будут прекращаться по заявлению потерпевшего в связи с примирением с обвиняемым, то есть они в обязательном порядке должны будут доходить до суда. И в чём же логика? Обменяются супруги ударами, поставят друг другу кровоподтёки, напишут в порыве гнева заявления в полицию и — пойдут оба под суд без права примирения. Накажет отец сына-подростка за курение, разобьёт ему нос и — будет осужден в уголовном порядке, в то время как сосед за те же действия будет привлечён лишь к административной ответственности.

Семейные конфликты будут регулироваться не членами семьи, а представителями власти, что негативно отразится на тех же детях, родители которых будут осуждены по приговору суда, что впоследствии станет препятствием для их (детей) карьерного роста, поступления на государственную службу, от чего пытался предостеречь Президент РФ, предлагая провести декриминализацию нетяжких преступлений.

Кроме того, предлагается декриминализировать статью 157 УК РФ — злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, в то время как по сообщению Федеральной службы судебных приставов,

«Количество лиц, привлечённых к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей по ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации за 2013 год составило 65 779, в 2014 году — 69 793, в 2015 году — 71 607. Сумма задолженности по алиментам по состоянию на 31.12.2015 составляет 127 033 145 тыс. руб.».

Если с декриминализацией части первой статьи 116 Уголовного кодекса РФ можно было бы согласиться при отсутствии дискриминации граждан по социальному признаку, то декриминализация преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ, в связи с их актуальностью вызывает по меньшей мере недоумение. От практиков неоднократно поступали предложения об усилении ответственности за неуплату алиментов, об увеличении срока лишения свободы хотя бы до двух лет, иначе невозможно воздействовать на категории неплательщиков, не имеющих транспортных средств и никогда не выезжавших за рубеж: кроме, как лишения свободы, им бояться нечего.

Между тем для выполнения поручения Президента можно было бы обратить внимание на преступления, которые чаще всего совершаются «совсем молодыми», предусмотренные, например, ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав), ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), ст. 214 УК РФ (вандализм), ст. 243.2 УК РФ (незаконный поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания). Неквалифицированные составы перечисленных преступлений можно было бы перевести в разряд административных правонарушений, а за повторное совершение аналогичных правонарушений привлекать к уголовной ответственности.

Возмущение многих правоприменителей и учёных-юристов вызывает предложение об освобождении от уголовной ответственности в редакции Проекта № 953 369−6:

«Статья 76.2. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением вред».

Предлагается коррупциогенная норма, предоставляющая судьям право единолично решать вопрос о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении преступлений небольшой или средней тяжести, к которым, в том числе, относятся и преступления, предусмотренные такими статьями Уголовного кодекса РФ, как 285 ч.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 286 ч. 1 (превышение должностных полномочий), 290 ч.1 (получение взятки), 292 (служебный подлог), и другими коррупционной направленности.

Лицам, в отношении которых судья решит прекратить уголовное дело, будут назначены меры уголовно-правового характера — судебный штраф, — фактически, наказание без вынесения обвинительного приговора. Следовательно, и волки будут сыты (то есть общественное мнение будет успокоено: преступник-таки понёс наказание в виде штрафа), и овцы целы (то есть виновные лица не получат судимости). В то время как в законе уже существуют такие нормы, как ст. 76, 76.1 УК РФ, позволяющие прекращать уголовные дела в связи с примирением с потерпевшим и заглаживанием причинённого ущерба, новое предложение является явно избыточным.

В законопроектах не прописаны основания, по которым суд может прекратить уголовное дело с назначением судебного штрафа, а может и не сделать этого. Мнение потерпевших, согласно редакции статьи, спрашиваться не будет, то есть они будут лишены права на доступ к правосудию, на справедливое наказание виновного, откупившегося штрафом. Не приведёт ли такая «монетизация» судимости к пополнению списка служащих, желающих увеличить свою заработную плату за счёт «усмотрения»?

По мнению И.М.Мацкевича, д.ю.н., профессора, Президента Союза криминалистов и криминологов, изложенному в заключении, направленном в Общественную палату Российской Федерации:

«Наметилась совершенно определённая тенденция дифференциации ухода от уголовной ответственности более-менее зажиточной части населения. Создаётся впечатление, что за счёт лиц, совершающих уголовно-наказуемые деяния, и штрафов, государство в лице его карательных органов пытается компенсировать дефицит бюджета… Таким образом, государству становится выгодным совершение преступлений. Чем больше преступлений, тем больше доход в бюджет… Полагаю, что косвенной причиной становящихся всё более распространёнными идей о монетизации уголовных наказаний и превращения их в квазииндульгенции 21 века, стали теории некоторых отечественных учёных о невозможности победить преступность и переход к концепции её социально-приемлемого уровня.

Нельзя заигрывать с преступностью и преступниками. Сегодня преступники заплатят за пощёчину и угрозу вашего убийства, а завтра они просто расплатятся за убийства. В своё время криминологи предупреждали об опасности легализации криминальных капиталов в ходе приватизации. Всерьёз их тогда никто не воспринял, как не воспримут высказанные предупреждения и сегодня…».

Никак иначе, как размыванием судебной системы, такие законодательные предложения назвать нельзя.

Из анализа принятых во втором чтении законопроектов явствует, что цели, поставленные Президентом в обращении к Федеральному собранию в декабре 2015 года, достигнуты не будут, но напряжение в обществе и недовольство как Президентом, так и законодательной и судебной властью возрастут, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Так что, будем опять наступать на грабли?