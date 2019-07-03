3 июля 2019 года в пресс-центре «Парламентской газеты» прошёл круглый стол на тему: «Каким будет размер детского пособия для нуждающихся семей?». В ходе дискуссии речь шла об актуальности инициативы правительства Российской Федерации, внёсшего 30 мая 2019 года в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации (ГД РФ) проект Федерального закона о внесении изменений в часть 2 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Насколько реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» сможет повлиять на демографическую ситуацию, а также насколько может повыситься размер ежемесячной денежной выплаты для семей с детьми?

Филипп Малявин. Девочка . 1910-е

Законопроект рассмотрен в ГД РФ в первом чтении. До 08 июля 2019 года предложено внести в него изменения, подготовив ко второму чтению.

Проект федерального закона №720 994−7 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее — законопроект №720 994−7) разработан во исполнение поручения президента Российской Федерации № Пр-294 от 27 февраля 2019 г. п.2а-12 о реализации Послания президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г.

Законопроектом предлагается изменить критерий нуждаемости семей (величину среднедушевого дохода) при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка (далее — выплаты) с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

«Основной целью осуществления выплат, — как указывается в Пояснительной записке (ПЗ) к законопроекту, — является повышение рождаемости в Российской Федерации.

Данное мероприятие является составной частью федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», основной целью которого является увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году».

Само по себе предложение не вызывает отторжения уже по той причине, что оно позволит получать выплаты большему количеству семей, однако обоснование законопроекта грешит неточностью: «В результате указанного изменения критерия определения нуждаемости семей при установлении выплат дополнительную поддержку может получить значительное число экономически активных родителей, предлагаемая мера окажет влияние на их демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период, и, таким образом, будет способствовать достижению цели федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль московского мороженного

В пояснительной записке закамуфлирована подмена понятий.

Ни о какой « дополнительной » поддержке для гражданина в данном случае речь не идёт, поскольку поддержку от государства будут получать граждане при рождении первого ребёнка в размере прожиточного минимума, ранее не получавшие никакой поддержки государства, следовательно, в отношении этой категории граждан поддержка не будет являться «дополнительной», она будет единственной.

Ещё более невразумительно объяснение звучит для граждан, родивших второго ребёнка.

Согласно Статье 1 Федерального закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

«4. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка осуществляется гражданину, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

А согласно Статье 3 этого же закона

«11. Размер материнского (семейного) капитала, установленный в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ежемесячно уменьшается на сумму ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка».

То есть при рождении второго ребёнка также ни о какой «дополнительной» поддержке речь не идёт, поскольку закон в качестве источника финансовой поддержки предписывает использовать и так принадлежащий гражданину материнский (семейный) капитал.

Средний размер выплаты, по данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, составит в 2020 году 11 581руб. 30 коп.

Таким образом, при выплате пособия в размере 11 581,3 руб. в течение 18 месяцев, материнский (семейный) капитал будет уменьшен на сумму 208 463,4 руб., то есть почти наполовину.

И где же здесь «дополнительная» поддержка?

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Из экономического обоснования к законопроекту явствует, что «Расходы на реализацию предлагаемого изменения составят в 2020 году 74,9 млрд руб., из них дополнительно к запланированным средствам федерального бюджета потребуется 16,5 млрд рублей (в федеральном бюджете на 2020 год на данные цели предусмотрено 58,4 млрд рублей)».

16,5 млрд руб. будет потрачено не на дополнительную поддержку граждан, получающих пособия, а на граждан, подпадающих под новый критерий нуждаемости.

В данном случае, применительно к гражданам, имеющим второго ребёнка, действующим Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Федеральным законом от 28.12.2017 N 418-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и предложенными в него изменениями допускается дискриминация граждан, не подпадающих под критерий нуждаемости, имеющих среднедушевой доход выше двукратного прожиточного минимума, поскольку они лишаются права распорядиться материнским (семейным) капиталом дополнительным способом, путём получения ежемесячных выплат, что недопустимо, согласно ст. 19, ст. 55 Конституции Российской Федерации. Раз материнский капитал по закону выплачивается каждой семье при рождении второго ребёнка, так при чём тут критерии нуждаемости при возможности распорядиться своим же семейным капиталом? Целесообразно было бы внести изменения в закон № 418-ФЗ и исключить критерий нуждаемости в отношении граждан, родивших второго ребёнка.

При подготовке законопроекта команда разработчиков добросовестно выполнила поручение президента № 294-Пр от 27 февраля 2019 г. п.2а-12 об увеличении критерия нуждаемости с 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения до 2-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, точно переписав формулировку. Однако не проявила никакой инициативы по доработке действующего ФЗ № 418-ФЗ, в котором много недостатков. Кроме вышеуказанного, следующий.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности

Статья 2 Федерального закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ предусматривает, что

«3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка назначается на срок один год. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения».

Назначение выплат в два приёма представляется излишним и необоснованным, затрудняющим получение гражданами финансовой поддержки, поскольку выплаты носят заявительный характер. Если родители не успеют вторично собрать пакет документов и день в день с окончанием срока выплаты до исполнения одного года ребёнку не подадут по какой-то причине документы на получение выплат до полутора лет, им не будет возмещаться выплата за пропущенное время.

Получается, что такая норма играет на руку государству, позволяя экономить на выплатах. Между тем государство застраховано от злоупотреблений со стороны получателей выплат ответственностью, предусмотренной ст. 5 закона № 418-ФЗ, обязывающего гражданина «извещать соответственно органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения, и территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации об изменении места жительства (пребывания) или фактического проживания, а также о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления указанной выплаты, в месячный срок».

В законе прямо указано, что «Граждане, получающие ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка, несут ответственность за достоверность и своевременность представления сведений о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осуществления указанной выплаты, в соответствии с законодательством Российской Федерации» (ч.2 ст. 5), а это, в том числе, и уголовная ответственность за мошенничество.

Так почему бы не сократить бюрократические препоны и не облегчить участь семей, дав возможность родителям заниматься воспитанием детей, а не сбором многочисленных справок, которые уже и так представлены при первом обращении?

Дарья Антонова ИА REGNUM День защиты детей

Дополнение обсуждаемого законопроекта №720 994−7 нормой о внесении соответствующей поправки в часть 3 Статьи 2 Федерального закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ с заменой слов «один год» на «полтора года» не поменяет концепцию законопроекта, но значительно снизит бюрократическую нагрузку на сами органы исполнительной власти в случае принятия указанного Федерального закона.

Так всё же радоваться гражданам новому законопроекту или плакать, что он не оправдал ожидания в полной мере?

Представляется, что «нельзя плакать», поскольку, по оценке Минтруда России, общее число рожденных в 2020 году составит 1 390,4 тыс. детей, из них 522,8 тыс. первых детей. Численность потенциальных получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка может составить в 2020 году 68,7% численности рождённых первых детей (359,2 тыс. человек). Численность получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка может составить 73,7% численности рожденных вторых детей или 409,9 тыс. человек. Но вторым детям государство будет помогать, как мы установили, (как предлагают законотворцы) из кармана родительского семейного капитала, поэтому радоваться им особо нечему. Вместе с тем, есть повод порадоваться (или посмеяться?) за 359 200 семей, хотя хотелось бы за каждую…